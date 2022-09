House of the Dragon», που ακολουθεί τα γεγονότα που συνέβησαν 200 χρόνια πριν το «Game of Thrones» και την οικογένεια Targaryen, χρησιμοποιούν το ίδιο ακριβώς τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε για τους τίτλους της πρώτης σειράς και αυτό ήταν που δυσανασχέτησε τους περισσότερους θαυμαστές. Οι τίτλοι του «», που ακολουθεί τα γεγονότα που συνέβησαν 200 χρόνια πριν το «» και την οικογένεια Targaryen, χρησιμοποιούν το ίδιο ακριβώς τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε για τους τίτλους της πρώτης σειράς και αυτό ήταν που δυσανασχέτησε τους περισσότερους θαυμαστές.

Με αφορμή αυτό, ο συνθέτης του theme, Ramin Djawadi, έδωσε την απάντηση για την επιλογή του κομματιού στην πρίκουελ σειρά.

Κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξής του στο IGN είπε:

Εκτός από το μουσικό θέμα του Djawadi που διατηρήθηκε εξ ολοκλήρου, στη διάρκεια των 10 επεισοδίων του «House of the Dragon» θα ακουστούν νότες και μελωδίες που θα θυμίζουν «Game of Thrones».

Σχετικά με αυτό, ο

Djawadi δήλωσε:

«Μελωδικά ξεκινάω εντελώς από το μηδέν, αλλά ηχητικά ανατρέχω στην αρχική παρτιτούρα. Υπάρχουν ορισμένοι ήχοι που θα χρησιμοποιήσω και χρησιμοποίησα στους Targaryen στο παρελθόν. Η μουσική έπαιζε πάντα μεγάλο ρόλο στο Game of Thrones. Η μουσική μπορεί να καθοδηγήσει το κοινό και μπορεί να το παραπλανήσει. Έτσι, στο αρχικό Game of Thrones δώσαμε πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς κάναμε την αφήγηση με τη συνοδεία της μουσικής. Σίγουρα σχεδιάζουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα και εδώ».



House of the Dragon has the same opening theme music as Game of Thrones. Composer Ramin Djawadi explains why it carries over. https://t.co/BlFF3zO77O — Winter is Coming (@WiCnet) September 21, 2022



Το House of the Dragon



Μετά το αμφιλεγόμενο τέλος του «Game of Thrones», οι θαυμαστές έμειναν να αναρωτιούνται αν και πώς θα συνεχιζόταν το franchise.



Το HBO με τη νέα του παραγωγή έδειξε να στοχεύει στη στρατηγική «πολύ μεγάλο για να αποτύχει» και έτσι έχει καταβάλλει δεκάδες εκατομμύρια στην παραγωγή του House of the Dragon, ζωντανεύοντας ξανά τα βιβλία του συγγραφέα George RR Martin και ιδιαίτερα τα τελευταία κεφάλαια από το βιβλίο Fire & Blood.



Παρόλο που μια σειρά σίκουελ του Τζον Σνόου βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κόσμος είναι πλέον έτοιμος να παρακολουθήσει το πολυαναμενόμενο πρίκουελ, που εξηγεί την παρακμή των Targaryens.



Οι θεατές πρόκειται να δουν τους δράκους τόσο στην ακμή τους, καθώς καλύπτουν τους ουρανούς, όσο και να παρακολουθήσουν τις στιγμές που έρχονται αντιμέτωποι με έναν από τους πιο καταστροφικούς πολέμους στην ιστορία του Westeros.



Δείτε το τρέιλερ







Πώς συνδέεται το House of the Dragon με το Game of Thrones;



Το House of the Dragon είναι μια σειρά που θα προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να δει μια διαφορετική εποχή του σύμπαντος του Game of Thrones.



Διαδραματίζεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς και συνδέεται μέσω των οίκων που είναι διασκορπισμένοι στο τοπίο του Westeros, των Starks, των Lannisters και των Targaryens. Το πρίκουελ κλειδώνει στον τελευταίο, καθώς αφορά στην κατάρρευση της δυναστείας.



Από τους χαρακτήρες του Game of Thrones δεν πρόκειται να εμφανιστεί κανείς, καθώς τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα οκτώ γενιές προτού η Daenerys «Mother of Dragons» Targaryen βρει τα τρία μικρά αυγά δράκου.



Οι ηθοποιοί που θα πρωταγωνιστήσουν



Ο Πάντι Κόνσινταϊν στον ρόλο του Viserys Targaryen – Ο μεγαλύτερος αδερφός του Daemon.



Ο Ματ Σμιθ στον ρόλο του Daemon Targaryen – Ένας ατρόμητος πολεμιστής και ιππέας δράκων, στις φλέβες του οποίου τρέχει το αληθινό αίμα του δράκου.



Η Ολίβια Κουκ στον ρόλο της Alicent Hightower – Η κόρη και το Χέρι του βασιλιά Otto Hightower αλλά και η πιο κοσμική κυρία των Επτά Βασιλείων.



Η Έμα Ντ'άρσι στον ρόλο της Rhaenyra Targaryen – Η μεγαλύτερη κόρη του Viserys Targaryen και καθαρόαιμη Βαλυριανή ιππέας δράκων.



Ο Στιβ Τουσάν θα παίξει τον Λόρδο Corlys Velaryon, γνωστό και ως «The Sea Snake». Είναι ο πιο φημισμένος ναυτικός τυχοδιώκτης στην ιστορία του Westeros.





«Περιμένετε... απλώς θα επαναχρησιμοποιήσουμε το τραγούδι του GoT για τους τίτλους έναρξης HoTD;», «Οι τίτλοι έναρξης HoTD δεν έλεγαν τίποτα για μένα... τα οπτικά στοιχεία ήταν δυσανάγνωστα... και θα έπρεπε τουλάχιστον να είχαν χρησιμοποιήσει μια παραλλαγή του τραγουδιού». Αυτά ήταν μερικά από τα σχόλια των φαν της σειράς.«Νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα όπου δένει το παλιό υλικό με το καινούργιο. Και ως ένα franchise που πρέπει να συνδέσει όλες τις ιστορίες μαζί. Στο αυθεντικό main title theme, το βλέπαμε ως ένα γενικό θέμα που συνδέει όλους τους χαρακτήρες και το ταξίδι και τις περιπέτειες αυτού του σύμπαντος. Έτσι, θεωρήσαμε ότι θα ήταν σκόπιμο να το συνδέσουμε ξανά με αυτό το θέμα του κύριου τίτλου».