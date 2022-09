Πάτρικ Ντέμπσι στο «Grey's Anatomy» αποτελεί παρελθόν, αλλά στις πρόσφατες δηλώσεις του, ο τηλεοπτικός «Δρ Σέπερντ» άφησε να εννοηθεί ότι «ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί». Ο ρόλος τουστο «Grey's Anatomy» αποτελεί παρελθόν, αλλά στις πρόσφατες δηλώσεις του, ο τηλεοπτικός «Δρ Σέπερντ» άφησε να εννοηθεί ότι «ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί».

Μπορεί ο Ντέρεκ Σέπερντ να είναι νεκρός, αλλά σε ένα από τα νεότερα επεισόδια, το τηλεοπτικό κοινό τον είδε ξανά μαζί με την αγαπημένη του, Μέρεντιθ, σε μία σκηνή από όνειρο.

Με αφορμή τη χθεσινή κοινή εμφάνιση με την άλλοτε συμπρωταγωνίστριά του, Έλεν Πομπέο, σε μία εκδήλωση, ο Ντέμπσι μιλώντας στο HollywoodLife, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να επανέλθει στο ιατρικό δράμα του ABC. Σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε, απάντησε: «Ποιος ξέρει Με αυτό το σόου, ξέρετε, είναι εκπληκτικό που συνεχίζεται όσο συνεχίζεται». ΄

Grey's Anatomy» που ελπίζουν ότι «ο τηλεοπτικός του θάνατος ήταν πλαστός», ο ηθοποιός απάντησε: «Άκουσα για αυτό. Έμαθα ότι θα βρουν κάποιο τρόπο να τον φέρουν πίσω είμαι σίγουρος». Αναφορικά με τους φαν του «» που ελπίζουν ότι «ο τηλεοπτικός του θάνατος ήταν πλαστός», ο ηθοποιός απάντησε: «Άκουσα για αυτό. Έμαθα ότι θα βρουν κάποιο τρόπο να τον φέρουν πίσω είμαι σίγουρος».

LINDOS! Ellen Pompeo e Patrick Dempsey conversando durante a D23 Expo, que está acontecendo agora. 🥰pic.twitter.com/FYo0UAeC8o — Ellen Pompeo Brasil (@ellenpbrazil) September 9, 2022

δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στους συμπρωταγωνιστές του. Η επάνοδός του στη σειρά θα ευχαριστήσει τους φαν αλλά όχι τους συνεργάτες του. Αυτό, γιατί σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, η συμπεριφορά του Ντέμπσι

Στο βιβλίο της Λινέτ Ράις με τίτλο «How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy» που κυκλοφόρησε το 2021, καταγράφονται μαρτυρίες ατόμων που συμμετείχαν σε διάφορα στάδια της παραγωγής, δίνοντας μια εικόνα για το τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες της επιτυχημένης ιατρικής σειράς.









Σε ένα απόσπασμα που δημοσίευσε το The Hollywood Reporter, ο executive producer Τζέιμς Ντ. Πάριοτ εξηγεί πώς τα «προβλήματα ανθρώπινου δυναμικού» που προκαλούσε η συμπεριφορά του Ντέμπσι είχαν ως αποτέλεσμα να αποφασιστεί ο τηλεοπτικός θάνατος του χαρακτήρα του το 2015, στο τέλος της σεζόν 11. Ο Πάριοτ - μία από τις 80 και πλέον πηγές της συγγραφέως - αναφέρει χαρακτηριστικά: «Υπήρχαν προβλήματα στον τομέα του HR. Δεν υπήρχε κανένα ζήτημα σεξουαλικής φύσης. Υπό μία έννοια, τρομοκρατούσε το σετ. Ορισμένα μέλη του καστ βίωναν συμπτώματα μετατραυματικού στρες μετά τη συνεργασία μαζί του».