Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Oppenheimer», του Κρίστοφερ Νόλαν, με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι του «Peaky Blinders».

Στο teaser που έφερε στη δημοσιότητα η Universal Pictures, ακούγονται οι φωνές των Γκάρι Όλντμαν και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ που μιλούν σχετικά με την κατασκευή της ατομικής βόμβας, με φόντο μερικά πλάνα φωτιάς. Το ίδιο κλιπ μετράει αντίστροφα σε πραγματικό χρόνο για την πρεμιέρα της ταινίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί ακριβώς σε έναν χρόνο από σήμερα.

Το «Oppenheimer» είναι βασισμένο στο βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer», του Κάι Μπερντ.

Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα αποτελεί την πρώτη πλήρη βιογραφία του φυσικού Ρόμπερτ Οπενχάιμερ - ενός από τους διασημότερους επιστήμονες του 20ού αιώνα. Το βιβλίο βασίζεται σε χιλιάδες δίσκους και επιστολές που συγκεντρώθηκαν από τεράστια αρχεία του FBI και περίπου εκατό συνεντεύξεις με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους του φυσικού.