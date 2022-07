Οι σελέμπριτι στην Ελλάδα: Ο ερωτικός χάρτης των διασήμων που ήρθαν στα νησιά

Βερόνικα Φεράρο: Χωρίς τον σύζυγο, αλλά με καλή παρέα στον Αργοσαρωνικό

Mόνικα Μπελούτσι: Χωρίς σύντροφο. αλλά μαζί με την κόρη της έκανε διακοπές στις Κυκλάδες. Στη φωτογραφία, τρώει μόνη της σε εστιατόριο της Πάρου

Εύα Μέντεζ: Οικογενειακές διακοπές με τον σύζυγό της Ράιαν Γκόσλινγκ και τα παιδιά τους στην Αντίπαρο

Ιζαμπέλ Γκουλάρτ: Το σούπερ μοντέλο ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα με τον σύντροφό της Κέβιν Τραπ, τερματοφύλακα της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Με τα παιδιά, αλλά χωρίς τον σύζυγο Μάθιου Μπρόντερικ κάνει διακοπές στη Σύρο

Κιάρα Φεράνι: Χωρίς σύντροφο στην Υδρα

Τζον Τραβόλτα: Χωρίς συντροφιά απόλαυσε τις ομορφιές της Ελλάδας

«Μέχρι και η Μπελούτσι είναι μόνη και πάει διακοπές έτσι, και μετά κλαίμε εμείς που δεν μας απαντάει ο Θανάσης από τα Κάτω Πατήσια ή δεν μας λέει να βγούμε». Η ανάρτηση της γνωστής influencer Soula Glamorous έρχεται για να παρηγορήσει τα διαδικτυακά πλήθη που λίγο νωρίτερα μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram παρακολούθησαν βίντεο με τηνα κάθεται μόνη διακριτικά σε εστιατόριο στην Πάρο και να απολαμβάνει το φαγητό της σαν την καλαμιά στον κάμπο.Η απουσία εντυπωσιακού, όπως θα προσδοκούσαν οι περισσότεροι, συντρόφου δίπλα σε μία από τις πιο ποθητές γυναίκες του πλανήτη έρχεται να παρηγορήσει όλους όσοι πιστεύουν ότι μονοπωλούν την απογοήτευση στις σχέσεις και να λυτρώσει το σύγχρονο «Διαβάστηκε», το οποίο μένει αναπάντητο και σιγοκαίει τις προσδοκίες. Κάθε γυναίκα που ξορκίζει το φετινό καλοκαίρι, λόγω σοβαρής κρίσης στις σχέσεις, ένιωσε να δικαιώνεται καθώς ο στίχος της Δέσποινας Βανδή «περνώ και μόνη μου καλά / τα καταφέρνω μια χαρά» ήρθε κι έδεσε.Οντως, η Μόνικα, η οποία επισκέφτηκε με την καλλονή κόρη της Ντέβα Κασέλ την Πάρο την περασμένη εβδομάδα, δεν εμφανίστηκε λεπτό με κάποιον συνοδό και ακόμη και στην αποχώρησή της, όπως μαρτυρούν τα φωτογραφικά ενσταντανέ, επέλεξε τη μοναξιά. Ενδεχομένως να μην ήθελε να εμφανίσει κάποιον. Ωστόσο, άθελά της, λειτούργησε καταπραϋντικά για τις πληγωμένες εργένισσες.Φυσικά, ακόμη και η, η οποία επέλεξε τη Σύρο για ινκόγκνιτο διακοπές, άφησε τον σύζυγό της Μάθιου Μπρόντερικ σπίτι, πήρε τα παιδιά και μακριά από την εικόνα που υιοθέτησε ως στυλάτη Κάρι Μπράντσο στο θρυλικό «Sex and the City» με τον Mr Big να τη συντροφεύει στα καλύτερά της, επιβιβάστηκε στο πλοίο της γραμμής και αφέθηκε στη σιγουριά του κλάμερ και της ανεπιτήδευτης εικόνας για να κάνει τις διακοπές της. Αρνήθηκε μάλιστα να φωτογραφηθεί με μια κυρία η οποία την αναγνώρισε λέγοντας πολύ ευγενικά όχι και επιβεβαιώνοντας πως, όταν τα φώτα σβήνουν, όλα τα πρόσωπα που λάμπουν τόσο ώστε να νιώθεις πολύ μακριά τους γίνονται κάτι σαν εμάς.Φυσικά, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Αυτή του ζευγαριού που επιλέγει ένα κυκλαδίτικο νησί, κατά προτίμηση, προκειμένου να απολαύσει τον έρωτά του και να αφεθεί στα κλικ των παπαράτσι που παραμονεύουν ή επιλέγει να γίνει ο ένας για τον άλλον ο παπαράτσο της καρδιάς του. Κάπως έτσι η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ επιβεβαίωσε ότι δεν θεωρείται τυχαία σούπερ μόντελ με εντυπωσιακές αναλογίες. Ο σύντροφός της Κέβιν Τραπ, ο οποίος είναι τερματοφύλακας της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, φροντίζει να απαθανατίζει τους ακροβατισμούς της δίμετρης καλλονής με φόντο το αγαπημένο τους Αιγαίο, το οποίο επισκέπτονται σταθερά την τελευταία πενταετία. Μύκονος και Σαντορίνη στο φόντο, πολλά Like και από μία άλλη καλλονή που επίσης λατρεύει τη χώρα με ή άνευ συντρόφου, την Ιρίνα Σάικ, και τα βλέμματα μαγνητίζονται όχι απαραίτητα λόγω του φόντου του απέραντου γαλάζιου.Χρόνια παντρεμένοι, αλλά με εικόνα που παραπέμπει σε μήνα του μέλιτος η Εύα Μέντες και ο Ράιαν Γκόσλινγκ. Το ζευγάρι του Χόλιγουντ που παραμένει διακριτικό και κρατά την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εθεάθη από το Mykonos Live TV, που όλα τα ξετρυπώνει, να περπατά στα σοκάκια της Αντιπάρου με τις δύο κόρες του, Εσμεράλντα και Αμάντα.Η Εύα Μέντες είχε ήδη αναρτήσει κάποια ενσταντανέ στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, δίχως να αποκαλύπτει το νησί στο οποίο βρισκόταν. Τους ελάχιστους που τους αναγνώρισαν, πάντως, το ζευγάρι τούς χαιρέτησε ευγενικά. Ισως ένα από τα μυστικά του έρωτά τους τελικά να είναι ότι δεν πωλούνται σε τεμάχια στον Τύπο και ότι δεν έχουν την αγωνία να φωτογραφηθούν όπως άλλοι συνάδελφοί τους, αστέρες του Χόλιγουντ.Η κατάσκοπος της καρδιάς μας, Soula Glamorous, ξετρύπωσε και ερωτικό σκάνδαλο με τον Τρίσταν Τόμσον, πρώην της Κλόε Καρντάσιαν, να περιδιαβαίνει τα σοκάκια-πασαρέλα στα Ματογιάννια.Ο 31χρονος Τόμσον εθεάθη στη Μύκονο με τη σύνοδό του, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι αυτός και η Κλόε περιμένουν το δεύτερο παιδί τους μέσω παρένθετης μητέρας. Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής του εξόδου, ο πανύψηλος μπασκετμπολίστας έμοιαζε να είναι απαλλαγμένος από κάθε έγνοια και σκοτούρα. Στο βίντεο που δημοσίευσε πρώτο το TMZ κάπνιζε ναργιλέ ανάμεσα σε φίλους και αρκετά όμορφα κορίτσια. Αν και δεν απεικονίστηκε, ούτε καταγράφηκε σε κάποιο καρέ, αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι βγήκε στις 2.30 π.μ. και τράβηξε τα βλέμματα δύο κυριών.Το πρώην ζευγάρι έχει ήδη μία κόρη, την Τρου, ενώ ο άπιστος σύντροφος και πρώην μπασκετμπολίστας του NBA απέκτησε δύο ακόμα παιδιά, το ένα με μια γυμνάστρια και το άλλο με την Τζόρνταν Κρεγκ.Οταν το διεθνές δίκτυο TMZ ανέβασε βίντεο και με τα νυχτοπερπατήματα του Τρίσταν με μελαχρινή συνοδό, με σωματότυπο πολύ κοντά στα καρντασιανά πρότυπα, στη Μύκονο, η Κλόε αντέδρασε ως κλασική Καρντάσιαν κάνοντας Like και διευκρινίζοντας μέσω εκπροσώπων πως δεν ενοχλείται. Οι φαν έγραψαν πως «για όλους όσοι φρικάρουν γι’ αυτό το βίντεο του Τρίσταν στην Ελλάδα με ένα άλλο κορίτσι, η Κλόε και ο Τρίσταν είναι και οι δύο singles και, σύμφωνα με τη δήλωση του αντιπροσώπου της Κλόε, δεν έχουν μιλήσει από τον Δεκέμβριο». «Δεν ξέρω γιατί θα ήταν τρελό για τον Tρίσταν να είναι με ένα άλλο κορίτσι, εφόσον είναι καλός μπαμπάς για το μωρό του». Η καρδούλα της το ξέρει.Κάποιος θα φανταζόταν ότι ο σύντροφος απουσιάζει. Κι όμως, βρίσκεται δίπλα ή απέναντι.Στην περίπτωση της Νικόλ Σέρζιγνκερ, η οποία επισκέφτηκε τη Μύκονο και άναψε φωτιές, λογικά ο σύντροφος που ελάχιστα είδαμε στα πλάνα χειροκροτούσε. Η τραγουδίστρια, μετά το μπάνιο, σε γνωστό beach bar σηκώθηκε να χορέψει και μαγνήτισε τα βλέμματα με κόκκινο μπικίνι.Δύο φορές μάλιστα φίλησε τρυφερά τον σύντροφό της, ο οποίος χαμογέλασε και τη θαύμαζε, όπως όλοι οι θαμώνες. Σε ανάρτησή της στα social media με το μπικίνι της και αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία, βουτάει στην πισίνα του πολυτελούς ξενοδοχείου, όπου διαμένει και βάζει λεζάντα με νόημα: «Βουτώντας στην 4η Ιουλίου. Με στυλ Μυκόνου». Νέα ήθη και έθιμα.Στον Αργοσαρωνικό, και συγκεκριμένα στην Υδρα, βρέθηκε η Ιταλίδα influencer Κιάρα Φεράνι, η οποία σε δωμάτιο ξενοδοχείου φωτογραφήθηκε με το εσώρουχό της κρύβοντας το στήθος της. Η 35χρονη ταξίδεψε από τo Μιλάνο στην Αθήνα και από εκεί κατευθύνθηκε στο νησί της Υδρας συνοδευόμενη από την παρέα της.Μαζί της είναι και η επίσης γνωστή fashion blogger και καλή της φίλη Βερόνικα Φεράρο. Αγνωστο αν τη συνόδευσε ο σύζυγός της με τον οποίο έχουν αποκτήσει και δύο παιδιά, αλλά δεν εμφανίστηκε σε κάποια φωτογραφία. Ωστόσο, από το ταξίδι της δεν έλειπαν τα απρόοπτα. Το σκάφος που είχαν ενοικιάσει με την παρέα της για να κάνουν βόλτα στα γαλάζια νερά του Σαρωνικού χάλασε και χρειάστηκε να αναζητήσουν νέο σκάφος για να συνεχίσουν τις διακοπές τους. Η ίδια δεν πτοήθηκε και συνέχισε να ποστάρει ανελέητα.Μπιλ Γκέιτς και Τζον Τραβόλτα ήρθαν, αλλά όπως ήρθαν έφυγαν. Δίχως συνοδούς, δίχως γυναίκες στην παρέα, που θα προσπαθούσαν να αποκρυπτογραφήσουν οι δημοσιογράφοι. Επισκέφτηκαν πολλά μέρη, θαύμασαν τις ομορφιές αλλά κράτησαν χαμηλό προφίλ.Ακόμη και η Νικόλ Κίντμαν, η οποία βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο, ήταν διακριτική και πάντα, όπως συνηθίζει, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Κιθ Ερμπαν. Εδώ ούτε χοροί, ούτε μικροσκοπικά μπικίνι, ούτε και προσωπικές φωτογραφίες. Απλώς ευχαριστήρια posts στο αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι.