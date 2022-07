Αυτές τις μέρες το κοινό τον απολαμβάνει σαν «Thor» στην πολυαναμενόμενη ταινία «

Κρις Χέμσγουορθ εκτός από ηθοποιός είναι και πατέρας τριών παιδιών.



Ο ίδιος δεν χάνει την ευκαιρία να μοιραστεί στιγμιότυπα στα social media μαζί με την κόρη και τους γιους του, που απέκτησε από τον γάμο του με την Έλσα Πατάκι. Το ζευγάρι έχοει αποκτήσει τρία παιδιά, την

Ίντια Ρόουζ, τον Σάσα και τον Τρίσταν.

Στην τελευταία του ανάρτηση στο Instagram, ο Χέμσγουορθ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους δύο φωτογραφίες από εκείνον και την κόρη του, την οποία ανέφερε

ως την «αγαπημένη του υπερήρωα».

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη φωτογραφία είναι μια εικόνα της Ίντια που τον επισκέφτηκε στα γυρίσματα της πρώτης ταινίας Marvel ως μωρό ενώ εκείνος είναι ντυμένος – μαζί με το χαρακτηριστικό σφυρί του χαρακτήρα του.

Στη δεύτερη φωτογραφία εμφανίζεται ένα πρόσφατο στιγμιότυπο πατέρα και κόρης από τα γυρίσματα του «Thor: Love and Thunder», στο οποίο ο Κρις Χέμσγουορθ κρατά την κόρη του στην αγκαλιά του κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος μεταξύ των γυρισμάτων.

«Εδώ είναι δύο φωτογραφίες με εμένα και την κόρη μου. Η μία ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε στο πλατό πριν από 11 χρόνια, η άλλη είναι η πιο πρόσφατη στο Thor: Love and Thunder. Είναι η αγαπημένη μου υπερήρωας», έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα της φωτογραφίας.

View this post on Instagram Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Είναι χαρακτηριστικό, ότι το « Thor: Love and Thunder», σύμφωνα με εκτιμήσεις, κατάφερε να κερδίσει 143 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο της προβολής του στη Βόρεια Αμερική. Για την ώρα εξελίσσεται στο καλύτερο franchise, ανάμεσα στις τέσσερις ταινίες του «Θεού του Κεραυνού» και αποτελεί το success story για την καλοκαιρινή σεζόν 2022. Παράλληλα η ταινία με την κυκλοφορία της σε χώρες εκτός των συνόρων των ΗΠΑ, έφερε 159 εκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας συνολικά το ποσό των 302 εκατομμυρίων.Η ταινία Thor σε σκηνοθεσία Τάικα Γουαϊτίτι προβλήθηκε σε 4.375 οθόνες αυτό το Σαββατοκύριακο και έφτασε εύκολα στην κορυφή του box office, αφήνοντας το «Minions: The Rise of Gru» στη δεύτερη θέση.Το franchise του Thor και η εισπρακτική επιτυχία των ταινιών είναι γεγονός, ότι αυξάνεται με κάθε νέα κυκλοφορία, κάτι που φαίνεται να είναι σπάνιο για τέτοιου είδους ταινίες, που επανέρχονται με sequel. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ταινία του Thor άγγιξε στα 65,7 εκατομμύρια δολάρια το 2011, ενώ «The Dark World» σημείωσε επιτυχία 85,7 εκατομμυρίων δολαρίων το 2013. Τέλος, το 2017 το «Ragnarok» εισέπραξε 122,7 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα ο σκηνοθέτης του franchise, Τάικα Γουαϊτίτι, αποθεώθηκε για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να ανανεώσει τη σειρά και να την εμπλουτίσει με χιούμορ.Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το κοινό ήταν σε μεγάλο βαθμό άντρες (60%) και το 53% ήταν μεταξύ 18 και 34 ετών.Τέλος, η ταινία, διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς παραγωγής, που αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως το «Thor: Love and Thunder», δεν είναι το καλύτερο «χαρτί» της Marvel. Αυτόν τον τίτλο κατάφερε να κερδίσει επάξια το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στα 185 εκατομμύρια δολάρια στις αρχές Μαΐου, ενώ ύστερα ακολούθησε το «Spider-Man: No Way Home».Υπενθυμίζεται, ότι η ταινία βρίσκει τον Thor σε ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά: την αναζήτηση της εσωτερικής του ηρεμίας, αλλά η απόσυρσή του διακόπτεται από τον Gorr the God Butcher, ο οποίος ζητά την εξόντωση όλων των θεών. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, ο Thor στρατεύει την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster, η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor. Μαζί θα ξεκινήσουν μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο πίσω από την δίψα για εκδίκηση του God Butcher και να τον σταματήσουν πριν είναι αργά.Το cast περιλαμβάνει τους Κρις Χέμσγουορθ (Thor), Νάταλι Πόρτμαν (Jane Foster-Mighty Thor), Τέσα Τόμσον (King Valkyrie), Τζέιμι Αλεξάντερ (Lady Sif), Ράσελ Κρόου (Δίας), Κρίστιαν Μπέιλ (Gorr the Butcher). Επίσης οι Κρις Πρατ, Κάρεν Γκίλαν, Ντέιβ Μπατίστα, Πομ Κλεμεντιέφ, θα υποδυθούν τους Star-Lord, Nebula, Drax και Mantis, μαζί με τους Groot (Βιν Ντίζελ) και Rocket Racoon (Μπράντλεϊ Κούπερ), στη νέα σύνθεση των Guardians of the Galaxy.Επίσης ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει ως Fake Loki, μαζί με τον Σαμ Νέιλ ως Fake Odin και την Μελίσα Μακ Κάρθι ως Fake Hela.