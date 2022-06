Οι... άπιστοι του Χόλιγουντ - Δείτε ποια διάσημα ζευγάρια έμειναν μαζί, παρά τα «παραστρατήματα»

Η ζωή των σταρ του Χόλιγουντ δεν πλαισιώνεται μόνο από στιγμές λάμψης και δόξας. Μπορεί πολλοί να βρήκαν το άλλο τους μισό στον χώρο του θεάματος, αλλά η συνταγή... δεν πέτυχε για όλους.

Τα ερωτικά σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και πόσω μάλλον οι ιστορίες απιστίας δεν είναι λίγες. Πολλοί ωστόσο, από τους αστέρες της μεγάλης οθόνης και της μουσικής βιομηχανίας, έκαναν ένα βήμα πίσω και συγχώρεσαν το ταίρι τους, που τους πρόδωσε. Δείτε παρακάτω, τα 10 διασημότερα ζευγάρια που η απιστία δεν στάθηκε εμπόδιο στο να συνεχίσουν τoν γάμο ή τη σχέση τους.

Η αδυναμία που είχε ο Jay-Z στο γυναικείο φύλο είναι γνωστή στο ευρύ κοινό και τα ταμπλόιντς τον έχουν «τσακώσει» ουκ ολίγες φορές να απατά την εκρηκτική Μπιγιονσέ. Η ίδια μάλιστα, αφηγήθηκε μέσα από τα τραγούδια της στο άλμπουμ «Lemonade» όσα πέρασε από τον άτακτο ράπερ. Παρόλα αυτά, οι δυο τους παραμένουν μαζί μέχρι και σήμερα, ενώ ο Jay-Z έχει εξομολογηθεί ότι έχει «θεραπευτεί από αυτό και αυτός είναι ο λόγος που παρέμειναν μαζί».



Η αδυναμία που είχε οστο γυναικείο φύλο είναι γνωστή στο ευρύ κοινό και τα ταμπλόιντς τον έχουν «τσακώσει» ουκ ολίγες φορές να απατά την εκρηκτική. Η ίδια μάλιστα, αφηγήθηκε μέσα από τα τραγούδια της στο άλμπουμ «Lemonade» όσα πέρασε από τον άτακτο ράπερ. Παρόλα αυτά, οι δυο τους παραμένουν μαζί μέχρι και σήμερα, ενώ ο Jay-Z έχει εξομολογηθεί ότι έχει «θεραπευτεί από αυτό και αυτός είναι ο λόγος που παρέμειναν μαζί».

Ο Αντόνιο Μπαντέρας δεν απάτησε μία φορά την πρώην σύζυγό του, Μέλανι Γκρίφιθ, μιας και ο μπρουτάλ αισθησιασμός που έχει δείξει να κατέχει σε πολλούς ρόλους του ως ηθοποιός, φαίνεται να τον ακολουθεί και στη ζωή και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που να μη συγκρατεί τον εαυτό του. Το 2012 η απιστία του Ισπανού αστέρα του Χόλιγουντ στο Κανκούν, ήταν γεγονός. Το ζευγάρι μπορεί να χώρισε αλλά αυτό συνέβη χρόνια αργότερα και όχι εξαιτίας του άπιστου Μπαντέρας. Αφού οι δυο τους τράβηξαν διαφορετικούς δρόμους στη ζωή, η Γκρίφιθ παραδέχτηκε ότι η απιστία του συζύγου της ήταν αποτέλεσμα δικών της λάθος χειρισμών.

Το γεγονός ότι ο διάσημος ροκ σταρ, Όζι Όσμπορν ήταν εθισμένος στο σεξ δεν είναι κάτι άγνωστο στον κόσμο του Χόλιγουντ. Ο ίδιος μάλιστα έχει ζητήσει βοήθεια από ειδικούς για να το ξεπεράσει και να προστατεύσει τον γάμο του με τη Σάρον Όσμπορν, που χρονολογείται από το 1982. Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός, ότι το 2016 ο Όσμπορν πήγε σε ειδική κλινική απεξάρτησης από το σεξ, αφού παραδέχτηκε ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του με διάφορες γυναίκες. Σε συνέντευξη που ακολούθησε το επόμενο διάστημα στην Independent, o ίδιος υποστήριξε ότι: «Η Σάρον είναι ακόμα εδώ, εγώ είμαι ακόμα εδώ, οπότε παρά τα σκαμπανεβάσματα μας, είμαστε ακόμα μαζί».

Σαν βόμβα έσκασε το 2005 η είδηση ότι ο Τζουντ Λο απάτησε την αρραβωνιαστικιά του, Σιένα Μίλερ, με την νταντά του παιδιού τους. Αφού το σκάνδαλο διέρρευσε, το ζευγάρι χώρισε. Ωστόσο ήταν ξανά μαζί από το 2009 έως και το 2011. «Θέλω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη και στις αξιοσέβαστες οικογένειές μας για τον πόνο που έχω προκαλέσει», είχε πει. Παρόλα αυτά ο Τζουντ Λο δεν ήταν ο μόνος που παραστράτησε σε αυτόν τον γάμο. Λίγο καιρό αργότερα, διέρρευσε μία φήμη που ήθελε τη Μίλερ και τον συμπρωταγωνιστή της, Ντάνιελ Γκεκ να είχαν παράνομο δεσμό, όσο η ηθοποιός ήταν ακόμη με τον Τζουντ Λο.

Στη γοητεία της νταντάς των παιδιών του φαίνεται να υπέκυψε και ο Μπεν Άφλεκ. Το 2015 έγινε γνωστό ότι ο διάσημος ηθοποιός απάτησε τη σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ με την κοπέλα που είχαν προσλάβει για να προσέχει τα παιδιά τους.

Η ηθοποιός τα έβαλε κάτω κι αποφάσισε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στο γάμο της, λόγω των τριών παιδιών της. Ωστόσο, το γυαλί ανάμεσά τους είχε ήδη ραγίσει και λίγο καιρό μετά αποφάσισαν να χωρίσουν οριστικά.





Οι φήμες ότι ο Μάθιου Μπρόντερικ δεν ήταν υπόδειγμα συζύγου είχαν ξεκινήσει να διαρρέουν πολύ πριν το 2008, οπότε και επιβεβαιώθηκαν. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έμαθε για την απιστία του συζύγου της, αλλά δεν τον χώρισε. Αντιθέτως, το ζευγάρι είναι μέχρι και σήμερα παντρεμένο, ενώ έχουν αποκτήσει και τρία παιδιά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός το 2013, ρωτήθηκε σχετικά με αυτό, αλλά η ίδια απέφυγε να το σχολιάσει, λέγοντας ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι τον αγαπά και νιώθει υπερήφανη για τον Μπρόντερικ, σαν σύζυγο και σαν πατέρα.

Άσχημη κατάληξη είχε το ερωτικό σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Τρίσταν Τόμσον, όσο εκείνος ήταν ακόμη σε σχέση με την Κλόε Καρντάσιαν.

Ο διάσημος μπασκετμπολίστας «συνελήφθη» σε ερωτικές περιπτύξεις με μελαχρινή γυναίκα, λίγες ημέρες πριν έρθει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.



Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Οι απιστίες του Τόμσον διαδέχονταν η μία την άλλη και αυτό φαίνεται πως εξάντλησε την υπομονή της Καρντάσιαν, η οποία για καιρό έκανε τα «στραβά μάτια» για χάρη της κόρης τους, Τρου. Το αποκορύφωμα ήταν όταν ο Τόμσον απέκτησε παιδί με άλλη γυναίκα, τη Μάραλι Νίκολς – ένα παιδί το οποίο ακόμη δεν έχει αναγνωρίσει.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η τηλεπερσόνα στην εκπομπή Good Morning America, μίλησε για τον γάμο της που διαλύθηκε, τις απιστίες του Τρίσταν, αλλά και το παιδί που απέκτησε ο μπασκετμπολίστας με μία άλλη γυναίκα, ενώ εκείνη του είχε δώσει ακόμα μία ευκαιρία.

«Θυμάμαι, όταν με απάτησε λίγο πριν γεννήσω την Τρου και παρόλα αυτά, κατάφερα να τον έχω ακόμα στην αίθουσα τοκετού. Μπορεί να φαινόταν περίεργο στον έξω κόσμο, αλλά εγώ ήθελα, όταν η κόρη μου παρακολουθεί τα βίντεο της οικογένειάς μας, να είναι αγνά και τέλεια», είχε πει χαρακτηριστικά.

Μπορεί ο Άστον Κούτσερ να βρήκε το «λιμάνι» του στην αγκαλιά της Μίλα Κούνις, αλλά πολύ πριν γίνει υπόδειγμα οικογενειάρχη, ο ηθοποιός είχε πληγώσει μία μεγάλη προσωπικότητα του Χόλιγουντ. Κατά τη διάρκεια του γάμου του με την επί 15 χρόνια μεγαλύτερή του, Ντέμι Μουρ, οι φήμες που ήθελαν τον Κούτσερ να την απατά και μάλιστα συστηματικά, δεν είχαν τέλος.

Τα ξένα δημοσιεύματα εκείνη την εποχή, τον ήθελαν να είναι άπιστος από τα πρώτα κιόλας χρόνια του γάμου τους. Συχνά διέρρεαν ιστορίες για τον «ασυγκράτητο» Κούτσερ, πότε από τουαλέτες εστιατορίου στο Λος Άντζελες με άγνωστη γυναίκα, πότε από μπαρ με μία Ελληνοϊταλίδα.

Η σχέση του Σκοτ Ντίσικ με τη διάσημη τηλεπερσόνα, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν τα είχε όλα. Έρωτα, δημιουργία οικογένειας αλλά και πολλά σκάνδαλα. Μπορεί η Καρντάσιαν πλέον να έχει βρει τον έρωτα στην αγκαλιά του Τράβις Μπάρκερ, ωστόσο, τα προηγούμενα χρόνια γεύτηκε πολλάκις την προδοσία από τον πατέρα των παιδιών της.

Στα γυρίσματα του 13ου κύκλου του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians», όπου συμμετείχε και ο Ντίσικ, το ζευγάρι φαινόταν να περνά ξέγνοιαστες στιγμές μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος αποφάσισε να αποχωρήσει. Οι περισσότεροι απέδωσαν τον λόγο της αποχώρησής του, σε επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Λίγο αργότερα όμως, ίδιος απαθανατίστηκε στο Μαϊάμι, απολαμβάνοντας τη συντροφιά του μοντέλου J Lynne, με τα στιγμιότυπα των παπαράτσι να είναι... άκρως διαφωτιστικά.

Το κατά πάσα πιθανότητα παράνομο ζευγάρι, φωτογραφήθηκε αγκαλιά σε μία πισίνα. Ο Σκοτ όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Με λίγες ώρες διαφορά από τα τρυφερά στιγμιότυπα με το μοντέλο, ο ίδιος βρέθηκε αγκαλιασμένος στην πισίνα του ίδιου ξενοδοχείου με μια ξανθιά κοπέλα, άγνωστη στα μέσα.

Τα ερωτικά σκάνδαλα με πρωταγωνιστή τον σύζυγο της Σάντρα Μπούλοκ, Τζέσε Τζέιμς, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2005 έως και το 2010, ήταν συχνό φαινόμενο. Η διάσημη ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για το δράμα που έζησε μετά την αποκάλυψη των απιστιών του πρώην συζύγου της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ του Χόλιγουντ έμαθε την επόμενη μέρα της βράβευσής για την ερμηνεία στην ταινία «The Blind Side» το 2010, ότι ο σύζυγός της την απατούσε. Τότε είχε δηλώσει ότι ένιωσε λες και είχε σπάσει μια για πάντα.

«Ήμουν πανευτυχής, στην καλύτερή μου φάση και μέσα σε μια μέρα ένιωσα ότι έσπασα οριστικά. Ειλικρινά δεν μπορούσα να δουλέψω, πνιγόμουν, δεν ήμουν προετοιμασμένη για όλο αυτό», είχε πει η Μπούλοκ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που άκουγε τα καμώματα του άνδρα της, αφού είχε βρεθεί αντιμέτωπη με τις δηλώσεις περισσότερων της μίας γυναικών, οι οποίες έβγαιναν στα περιοδικά και ισχυρίζονταν ότι είχαν κάνει σεξ με τον Τζέιμς. Εκείνος απολογήθηκε δημόσια σε πρώτη φάση, αλλά δύο χρόνια αργότερα είπε πως δεν περνούσε καθόλου καλά σ’ αυτό τον γάμο.

