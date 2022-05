Met Gala: Η εμφάνιση της Κιμ με το ιστορικό φόρεμα της Μέριλιν και οι παρουσίες που ξεχώρισαν

Το μοντέλο Έμιλι Ρατακόφσκι Το σούπερ μόντελ Gigi Hadid H ηθοποιός Μόλι Σιμς

Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και Τράβις Μπάρκερ Η επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα Κλοέ Καρντάσιαν Η τραγουδίστρια Cardi B

H τραγουδίστρια Ciara

Η επιχειρηματίας Νατάσα Πουναουάλα

Τοεπέστρεψε στοστοκαι τα είχε όλα. Το κόκκινο χαλί πήρε κυριολεκτικά φωτιά από τις διάσημες προσωπικότητες που με τις στιλιστικές τους επιλογές άφησαν το στίγμα τους και αποτέλεσαν για ακόμη μία φορά, αντικείμενο σχολιασμού.Στο μεγαλύτερο φιλανθρωπικό πάρτι της μόδας με θέμα «Στην Αμερική: Μια ανθολογία Μόδας» έδωσαν το παρών μοντέλα, ηθοποιοί, παρουσιαστές, προσωπικότητες και, ανάμεσά τους, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, οΤη βραδιά παρουσίασαν η Μπλέικ Λάιβλι με τον σύζυγό της Ράιαν Ρέινολντς και οι ηθοποιοί Ρετζίνα Κινγκ και Λιν Μανουέλ-Μιράντα.Επίτιμοι παρουσιαστές ήταν ο σχεδιαστής μόδας, ο επιχειρηματίαςκαι η επί δεκαετίες αρχισυντάκτρια της Vogue Άννα Γουίντουρ.Η εκδήλωση έχει την τιμή να φιλοξενεί περίπου 600 «προνομιούχους» καλεσμένους και τα εισιτήρια κοστίζουν γύρω στα 30.000 δολάρια το ένας. Αν κάποιος επιθυμεί να το απολαύσει έχοντας τραπέζι πρέπει να πληρώσει περί τα 275.000 δολάρια.Οι παρουσίες πολλές και απαστράπτουσες. Ανάμεσα σε αυτές που ξεχώρισαν ήταν και αυτή της Kιμ Καρντάσιαν, η οποία μεταμορφώθηκε στη θρυλική Μέριλιν Μονρόε, με το φόρεμα αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο η αείμνηστη σταρ είχε φορέσει το 1962 για να ευχηθεί στον πρόεδρο John F. Kennedy για τα γενέθλιά του.Η 41χρονη influencer έφτασε στην εκδήλωση φορώντας το εμβληματικό φόρεμα και έχοντας κάνει τα μαλλιά της πλατινέ.Ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να χάσει 16 ολόκληρα κιλά για αν καταφέρει για να χωρέσει στο φόρεμα. Μάλιστα για τρεις εβδομάδες έβγαλε από τη διατροφή της τους υδατάνθρακες και τη ζάχαρη.Η Κιμ έγραψε ιστορία, καθώς ήταν η μοναδική γυναίκα εκτός από τη Μέριλιν που φόρεσε ποτέ το εμβληματικό φόρεμα 60 χρόνια μετά τη δημιουργία του.«Αυτό είναι το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε. Είναι εξήντα ετών. Είχα την ιδέα να το φορέσω και να το δοκιμάσω. Έφτασε σε μένα συνοδευόμενο από ένοπλους φρουρούς. Το δοκίμασα και δεν μου ταίριαζε. Έπρεπε να χάσω 16 κιλά. Ήμουν αποφασισμένη να το φορέσω... Τα κατάφερα...», είπε προσθέτοντας ότι δεν έφαγε υδατάνθρακες ή ζάχαρη.«Είναι μεγάλη μου τιμή να φοράω το εμβληματικό φόρεμα που φόρεσε η Mέριλιν Μονρόε το 1962 για να τραγουδήσει το "Happy Birthday" στον Πρόεδρο John F. Kennedy. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό στενό φόρεμα που κοσμείται με περισσότερους από 6.000 χειροποίητους κρυστάλλους φτιαγμένο από τον ενδυματολόγο Jean Louis. Ευχαριστώ το «Ripley's Believe It or Not!» που μου έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το εκπληκτικό κομμάτι της ιστορίας της μόδας για πρώτη φορά από τότε που το φόρεσε η αείμνηστη Μέριλιν Μονρόε. Είμαι για πάντα ευγνώμων για αυτή τη στιγμή», έγραψε η Κιμ στην ανάρτησή της.Η Μέριλιν φέρεται να είχε πληρώσει για να το αποκτήσει 1.440 δολάρια και σε δημοπρασία το 1999 το φόρεμα πουλήθηκε πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια. Άλλαξε ξανά χέρια όταν πουλήθηκε το 2016 για 4,8 εκατομμύρια δολάρια πριν το αποκτήσει το μουσείο «Ripley's Believe It Or Not». Σύμφωνα με το πρακτορείο, το φόρεμα βρίσκεται αποθηκευμένο μέσα σε θήκη από μουσελίνα για να αντέχει στον χρόνο.Η Blake Lively εντυπωσίασε επίσης στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας ένα ροζ φόρεμα που μεταμορφώθηκε σε μπλε. Το ρούχο και τα κοσμήματα της ήταν εμπνευσμένα από την αρχιτεκτονική της Νέας Υόρκης.Ημίγυμνη από τη μέση και πάνω εμφανίστηκε η

Η τραγουδοποιός Έρικα Μπαντού

Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ και Τζόσουα Τζάκσον H ηθοποιός Μέισι Γουίλιαμς

