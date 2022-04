Χάρι Στάιλς, ο οποίος έδωσε συναυλία το βράδυ της Παρασκευής 15 Απριλίου στην κεντρική σκηνή του Μουσικού Φεστιβάλ Συνολικά 100.000 άτομα παρακολούθησαν τη συναυλία του, ο οποίος έδωσε συναυλία το βράδυ της Παρασκευής 15 Απριλίου στην κεντρική σκηνή του Μουσικού Φεστιβάλ Coachella στην Καλιφόρνια.

Άλλοι 20.000 θεατές παρακολούθησαν καλλιτέχνες σε δευτερεύουσες σκηνές, σύμφωνα με στοιχεία του Variety.

Η επίσημη χωρητικότητα του Φεστιβάλ είναι 125.000 θεατές και θεωρείται ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, αν και σε εκδηλώσεις αυτού του μεγέθους, τα νούμερα κυμαίνονται, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ατόμων που μπορεί να έχουν διαγνωστεί θετικά στην COVID-19 και ακύρωσαν τα σχέδια συμμετοχής.

Ένας εκπρόσωπος του υποστηρικτή του Coachella, Goldenvoice, δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Variety για σχόλιο την Τετάρτη και αρνήθηκε να δώσει αριθμούς συμμετοχής νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ενώ μεγάλο μέρος του σετ του Χάρι Στάιλς ήταν γνωστό σε όσους βρέθηκαν σε συναυλία της περιοδείας του Love on Tour στη Βόρεια Αμερική τους τελευταίους μήνες.

Ο Άγγλος τραγουδιστής, πρώην μέλος των One Direction συμπεριέλαβε επίσης μερικές εκπλήξεις στο ντεμπούτο του στο Coachella: Η Shania Twain συμμετείχε σε ντουέτο στις δικές της επιτυχίες «Man! I Feel Like a Woman!» και «Still the One» και ερμήνευσε δύο νέα τραγούδια, με πιθανούς τίτλους «Boyfriends» και «Late Night Talking».





