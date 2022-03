Όσκαρ 2022: Ξεκίνησε η μεγάλη βραδιά - Οι νικητές, οι χαμένοι και οι ανατροπές

Ariana DeBose is the first openly queer person of color to win an acting Oscar. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/8o5MzcyKyp — Variety (@Variety) March 28, 2022

Νικητής: Τρόι Κάτσερ για το «Coda»



Νταν Λαόυστσεν για το «Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών»

Αρι Βέγκνερ για την «Εξουσία του Σκύλου»

Μπρούνο Ντελμπονέλ για το «The Tragedy of Macbeth»

Γιάνους Καμίνσκι για το «West Side Story»





Congratulations to Greig Fraser on your Academy Award® win for Best Cinematography. #DuneMovie #Oscars pic.twitter.com/wxLVJONg2B — DUNE (@dunemovie) March 28, 2022

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

Νικητής: The Queen of Basketball

Audible

Lead me Home

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies



Οπτικά Εφέ

Νικητής: Dune

Free Guy

No Time to Die

Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών

Spider-Man No Way Home



Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Νικητής: Ενκάντο / Ενας Κόσμος Μαγικός

Flee

Λούκα

Οι Μίτσες και η Εξέγερση των Μηχανών

Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος



🎉Congratulations to the fantastical cast and crew of #Encanto for winning the Academy Award for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/iwVxbtxYpl — Disney's Encanto (@EncantoMovie) March 28, 2022

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

Νικητής: The Windshield Wiper

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin







Η 94η τελετή τωνείναι γεγονός, με τους αστέρες του Χόλιγουντ να επιστρέφουν στο κόκκινο χαλί, διεκδικώντας τα πολυπόθητα χρυσά αγαλματίδια.Τρία χρόνια μετά την απουσία οικοδεσπότη, η Ακαδημία αποφάσισε φέτος να προσκαλέσει τρεις οικοδέσποινες για να αναπληρώσει το κενό των προηγούμενων τελετών απονομής. Οι ηθοποιοί – κωμικοίκαικαι ηθοποιόςθα παρουσιάσουν τα 94α Όσκαρ.Συνολικά 38 ταινίες μεγάλου μήκους διεκδικούν Όσκαρ στη φετινή τελετή. Το γουέστερν φιλμ «» της Τζέιν Κάμπιον έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες, 12 στο σύνολο, συμπεριλαμβανομένων αυτών της «» και «». Δεύτερο σε αριθμό υποψηφιοτήτων έρχεται το «» με 10 συνολικά. Πολλές υποψηφιότητες συγκέντρωσαν επίσης και οι ταινίες «Belfast» (Κένεθ Μπράνα), «Coda» (Σίαν Χέντερ), «Don’t Look Up» (Άνταμ ΜακΚέι), «King Richard» (Ρεινάλντο Μάρκους Γκριν), «Licorice Pizza» (Πολ Τόμας Άντερσον), «Nightmare Alley» (Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο) και «West Side Story» (Στίβεν Σπίλμπεργκ).Μαζί με τις υποψηφιότητες «Καλύτερης Ταινίας», οι σκηνοθέτες Πολ Τόμας Άντερσον, Κένεθ Μπράνα και Τζέιν Κάμπιον, Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι και Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι υποψήφιοι και στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας.Τοδιεκδικούν οι: Χαβιέ Μπαρδέμ («Being the Ricardos»), Μπένεντικτ Κάμπερμπατς («Η Εξουσία του Σκύλου»), Άντριου Γκάρφιλντ («Tick, Tick…Boom!»), Γουίλ Σμιθ («King Richard») και Ντένζελ Ουάσιγκτον («The Tragedy of Macbeth»).Τοδιεκδικούν οι: Τζέσικα Τσάστεϊν («The Eyes of Tammy Faye»), Ολίβια Κόλμαν («The Lost Daughter»), Πενέλοπε Κρουζ («Παράλληλες Μητέρες»), Νικόλ Κίντμαν («Being the Ricardos»), Κρίστεν Στιούαρτ («Spencer»).Στην κατηγορίασυναντούμε τους: Κιαράν Χιντς («Belfast»), Τρόι Κότσουρ («CODA»), Τζέσι Πλίμονς («Η Εξουσία του Σκύλου»), Τζ. Κ. Σίμονς («Being the Ricardos») και Κόντι Σμιτ-Μακφί («Η Εξουσία του Σκύλου»).Γιαδιαγωνίζονται οι: Τζέσι Μπάκλεϊ («The Lost Daughter»), Αριάνα Ντεμπόουζ («West Side Story»), Κίρστεν Ντανστ («The Power of the Dog»), Ονζανιού Έλις («King Richard»), Τζούντι Ντεντς («Belfast»).Για πρώτη φορά στα χρονικά, το κοινό έχει δικαίωμα ψήφου μέσω Twitter, αφού η Ακαδημία έδωσε την ευκαιρία στους χρήστες της πλατφόρμας, να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Οι εκπλήξεις συνεχίζονται, αφού τρεις τυχεροί που ψήφισαν την αγαπημένη τους ταινία, θα παρακολουθήσουν live την επόμενη λαμπερή τελετή των Όσκαρ, το 2023. Η «πρόσκλησή» τους θα καλύπτει όλα τους τα έξοδα (μεταφορά και διαμονή).Τζέσι Μπάκλει για το «The Lost Daughter»Τζούντι Ντεντς για το «Belfast»Κρίστεν Ντανστ για την «Εξουσία του Σκύλου»Αουνζάνιου Ελις για το «King Richard»Η αμερικανίδα ηθοποιόςκέρδισε το Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της Ανίτας στο «Γουέστ Σάιντ Στόρι», στο ριμέικ του Στίβεν Σπίλμπεργκ.Η ηθοποιός 31 ετών διαδέχθηκε έτσι τη θρυλική Ρίτα Μορένο, που κατάγεται όπως εκείνη από το Πουέρτο Ρίκο και είχε κερδίσει το 1962 το ίδιο βραβείο, στην πρώτη εκδοχή του φιλμ. «Σου είμαι τόσο ευγνώμων, η Ανίτα σου άνοιξε τον δρόμο σε χιλιάδες Ανίτες όπως εγώ», είπε η τριαντάρα στην 90χρονη σταρ, που την επευφημούσε μαζί με το υπόλοιπο κοινό στην αίθουσα.Είχε ήδη εξασφαλίσει Χρυσή Σφαίρα, το βραβείο της ένωσης ηθοποιών και αυτό της βρετανικής ακαδημίας κινηματογράφου για την ερμηνεία της. Η ΝτεΜπόουζ, Αφρολατίνα και ανοικτά ομοφυλόφιλη, δήλωνε τον Νοέμβριο του 2021 «είμαι η Αμερική», «είμαι μέλος σχεδόν κάθε περιθωριοποιημένης κοινότητας» στις ΗΠΑ.Επικράτησε έναντι αρκετών δυνατών υποψηφιοτήτων, αυτής της Κίρστεν Ντανστ στην «Εξουσία του σκύλου», της Όντζουαν Έλις στον «Βασιλιά Ριχάρδο», της Τζούντι Ντεντς στο «Μπέλφαστ» και της Τζέσι Μπάκλεϊ στη «Χαμένη Κόρη».Κιάραν Χάιντς για το «BelfastΤζέσε Πλέμονς για την «Εξουσία του Σκύλου»Τζ, Κ. Σίμονς για το «Being the Ricardos»Κόντι Σμιτ ΜακΦι για την «Εξουσία του Σκύλου»BelfastNo Time to DieΗ Εξουσία του ΣκύλουWest Side StoryBelfastCODAΜην Κοιτάτε ΠάνωDrive my CarDuneKing RichardΠίτσα ΓλυκόριζαΤο Μονοπάτι των Χαμένων ΨυχώνΗ Εξουσία του ΣκύλουWest Side StoryΤζέιν Κάμπιον - Εξουσία του Σκύλου»Κένεθ Μπράνα - «Belfast»Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι - «Drive my Car»Πολ Τόμας Αντερσον- «Πίτσα Γλυκόριζα»Στίβεν Σπίλμπεργκ - «West Side Story»Χαβιέρ Μπαρδέμ - «Being the Ricardos»Μπένεντικτ Κάμπερμπατς - «Η Εξουσία του Σκύλου»Αντριου Γκάρφιλντ - «Tick Tick... Boom!»Γουιλ Σμιθ - «King Richard»Ντένζελ Γουάσινγκτον - «The Tragedy of Macbeth»Τζέσικα Τσαστέιν - «The Eyes of Tammy Faye»Ολίβια Κόλμαν - «The Lost Daughter»Πενέλοπε Κρουζ - «Παράλληλες Μητέρες»Νικόλ Κίντμαν - «Being the Ricardos»Κρίστεν Στιούαρτ - «Spencer»The Lost Daughter | Official Trailer | NetflixDrive my CarCODADuneThe Lost DaughterΗ Εξουσία του ΣκύλουBelfastΜην Κοιτάτε ΠάνωKing RichardΠίτσα ΓλυκόριζαThe Worst Person in the WorldΜην Κοιτάτε ΠάνωDuneEncantoΠαράλληλες ΜητέρεςΗ Εξουσία του ΣκύλουCruellaCyranoDuneNightmare AlleyWest Side StoryΜην Κοιτάτε ΠάνωDuneKing RichardΗ Εξουσία του ΣκύλουTick Tick... Boom!Be Alive από το «Κing Richard»Down to Joy από το «Belfast»Somehow you DO the Four Good DaysDuneThe Tragedy of MacbethWest Side StoryΤο Μονοπάτι των Χαμένων ΨυχώνΗ Εξουσία του ΣκύλουDrive My Car (Ιαπωνία)Flee (Δανία)The Hand of God (Ιταλία)Lunana: A Yak in the Classroom (Μπουτάν)The Worst Person in the World (Νορβηγία)AscensionAtticaFleeSummer of SoulRiding with FireComing 2 AmericaΚρουέλαDuneThe Eyes of Tammy FayeΟ Οίκος GucciAla Kachuu – Take and RunThe DressThe Long GoodbyeOn My MindPlease Hold