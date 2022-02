Πρώτη καλεσμένη του «Night Out» θα είναι η Σμαράγδα Καρύδη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

και το «» έρχονται την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου, στις 23:40, στο MEGA. Πρώτη καλεσμένη στο μοναδικό on the road night show της ελληνικής τηλεόρασης είναι ηΌλα ξεκινούν στο ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο του «», στο οποίο η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια περνά από «ανάκριση» και απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις.Η πρώτη στάση φέρνει τη Σμαράγδα Καρύδη αντιμέτωπη με την πρόκληση του ice skating! Θα καταφέρει να μας εντυπωσιάσει με τις φιγούρες της στον πάγο; Στη συνέχεια, η καλεσμένη παίζει «θάρρος ή αλήθεια» με τον Θεοχάρη Ιωαννίδη και κάνει μια απολαυστική τηλεφωνική φάρσα στον Γιώργο Καπουτζίδη. Επίσης, ένα αγαπημένο της πρόσωπο εμφανίζεται απροειδοποίητα και την ξαφνιάζει ευχάριστα. Στο κέντρο της Αθήνας, μια ακόμα έκπληξη περιμένει τη Σμαράγδα Καρύδη, καθώς μια κατσίκα «εισβάλλει» στο «Night Out» και εκείνη προσπαθεί να την αρμέξει.Η βραδιά ολοκληρώνεται με μια αφιλτράριστη συζήτηση ανάμεσα στη Σμαράγδα Καρύδη και τον Θεοχάρη Ιωαννίδη στο «Night Out Restaurant».Το «», βγαίνει στο δρόμο, βάζει τις πιο απίθανες προκλήσεις στους καλεσμένους του και κάνει πρεμιέρα στοτην Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου, στις 23:40.Συντελεστές:Αρχισυνταξία: Μαργαρίτα ΔρούτσαΣκηνοθεσία: Αντρέας ΓεωργίουΔιεύθυνση φωτογραφίας: Ραφαέλλος ΓεωργίουExecutive Producer: Make it ProductionsΤη μουσική των τίτλων της εκπομπής έχει γράψει ο Χρήστος Δάντης.