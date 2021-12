Απόψε τo 10o live του «Dancing with the Stars» με αγαπημένους special guests!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

10ο live για το «Dancing With The Stars» απόψε σε απόλυτα glam χριστουγεννιάτικη διάθεση και όλα ανατρέπονται, με τη μία έκπληξη διαδέχεται την άλλη!Η ανεξάντλητα γοητευτική Βίκυ Καγιά μαζί με τον απίστευτα ευρηματικό Λάμπρο Φισφή, υποδέχονται σε ένα λαμπερό, γιορτινό, ballroom τους 8 αγαπημένους celebrities και τους παρτενέρ τους, μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Κοκονίδη και της ντάμας του, στο 9ο live, για να παρουσιάζουν τις πιο έντονες και εκρηκτικές χορογραφίες και να ξεσηκώσουν το τηλεοπτικό κοινό!Απόψε στο «Dancing with the Stars» θα είναι η εκρηκτική ‘Ελενα Τσαγκρινού αλλά αυτή τη φορά όχι ως διαγωνιζόμενη! H Έλενα επιστρέφει για να λάμψει στο ballroom χορεύοντας αλλά και τραγουδώντας!Η Έλενα Τσαγκρινού απόλαυσε τις πρόβες της στο έπακρο όπως είδαμε στο «breakfast@star»:Την αγάπη του για τον χορό έρχεται να εκφράσει στο «Dancing with the Stars» o Κρατερός Κατσούλης! Έχοντας δίπλα του τους επαγγελματίες χορευτές, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής, μας καταπλήσσει και εισβάλλει με χορευτική δεινότητα σε ένα club, όπου ο χορός δεν σταματά ούτε για μία στιγμή!Ο Κρατερός Κατσούλης θα βάλει τα δυνατά του να εντυπωσιασει, με την απαραίτητη καθοδήγηση φυσικά, όπως μας υποσχέθηκε:Αλλά και οι 16 επαγγελματίες χορευτές του «Dancing With the Stars» φορούν τα γιορτινά τους και φέρνουν τα πιο γλυκά και όμορφα Χριστούγεννα στο εορταστικό ballroom!Τα 8 υπέροχα ζευγάρια δίνουν τη χορευτική μάχη για την παραμονή τους στο πιο φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show και διεκδικούν την υψηλή βαθμολογία της έμπειρης κριτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον Στέφανο Δημουλά, τη Μαρίνα Λαμπροπούλου, την Έλενα Λιζάρδου, τον Jason Roditis αλλά και τη θετική ψήφο των τηλεθεατών.• Η Χριστίνα Βραχάλη και ο Αργύρης δίνουν τέλος στη “σχέση” τους με μία αέρινη, σύγχρονη χορογραφία.• Η Βασιλική Μιλλούση και ο Μαξίμ χορεύουν cha cha cha και μας ταξιδεύουν σε τροπικά μέρη.• Ο Έντουαρντ Στεργίου θέλει να γίνει ο βασιλιάς της salsa και θα προσπαθήσει να σαγηνεύσει την Ελισάβετ με το ταπεραμέντο του.• Άγιος Βασίλης έρχεται… και η Μπέσσυ Αργυράκη μοιράζει δώρα με τα γρήγορα βήματα ενός quickstep. Μαζί με τον Γιούρι θα μας ευχηθούν Καλά Χριστούγεννα.• Η Τζώρτζια Γεωργίου και ο Αλέξανδρος θα προσπαθήσουν να ισορροπήσουν σε μικρά εμπόδια και θα χορέψουν Charleston.• Ο Σταύρος Βαρθαλίτης και η Μαρία χορεύουν American Smooth σε ένα χιονισμένο πάρκο.• Ο Dominic Stars μεταμορφώνεται σε... smooth criminal και διεκδικεί την Ειρήνη στα βήματα του jazz.• Η Μαριάννα Γεωργαντή έχει στο πλευρό της τον Σπύρο και χορεύει ένα παθιασμένο paso doble.