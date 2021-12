Σαρλίν και Γκρέις Κέλι: Βίοι παράλληλοι για τις θλιμμένες πριγκίπισσες του Μονακό

Πρίγκιπας Αλβέρτος & Πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό

Γκρέις Κέλι





Στα παραμύθια οι πριγκίπισσες είναι ευτυχισμένες, στην αληθινή ζωή φαίνεται πως αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και κάνουν ό,τι μπορούν για να ξεφύγουν από την μοίρα τους. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ «απέδρασαν» στις ΗΠΑ, όμως, ημετά από πολύμηνη παραμονή στην χώρα καταγωγής της, Νότιο Αφρική, επέστρεψε στο πλούσιο πριγκιπάτο στις 8 Νοεμβρίου, αγνώριστη και φανερά αδυνατισμένη. Λίγες ημέρες αργότερα και προτού «χορτάσει» τα δίδυμα παιδιά της, τον 6χρονο διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Ζακ και την αδελφή του, πριγκίπισσα Γκαμπριέλα, βρέθηκε εκτός του Μονακό, σε πολυτελή κλινική της Ζυρίχης, σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδαΤι συμβαίνει πραγματικά στην 43χρονη, πρώην πρωταθλήτρια κολύμβησης; Ο σύζυγός τηςμε συνεντεύξεις του στο αμερικανικό περιοδικό People και στην Monaco Matin υποστηρίζει πως μετά από οικογενειακό συμβούλιο με τα δύο αδέλφια και την νύφη της πριγκίπισσας και με την σύμφωνη γνώμη της ίδιας η Σαρλίν εισήχθη σε μονάδα ψυχικής υγείας για να αναπαυτεί και να ηρεμήσει. Ο ίδιος, δεν παρέλειψε να τονίσει πως ο γάμος τους δεν διέρχεται κρίση, όπως όλο αυτό το διάστημα έγραφαν γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά περιοδικά με την πριγκίπισσα να είναι δυσαρεστημένη μετά την αποκάλυψη πως ο Μονεγάσκος γαλαζοαίματος έχει αποκτήσει και τρίτο εξώγαμο και μάλιστα, κατά την διάρκεια που οι δυο τους είχαν συνάψει σχέση.Η Σαρλίν έχει την ίδια τραγική μοίρα με την μητέρα του Αλβέρτου, την Αμερικανίδα, πρώην ηθοποιό,, που στα πρώτα χρόνια του γάμου της με τον πρίγκιπα Ρενιέ βασανιζόταν από κατάθλιψη. Αυτό δήλωσε στην New York Post ο δημοσιογράφος Τζόελ Στράτε Μακλιούρ, που επί δεκαετίες κάλυπτε το ρεπορτάζ στο Μονακό. «Η Γκρέις έπασχε από βαριά κατάθλιψη τα πρώτα χρόνια του γάμου της, κάτι παρόμοιο με ό,τι συμβαίνει στην Σαρλίν σήμερα. Ήταν πολύ δυστυχισμένη», δήλωσε ο δημοσιογράφος στην αμερικανική εφημερίδα.Πηγή από το Μονακό, που βρίσκεται κοντά στον Οίκο των Γκριμάλντι για περισσότερα από 30 χρόνια, δήλωσε στην New York Post ότι η Σαρλίν έδειχνε αποστασιοποιημένη σαν να μην την ενδιέφερε τι θα έλεγαν για εκείνη στο πριγκιπάτο αλλά και θλιμμένη ενώ το παλάτι δεν έκανε τίποτα για να την βοηθήσει.Αν και ο πρίγκιπας Αλβέρτος έχει δηλώσει πως η πολύμηνη παραμονή της συζύγου του στη Νότιο Αφρική οφειλόταν στην αδυναμία της να ταξιδέψει εξαιτίας μιας χειρουργικής επέμβασης στα ιγμόρεια, πηγές κοντά στην Σαρλίν δήλωσαν στηνπως τα προβλήματα της συζύγου του Αλβέρτου είναι πολύ πιο «περίπλοκα» από όσα μέχρι σήμερα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.. Και οι δύο γυναίκες, αντιμετώπισαν αξεπέραστες δυσκολίες όταν μετά από μια επιτυχημένη καριέρα, η μία διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ και η άλλη πρωταθλήτρια κολύμβησης, αποχαιρέτησαν την ανεξάρτητη ζωή τους και έγιναν πριγκίπισσες στο Μονακό με βαρύ αντίτιμο, καθώς κάθε τους κίνηση περνούσε από τον έλεγχο του παλατιού και ήταν αντικείμενο κουτσομπολιού στο Μόντε Κάρλο. «Το κουτσομπολιό στο Μόντε Κάρλο είναι άλλου επιπέδου. Επιζούν μόνο οι δυνατοί», δήλωσε στη New York Post πηγή που έχει ζήσει στο πριγκιπάτο επί δεκαετίες. Και μια άλλη πηγή κοντά στο παλάτι του πριγκιπάτου επιβεβαίωσε πως κατά την πολύμηνη απουσία της Σαρλίν το θέμα συζήτησης στα μπαρ και στα dinner party του Μονακό ήταν πότε θα επιστρέψει η πριγκίπισσα.Η Αμερικανίδα ηθοποιός Γκρέις Κέλι παντρεύτηκε τον πρίγκιπατο 1956. Το ζεύγος απέκτησε τρία παιδιά, την Καρολίνα, τον Αλβέρτο και την Στεφανί. Η Γκρέις Κέλι λίγο πριν τον γάμο της με τον Μονεγάσκο γαλαζοαίματο σε συνέντευξή της είχε εκφράσει τη επιθυμία να συνεχίσει την καριέρα της στον κινηματογράφο. Μάλιστα, στην ερώτηση αν θα συνεχίσει να παίζει μετά τον γάμο είχε απαντήσει: «Αυτή την απόφαση θα την λάβει ο πρίγκιπας». Η Γκρέις Κέλι απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 1982 σε ηλικία 52 ετών. Είχε πάθει εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε από το εξοχικό της οικογένειας στη Γαλλία πίσω στο πριγκιπάτο και έριξε το αυτοκίνητο στο γκρεμό. Η πριγκίπισσα Στεφανί που ήταν μαζί της τραυματίστηκε ελαφρά αλλά η ίδια έχασε τη μάχη για τη ζωή μερικές μέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Εκείνη την περίοδο οι φήμες ανέφεραν πως η 16χρονη Στεφανί κρατούσε το τιμόνι, γεγονός που δεν επαληθεύτηκε ποτέ.Η μόνη διαφορά μεταξύ της συζύγου και της μητέρας του Αλβέρτου είναι πως η Γκρέις Κέλι ήταν πολύ αγαπητή στο. Αρκετά κτήρια του πριγκιπάτου φέρουν το όνομα της πρώην ηθοποιού. Αντίθετα, η Σαρλίν δεν απολαμβάνει την αγάπη των Μονεγάσκων που την κατηγορούν πως 10 χρόνια παντρεμένη με τον Αλβέρτο δεν κατόρθωσε να μάθει γαλλικά ή την γλώσσα του πριγκιπάτου.