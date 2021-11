Απόψε το 4o λαμπερό live του «Dancing With The Stars»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τέταρτο live για το «» την Κυριακή 7 Νοεμβρίου και οι 14 celebrities με τους παρτενέρ τους, μετά την αποχώρηση τουκαι της παρτενέρ του,, στο 3ο live, έρχονται σαν stars του σινεμά για να μας παρασύρουν σε ένα λαμπερό, χορευτικό Movie Night Live!H πάντα και παντού εκθαμβωτική, ο πάντα και παντού απολαυστικόςκαι οι τέσσερις έμπειροι και απρόβλεπτοι κριτές,, θα υποδεχθούν τα 14 λατρεμένα αστέρια, που θα εκτελέσουν υπέροχες χορογραφίες εμπνευσμένες από επιτυχημένα, αξέχαστα κινηματογραφικά τραγούδια.μεταφέρεται στη δεκαετία του 1960, όπου «συναντάει» τηνσε ένα χορό American Smooth με τον, με θέμα το «Χάλι Γκάλι».και ημπλέκονται ρομαντικά με ένα αργεντίνικο τανγκό από την ταινία «Το Τανγκό των Χριστουγέννων»., ως άλλος, μπαίνει στην καρδιά της Ρεγγίνα με μια samba σε ρυθμό «Soul Bossa Nova».Οι πειρατέςκαι, χορεύουν paso doble στην Καραϊβική.και ηέχουν έναν τελευταίο χορό στον Τιτανικό με το «My heart will go on» τηςκαι οενθουσιάζονται χορεύοντας το «Hey Big» από το «Sweet Charity».και οζουν μια σκληρή αγάπη σε ρυθμό Jive από την ταινία «Burlesque».και ηνιώθουν φανταχτεροί και ελεύθεροι, χορεύοντας Jive από το soundtrack της ταινίας «Footloose».και οεξολοθρεύουν φαντάσματα με ένα τρομακτικό τανγκό, εμπνευσμένο από την ταινία «Ghostbusters».Αν και Κυριακή, οανακαλύπτει τις κινήσεις τουαπό το Saturday Night Fever χορεύοντας cha cha cha με τηείναι και ιπτάμενος και τζέντλεμαν, από την ομώνυμη ταινία, καθώς φτάνει με τη μηχανή του για να ξελογιάσει τημε ένα Freestyle.και οχορεύουν quickstep το τραγούδι «I wanna be like you» από την ταινία «The Jungle Book».και ηχορεύουν μια εκρηκτική salsa με το «Ran kan kan» από την ταινία «Mambo Kings».και ομεταμορφώνονται σε Σάντυ και Ντάνι και χορεύουν cha cha cha με το τραγούδι «Summer Nights» από την ταινία «Grease».Στο 3ο live ηέκανε την έκπληξη και έδωσε το πρώτο 10αρι! Άραγε αυτή την Κυριακή θα έχουμε τη χαρά να δούμε πολλά – πολλά 10αρια;Οι 14 celebrities αγωνιούν για τη βαθμολογία των κριτών και θέλουν το τηλεοπτικό κοινό, εκτός από το να χορεύει και να διασκεδάζει με την καρδιά του μαζί τους, να τους ψηφίσει για να παραμείνουν στο διαγωνισμό!Tα έσοδα από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τα sms του «» στην Ελλάδα θα διατεθούν στον σύλλογο «Πίστη». Αντίστοιχα, τα έσοδα από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τα sms του «» στην Κύπρο θα διατεθούν στον «Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου».Τέταρτο live με την 3η αποχώρηση! Ποιο ζευγάρι θα ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας; Ποια ζευγάρια θα εντυπωσιάσουν με την απόδοσή τους; Για ποιο ζευγάρι θα πέσουν οι τίτλοι του τέλους;Οι 14 celebrities και οι παρτενέρ τους, είναι πανέτοιμοι, με θετική διάθεση και ενθουσιασμό να χορέψουν σε ένα υπέροχο πλατό, με φαντασμαγορικά κοστούμια και γραφικά, για καλό σκοπό, κάνοντας τις Κυριακές μας μία ξεχωριστή γιορτή για όλη την οικογένεια! Χορός, συναίσθημα, εντυπωσιακές χορογραφίες, ένταση, αγάπη, συγκίνηση, διασκέδαση, εκτόνωση, όραμα!