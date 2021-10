Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου σαρώνει στους άνδρες 18-24 - Η Μεντή «έδωσε ρέστα» στον Αρναούτογλου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δυστυχώς με τόση ποικιλία προγράμματος επιστρέφουν και τα φαινόμενα που θεωρητικά πιστέψαμε ότι ανήκουν στο παρελθόν. Όπως για παράδειγμα οι εμμονές. Κακό πράγμα η εμμονή. Αδικεί τον δημιουργό και ειδικά αυτόν που έχει σαν στόχο να προκαλέσει γέλιο και χαρά. Just saying.Στην απέναντι όχθη, μία εξαιρετική συνέντευξη είδαμε χθες το βράδυ στο «The 2night show».έδωσε πολλά μαθήματα. Και αξίζουν συγχαρητήρια στονπου έκανε την καλεσμένη του να νιώσει ασφάλεια και άνεση και να ξεδιπλώσει τις σκέψεις της. Η κυρία Μεντή είπε για πρώτη φορά κάποια πράγματα πολύ προσωπικά, μίλησε για εθισμούς, για σχέσεις, για συναισθήματα. Αυτή μάλιστα είναι συνέντευξη.Ποια εκπομπή είχε στο ανδρικό κοινό ηλικιών 18 – 24 ποσοστό τηλεθέασης 100%;. Αργυρώ μου, ό,τι και να πω είναι λίγο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εμάς, τα μεγαλύτερα κορίτσια, μας έχεις κατακτήσει εδώ και χρόνια.Και ποια έκανε 0% στο συγκεκριμένο κοινό; Αμ δεν θα σας πω… Ψάξτε το.Αναβολή για το «Dancing with the stars», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου. Γενικά η αναβολή ταιριάζει φέτος στο Star. Ελπίζουμε για καλό.Πάντως στοέχει αλλάξει σημαντικά η εικόνα και το περιεχόμενο. Ισως τελικά χρειάζεται ένα άτομο «να βάλει φωτιά» λίγο στην δράση και την εξέλιξη γιατί η τετράδα είναι πλέον στον αυτόματο. Βίκη, ακούς;Και. Κύριοι διευθυντές, μας κακομαθαίνετε. Εγώ πάλι να ευχηθώ κάποια στιγμή να βγει και μία φρέσκια εκπομπή με άλλη ματιά. Τόπο στα τηλεοπτικά νιάτα.Ένα βίντεο σήμεραείχε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα. Όταν το αντιλήφθηκα, ομολογώ, αν και πήγαινα προς την κουζίνα, έκανα δύο βήματα πίσω και άφησα λίγο παραπάνω το φαΐ στον φούρνο για να δω αντίδραση. Φευ! Ετούτη η γυναίκα φέτος γύρισε γεμάτη φως, τίποτα δεν την σκοτεινιάζει. Κάποτε ίσως. Τώρα όχι. Αψογη επαγγελματίας, παραδέχθηκε το λάθος και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου με πολύ καλά αντανακλαστικά κάλυψε το κενό. Τέλος καλό, όλοι καλά.Ένα κουίζ για καληνύχτα «Ποια παρουσιάστρια ετοιμάζει το δικό της site, το οποίο αναμένεται να είναι εντυπωσιακό;»