Ο Ντάνιελ Κρεγκ στον Δημήτρη Δανίκα: «Οι κακοί δεν τελείωσαν με την πτώση του Τείχους»

Στο βίντεο που τραβήχτηκε στο set του No Time to Die το 2019, ο 53χρονος σταρ εκφράζει τα συναισθήματα ευγνωμοσύνης του στην ομάδα της παραγωγής, για την στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια

Η Λασάνα Λιντς, η Λεά Σεϊντού και η Ανα ντε Αρμας είναι εξαιρετικές και όλες υποδύονται ρόλους δυναμικών χαρακτήρων

«Οταν για πρώτη φορά άρχισα να υποδύομαι τον Τζέιμς Μποντ, χρειάστηκαν τρεις μήνες προετοιμασίας για να φορμαριστώ και να μπω στον ρόλο μου. Αυτή τη φορά περίπου έναν χρόνο. Χωρίς να έχω σενάριο»







Αλλωστε ένας πράκτορας σαν κι αυτόν ποτέ δεν πεθαίνει. Μία ημέρα αργότερα, Τετάρτη βράδυ 29 Σεπτεμβρίου, η επίσημη πρεμιέρα στο «Παλλάς» της Βουκουρεστίου. Και την επομένη, το πανελλήνιο άνοιγμα σε δεκάδες αίθουσες ανά την επικράτεια. Περιττό να πω ότι οι κρατήσεις στα πολυκινηματογραφικά () συγκροτήματα έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ.Περιττό να πω ότι η πρώτη πρεμιέρα, τον Απρίλιο του 2020, είχε αναβληθεί, διότι ακόμα κι αυτός ο Τζέιμς είχε ηττηθεί από COVID-19. Προσωρινώς. Ενας Τζέιμς Μποντ μπορεί να χάσει μια μάχη, τον πόλεμο ποτέ. Περιττό να πω ότι υπήρξε και δεύτερη αναβολή καθώς και δεύτερη μετάθεση ημερομηνίας εξόδου και κυκλοφορίας. Περιττό να πω ότι τρία θηλυκά περικυκλώνουν και προκαλούν τα αρσενικά του ένστικτα, κατά σειρά: Ανα ντε Αρμας, το κορίτσι από την Κούβα, Λασάνα Λιντς, η μαύρη πράκτορας 00 από Αγγλία και η Λεά Σεϊντού από Γαλλία.Και περιττό να πω ότι και σε αυτή, την 25η περιπέτεια, ο Τζέιμς εγκαταλείπει την ιδιωτική του ζωή και ορμάει να σώσει τον κόσμο από τα καταχθόνια και νοσηρά σχέδια ενός άθλιου, πανούργου bad guy. Τον οποίο υποδύεται ο Ράμι Μάλεκ, ο Αμερικανός star αιγυπτιακής καταγωγής, που πριν από δύο χρόνια με την ταινία «Bohemian Rhapsody» αγκάλιασε τον «θείο» Οσκαρ ως επιβράβευση της ταυτοπροσωπίας του με τον θρυλικό Φρέντι Μέρκιουρι των Queen.Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι αποκλειστική στην Ελλάδα για το «protothema.gr», όπως αποκλειστικές είναι και οι φωτογραφίες. Τρία πράγματα απ’ όλη αυτή την κουβέντα. Το πρώτο ότι «κάναμε λάθος τότε που πιστέψαμε πως με το γκρέμισμα του Τείχους τελειώσαμε με απειλές και κακούς». Το δεύτερο, ο τραυματισμός του στη διάρκεια των γυρισμάτων. Και το τρίτο, ότι αυτός ο τελευταίος Τζέιμς Μποντ αναφέρεται, εκτός των άλλων, και στο #, δηλαδή τη σεξουαλική παρενόχληση των γυναικών. Πώς αυτό; Μα όπως λέει και ο Ντάνιελ Κρεγκ, «ο Τζέιμς Μποντ εξακολουθεί να είναι ελαττωματικός»!«Εχει επιστρέψει στο πνευματικό του σπίτι στην Τζαμάικα. Και φυσικά βρίσκεται εκτός υπηρεσίας. Αλλά δεν είναι στον χαρακτήρα του να συμβιβάζεται με την αδράνεια. Εχει μεν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όμως εξακολουθεί να κρατάει τον εαυτό του απασχολημένο, να διατηρεί τη φόρμα του, και έτσι ανά πάσα στιγμή και όταν χρειαστεί να είναι μάχιμος. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είχε συμβεί, αλλά με τον 007 ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Στην αρχή λοιπόν της αφήγησης προκύπτει ένα πλήθος συμπτώσεων. Αυτός είναι πάντα ένας καλός και δοκιμασμένος τρόπος για να ξεκινήσει συναρπαστικά η αφήγηση μιας ταινίας! Ξαφνικά λοιπόν εμφανίζονται μπροστά του ένας πράκτορας 00 και ο Φίλιξ Λέιτερ. Κι εκείνος πρέπει λοιπόν να καταλάβει τι συμβαίνει. Ο Φίλιξ τού ζητάει, φυσικά, να αναλάβει μια αποστολή. Με την προϋπόθεση να μην εμφανίζεται ως άνθρωπος που επιχειρεί για λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών. Ο Τζέιμς Μποντ λοιπόν δέχεται να το κάνει χάριν του φίλου του τού Φίλιξ. Κι έτσι φεύγει από την Τζαμάικα με κατεύθυνση την Κούβα».«Ετσι είναι. Ετσι ήταν πάντα. Και δεν είναι το ντύσιμο και η εμφάνιση που παραπέμπουν και προσδιορίζουν την εποχή μέσα στην οποία κινούνται και δρουν οι χαρακτήρες όλων των ταινιών του. Είναι και το άλλο, το βασικό. Αυτά που συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο και φυσικά τις επηρεάζει. Δεν νομίζω όμως ότι ξεκινήσαμε να το κάνουμε με άμεσο τρόπο. Και θα είναι λάθος προσέγγιση αν προσπαθήσετε να αντιγράψετε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και να τα μεταφέρετε στην οθόνη. Εκείνο που συμβαίνει σε όλους μας είναι οι φόβοι μας. Οι σημερινοί φόβοι. Αραγε τι να θέλει, τι να επιδιώκει ο “κακός” μας; Να καταστρέψει τον κόσμο; Να τον εξουσιάσει; Να τα μοιραστεί όλα παρέα με τους ανθρώπους του; Αυτές είναι οι ερωτήσεις που προκύπτουν μέσα από τις φοβίες μας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η σύνδεση της μυθοπλασίας του Bond με το τι συμβαίνει στον κόσμο.Οταν η Μπάρμπαρα (σ.σ.: εννοεί την παραγωγό Μπάρμπαρα Μπρόκολι) και ο Μάικλ (σ.σ.: εννοεί τον παραγωγό Μάικλ Γουίλσον) έκαναν το “Golden Eye”, όλοι ρωτούσαν: “Μα γιατί μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου να γυριστεί περιπέτεια Τζέιμς Μποντ;”. Αφού φαινομενικά όλα είχαν τελειώσει. Κι όμως, κάναμε μεγάλο λάθος πιστεύοντας πως με το γκρέμισμα του Τείχους οι απειλές είχαν τελειώσει. Πόσο λάθος κάναμε! Ο κόσμος σήμερα είναι τόσο περίπλοκος όσο ποτέ άλλοτε. Ισως και να φαίνεται έτσι. Επομένως, τι να θέλουν και τι να επιδιώκουν οι σημερινοί “κακοί”; Πρέπει να απαντήσουμε σ’ αυτό. Αλλά προσέξτε, πρόκειται για μια ιστορία Τζέιμς Μποντ. Πράγμα που σημαίνει ότι ο δικός μας “κακός” έχει τη “φωλιά” του. Και κάτι ακόμα.Οσο σκληρές να είναι οι δικές μου περιπέτειες με τον 007, πρόκειται για μια οικογενειακή ταινία. Μια ταινία που κινείται και αναπτύσσεται στο πεδίο της φαντασίας».«Πρώτα περάσαμε τη διαδικασία επιλογής με τον Ντάνι Μπόιλ. Αυτό συμβαίνει συχνά στη δουλειά μας. Ομως επειδή το όνομα Τζέιμς Μποντ έλκει τα φώτα της δημοσιότητας, καθετί που συμβαίνει καταλήγει και γίνεται πρώτη είδηση σε όλα τα media. Ολα λοιπόν με τον Ντάνι Μπόιλ, όπως και με όλους, έγιναν φιλικά, όπως πρέπει μεταξύ ενηλίκων. Οσο για τον Κάρι (σ.σ.: Φουκουνάγκα), αυτός ήταν διαθέσιμος και φυσικά είχε προηγηθεί μαζί του μια συζήτηση με την Μπάρμπαρα. Θεωρώ τον Κάρι ένα από τους οραματιστές σκηνοθέτες της σημερινής κινηματογραφίας. Οραματιστής με δυνατές οπτικές συλλήψεις και ιδιαίτερο στυλ. Και πάντα χρειάζεσαι κάποιον με δύναμη για να κάνεις μια ταινία Μποντ. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Να συνεργάζεσαι δηλαδή με σκηνοθέτη που διαθέτει την ικανότητα να αφηγείται με ισχυρή γλώσσα και ταυτόχρονα να είναι κάτοχος του film making. Της κατασκευής. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά υλικά της σκηνοθεσίας. Η συνέπεια είναι ζωτικής σημασίας. Οχι μόνο για την αφήγηση, αλλά και για την αίσθηση της. Eτσι, το κοινό δεν χάνεται και δεν αναρωτιέται στη διάρκεια της προβολής: “μια στιγμή, τι στο καλό συμβαίνει;”. Ο Κάρι λοιπόν, εκτός όλων των άλλων βασικών του προσόντων, είναι νέος και επομένως διαθέτει πολλές αντοχές. Φανταστείτε ότι τα γυρίσματα κράτησαν εφτά ολόκληρους μήνες! Ο Κάρι με απίστευτη και αξιοθαύμαστη ενέργεια. Τυχεροί που τον είχαμε. Και ακόμα ένα επιπλέον πλεονέκτημά του το γεγονός ότι και ο ίδιος είναι συγγραφέας. Αυτή η συγγραφική του ιδιότητα μας βοήθησε στο στάδιο που διαρκώς τροποποιούσαμε την πρώτη σεναριακή ύλη».Μα είναι φοβερός! Και εμείς τυχεροί. Και είμαστε τυχεροί γιατί ο Ράμι αν και πολύ απασχολημένος δέχτηκε να παίξει τον ρόλο του “κακού”. Επειδή λοιπόν το όνομά του εμφανίστηκε αρκετά νωρίς, αναρωτηθήκαμε αν θα το έκανε. Τότε μάλιστα που τον σκεφτήκαμε δεν είχαμε προσδιορίσει ακριβώς τον ρόλο του. Οσο κι αν η ιδέα ήταν υπέροχη, έπρεπε τουλάχιστον να μπορέσουμε να του πούμε: “Ράμι, ξέρεις, δεν έχουμε όλες τις λεπτομέρειες για τον ρόλο σου, αλλά πάνω-κάτω αυτό είναι”. Αυτό κάναμε και έτσι προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Ενα πράγμα δεν πρέπει να κάνει κανείς, ειδικά με κάποιον σαν τον Ράμι: να του υποσχεθεί πράγματα και στη συνέχεια να μην ανταποκριθεί στις υποσχέσεις που έδωσε».Γίνεται; Κι όμως γίνεται. Ο Τζέιμς Μποντ με τα ελαττώματά του. Ενα απ’ αυτά, το sex φυσικά.«Πράγματι, κάποιες αποφάσεις, λίγες φυσικά, πάρθηκαν έτσι. Μην ξεχνάτε ότι εγώ τραυματίστηκα, γεγονός που με απομάκρυνε από τα γυρίσματα και στη συνέχεια αναγκάστηκα να εκφραστώ έντονα, γιατί έτσι πρέπει. Αποτέλεσμα; Να σταματήσουμε τα γυρίσματα και να ξανακοιτάξουμε τη συγκεκριμένη σκηνή. Αλλωστε πάντα στο γύρισμα προσπαθείς να τροποποιήσεις μερικά μικρά σημεία. Κάτι που στη σύλληψή του είναι υπέροχο, αλλά απαιτείται και η βάση της σκηνής να ανταποκρίνεται στο ίδιο επίπεδο. Και αυτό κάναμε. Και το δουλέψαμε. Και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε».«Οταν για πρώτη φορά άρχισα να υποδύομαι τον Τζέιμς Μποντ χρειάστηκαν τρεις μήνες προετοιμασίας για να φορμαριστώ και να μπω στον ρόλο μου. Αυτή τη φορά περίπου έναν χρόνο. Χωρίς να έχω σενάριο. Κι όμως, ξεκίνησα την προετοιμασία ενσωμάτωσης και φορμαρίσματος μόνο με το μυαλό μου. Προσπαθούσα, ακόμα, να διατηρηθώ σε καλή σωματική κατάσταση και να προετοιμάζομαι για κάποια “ακροβατικά” που θα απαιτούσε από εμένα το σενάριο της ταινίας. Οπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά δεν προκύπτουν και δεν επιτυγχάνονται με το στρίψιμο ενός διακόπτη ή με το πάτημα ενός πλήκτρου. Είναι αποτέλεσμα αφοσίωσης και μιας μακράς διαδικασίας. Φανταστείτε ότι ακόμα και με την ενδυματολόγο μας, τη Suttirat Anne Larlarb, συναντηθήκαμε στηνα συζητήσουμε για τα ρούχα πολύ καιρό προτού αρχίσουν τα γυρίσματα της ταινίας».«Αυτό ήταν μέρος της διασκέδασης. Ειδικά με χαρακτήρες όπως η Νόμι, την οποία υποδύεται η Λασάνα Λιντς. Πρέπει να σας πω ότι έγιναν πολλές κουβέντες σχετικά με το #MeΤoo, αλλά, όπως καταλαβαίνετε, μια ταινία Τζέιμς Μποντ δεν μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα τόσο σοβαρό και τόσο παγκόσμιο. Ο Μποντ το επεξεργάζεται και το αντιμετωπίζει με τη δική του ματιά. Τι κάνεις λοιπόν; Βάζεις κάποιον με τον απίστευτα δυνατό χαρακτήρα της για να τον προκαλέσει. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει, είναι ακόμα ο Τζέιμς Μποντ και εξακολουθεί να έχει ελαττώματα. Αλλά έτσι δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να διαπιστώσει τα ελάττωμά του και να πει: “Μα αυτό δεν είναι σωστό”. Και κάτι ακόμα. Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι, εδώ και πολύ καιρό, εκτός των άλλων, διακρίνεται για τη δυνατή φεμινιστική της φωνή. Και επειδή αναφερθήκατε στην περίπτωση της Λασάνα Λιντς, πρέπει να υπενθυμίσω δύο ακόμα περιπτώσεις γυναικών που παίζουν μεγάλο ρόλο στην ταινία, όπως ηκαι η Ναόμι Χάρις, όλες εξαιρετικές. Και όλες υποδύονται ρόλους δυναμικών χαρακτήρων».«Το έχω πει πολλές φορές, από μικρός ήμουν οπαδός του Τζέιμς Μποντ. Επομένως, είμαι κι εγώ φανατικός του θεάματος, των ειδικών οπτικών εφέ και των γκάτζετ. Οσο περισσότερα και όσο πιο θεαματικά τόσο καλύτερος ο 007. Και όταν διαβάζω το σενάριο πάντα λέω: “Ναι, ωραία όλα αυτά, αλλά από γκάτζετ πώς πάμε, παιδιά;”. Στο “Spectre” είχαμε πολλά. Τώρα έχουμε διπλάσια! Και φρέσκα. Και δεν έχουμε όπλα Bren μπροστά στο DB5, έχουμε Μinigun. Μια μικρή αναβάθμιση!». Μικρή; Τεράστια να λες.Πέντε φορές έχει παίξει τον Μποντ. Σημασία πάντως έχει ότι πρωταγωνίστησε στον καλύτερο Τζέιμς Μποντ όλων των εποχών με τίτλο «Skyfall». Κατά τη γνώμη μου, φυσικά. Σημασία έχει ότι με την εξαίρεση μερικών ταινιών, ελάχιστων, το όνομά του εκτοξεύτηκε στα ύψη, βρέθηκε στο ρετιρέ και έγινε τεράστιο, διεθνούς ακτινοβολίας και κατανάλωσης μόνο ως Τζέιμς Μποντ.Και τέλος, σημασία έχει ότι από τα 3 και κάτι εκατ. δολάρια που εξασφάλισε ως αμοιβή με το «Casino Royale» το 2006, στη συνέχεια αναβαθμίστηκε με το ιλιγγιώδες ποσό των 17 εκατ. συν μπόνους και συν πόντους για το «» και στα 25 εκατ. τώρα με το «No Τime to Die». Συν μπόνους, συν πόντους. Α, να μην ξεχάσω. Ο Ντάνιελ, εκτός από πρωταγωνιστής, είναι και συμπαραγωγός. Κατά κάποιον τρόπο. Το «Spectre», η προτελευταία του εμφάνιση ως 007, συνέπεσε και με τη δήλωσή του ότι «αυτό είναι, τερμάτισα». Νομίζω πως διαρκώς έλεγε: «Αυτό είναι το τελευταίο». Δεν χρειάστηκαν πολλά. Αλλωστε η αμοιβή ιλιγγιώδης, το μπόνους δελεαστικό και οι πόντοι σκέτος πειρασμός. Κάπως έτσι προκύπτει το «No Time to Die». Αλλά είναι καιρός για τον μεγάλο αποχαιρετισμό. Ο Ντάνιελ Κρεγκ με πατημένα τα 53, παρακαλώ. Τι να κάνει ο άνθρωπος; Να παίξει τα ΚΑΠΗ ενός Bond;. Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, επιτέλους, σε δεκάδες αίθουσες ανά την επικράτεια, «No Τime to Die». Εδώ που τα λέμε, βάζω ένα στοίχημα. Μπορεί ο Ντάνιελ Κρεγκ μ’ αυτή την ταινία να παίρνει διαζύγιο οριστικό, μ’ έναν μεγάλο αποχαιρετισμό, αλλά με ή χωρίς αυτόν, James Bond Never Dies!