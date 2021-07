O Νίκος Κοκλώνης ποστάρει σε βίντεο την πρώτη «μυστική» συνάντηση Βίσση-Βανδή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

22 Ιουλίου σήμερα και η Δέσποινα Βανδή έχει τα γενέθλιά της. Μάλιστα θα είναι η πρώτη χρονιά που θα περάσει αυτή τη μέρα αρκετά διαφορετικά, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την ανακοίνωση της λύσης του γάμου της με τον Ντέμη Νικολαϊδη μετά από 18 χρόνια. «Χρόνια πολλά αγάπη μου, χαρούμενα και φωτεινά, με πολλή αγάπη και μόνο χαμόγελα όπως σου αξίζει. Να ξέρεις πως κάθε νέα αρχή μπορεί να σου σφίγγει κάποιες φορές την καρδιά, γιατί σε οδηγεί σε άγνωστα μονοπάτια, αλλά αυτό είναι και το συναρπαστικό. Μια νέα αρχή εμπνέει, αναζωογονεί, γίνεται δύναμη και οδηγεί σε υπέροχες εκπλήξεις! Τα καλύτερα έρχονται, είμαι σίγουρος!», έγραψε στο στόρι του, ποστάροντας μια στιγμή τους από τα backstage του Just the 2 Of Us.Το διαγωνιστικό σόου τραγουδιού του BBC, με φιλανθρωπικό σκοπό, που επέστρεψε στην ελληνική τηλεόραση τον Μάιο του 2018, τη δεύτερη σεζόν του, που ολοκληρώθηκε τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν, είχε το πιο θεαματικό φινάλε, με μια καλλιτεχνική συνάντηση που έγραψε τηλεοπτική ιστορία. Στη σκηνή του live show συναντήθηκαν για πρώτη φορά η Άννα Βίσση με τη Δέσποινα Βανδή, σπάζοντας τα μηχανάκια της Nielsen και κάνοντας το γύρο του διαδικτύου και των τηλεοπτικών εκπομπών ως πρώτο θέμα για πολλές μέρες.Σήμερα, ο Νίκος Κοκλώνης μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποκάλυψε πώς ξεκίνησε όλο αυτό το «σχέδιο» της πολυαναμενόμενης κοινής τους εμφάνισής, που έβαλε τέλος σε μια πολυετή κόντρα. Στο βίντεο εμφανίζονται η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή, στο χριστουγεννιάτικα στολισμένο σπίτι του παραγωγού στην Βούλα, να χορεύουν μαζί και να τραγουδούν. Όπως έγραψε στο instagram post του ο παρουσιαστής του Just The 2 Of Us: «Δέσποινα, εσύ έχεις γενέθλια, σε μένα όμως φέτος, μαζί με την απόλυτη Άννα μου κάνατε το μεγαλύτερο δώρο- από αυτά τα ανεπανάληπτα! Τι εννοώ; Το one of a kind δώρο μου ήρθε τα περασμένα Χριστούγεννα στην πρώτη σας συνάντηση με την Άννα στο σπίτι μου- ήμουν ο πιο τυχερός άνθρωπος (μεγάλος fan και των δύο σας) που σας άκουσα να τραγουδάτε μαζί α καπέλα. Ήταν εκείνη την ημέρα που ουσιαστικά βρεθήκατε πρώτη φορά μαζί, μιλήσατε για τόσα πολλά και συμφωνήσατε να βάλετε φωτιά στη σκηνή του Just. Δεν γράψαμε μόνο τηλεοπτική ιστορία, αλλά έγινε και η αρχή μιας ωραίας φιλίας ανάμεσά σας. Αυτό πάντα θα με συγκινεί! Μέσα από αυτά που ξεκινήσαμε εκείνο το βράδυ, η Άννα, εσύ, ο Γιώργος Αρσενάκος και γω γεννήθηκε η έμπνευση για πολλά ακόμα που έρχονται σύντομα! Για να κλείσω με κάτι δικό μου -γούτσου γούτσου και χρόνια σου πολλά! Love you, σου αξίζουν τα καλύτερα».Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο ερμηνεύτριες πρόκειται πολύ σύντομα να συνεργαστούν καλλιτεχνικά, με κοινές μουσικές εμφανίσεις, covid επιτρέποντος.