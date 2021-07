Κοραλία Καράντη: Αγνώριστη με κοντό μαλλί - Φωτογραφία

! Ο λόγος για την Κοραλία Καράντη και την τολμηρή αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της.Την αποκάλυψη έκανε ο κομμωτής της, Πάνος Καλλίτσης μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Instagram. Και μάλιστα δημοσιεύοντας τη φωτογραφία με το νέο της look αποκάλυψε πως έγινε με αφορμή το νέο της ρόλο σε σειρά του Mega.«▪Ready to get in the new role🤩🤩 ✨✨✨A special make over for unique @koralia.karanti1959 ✨✨✨▪️ #megachannel #megatvseries #newproject #newhair #panoskallitsisalon #panoskallitsis #koraliakaranti #haircut #hairstyles #haircolor #actor».

