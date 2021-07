Το Χόλιγουντ στην Ελλάδα: Άρχισαν και τα γυρίσματα με τον Ντάνιελ Κρεγκ στις Σπέτσες

Σε έναν επίγειο κινηματογραφικό παράδεισο εξελίσσεται η χώρα μας. Τον τελευταίο καιρό, έχουν ξεκινήσει γυρίσματα πολλές παραγωγές του Χόλιγουντ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

#DanielCraig on the set of #KnivesOut2 , currently filming in Dapia on the Greek Island of Spetses 🇬🇷 pic.twitter.com/EF3rO4ygLq





Στις Σπέτσες, γυρίζεται εδώ και λίγες μέρες το δεύτερο σίκουελ της ταινίας «Τα Μαχαίρια» με πρωταγωνιστές τον Ντάνιελ Κρέγκ και την Κέιτ Χάντσον. Κάποια γυρίσματα θα γίνουν και στο Πόρτο Χέλι ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Αύγουστο. Η συγκεκριμένη παραγωγή αλλά και η τρίτη ταινία της ίδιας σειράς, θα μεταδοθούν στο netflix. Το σενάριο θα αναφέρει ότι η δράση της ταινίας είναι στην Ελλάδα και όχι σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου. Πρωταγωνιστούν επίσης, Ντέιβ Μπαουτίστα και Κάθριν Χαν. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Ριάν Τζόνσον.

#DanielCraig with #EthanHawke and #KathrynHahn on the set of #KnivesOut2 , currently filming in Dapia on the Greek Island of Spetses 🇬🇷 pic.twitter.com/zLgOrof10X



Για τη διαμονή του Ντάνιελ Κρεγκ έχει κλειστεί μια υπερπολυτελή βίλα της περιοχής η οποία βρίσκεται μέσα σε μια έκταση 20 στρεμμάτων. Μάλιστα ειδικά για τον Ντάνιελ κατασκευάστηκε γήπεδο τένις αλλά και γυμναστήριο αφού ήταν μέσα στις απαιτήσεις του σταρ του Χόλιγουντ.



Ένα ακόμα εντυπωσιακό στοιχείο είναι το γεγονός ότι για τις ανάγκες των γυρισμάτων έχει έρθει από την Κωνσταντινούπολη στο Πόρτο Χέλι, ένα υπερπολυτελές σκάφος. Ενώ και ένα δεύτερο ομοίωμα του θα ανατιναχτεί όπως ορίζει το σενάριο.

Aaaaaaaand WE’RE OFF! Day one of filming on the next Benoit Blanc mystery. Thanks to all the lovely patient people here in Greece for letting us do all this murdering on their peaceful shores. pic.twitter.com/SUFptCpl3G