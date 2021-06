Κιάρα Φεράνι: Τι γυρεύει στην Αθήνα η βασίλισσα των influencers

Η Ιταλίδα fashion blogger ήρθε την εβδομάδα που μας πέρασε στην Αθήνα για να προωθήσει μία ακόμα από τις αμέτρητες εμπορικές συνεργασίες της





Μπορεί το πρώτο θαλάσσιο μπάνιο μιας influencer να αναδεικνύεται σε κυρίαρχη είδηση; Το πρωινό ξύπνημα στο πολυτελές δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου καταλύει να γίνεται θέμα; Μια επίσκεψή της στον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο να αποκτά δυσανάλογο για τη σπουδαιότητά του virality; Αν μιλάμε για την, αλλιώς τη γυναίκα που διαθέτει ακροατήριο 24 εκατομμυρίων followers στο Instagram, αριθμός που ισούται με τον συνολικό πληθυσμό της Αυστραλίας, τα παραπάνω ερωτήματα οφείλει κανείς να θεωρεί ότι τίθενται ρητορικά.ή μάλλον καλύτερα η προσωπικότητα των κοινωνικών δικτύων που έχει αναγάγει εαυτόν στο πλέον θελκτικό, εμπορεύσιμο και προσοδοφόρο προϊόν, ήρθε την εβδομάδα που μας πέρασε στην Αθήνα για να προωθήσει μία ακόμα από τις αμέτρητες εμπορικές συνεργασίες της. Κυρίως απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι έντεκα χρόνια μετά την επινόηση της επαγγελματικής ταυτότητάς της είναι πια δεξιοτέχνης στο παιχνίδι της. Εκείνο της χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης, που τρέχουν στο κατόπι των καθημερινών δραστηριοτήτων της όσο η ίδια κάνει κατά το κοινώς λεγόμενο «ζωάρα» - και παρεμπιπτόντως τη δουλειά της. Αν η σημειολογία έχει κάποια σημασία, η Φεράνι έχει στήσει το στρατηγείο της στο Μιλάνο, ακριβώς απέναντι από το εμβληματικό Palazzo dell’ Informazione, κάποτε έδρα των παραδοσιακών ιταλικών ΜΜΕ.. Εμαθε να στήνει το σώμα της απέναντι στον φωτογραφικό φακό προτού καλά-καλά προλάβει να περπατήσει και να ψελλίσει τις πρώτες της λεξούλες. Οχι, δεν μιλάμε για influencer από κούνια, ούτε για ένα μωρό που θήλαζε επιδραστικότητα αντί για γάλα. Αλλωστε τον μακρινό Μάιο του 1987, όταν και ήρθε στον κόσμο εκείνη που θα γινόταν ναυαρχίδα των όπου Γης influencers, οι λέξεις «επιδραστικός-ή» και «επιδραστικότητα», που πλέον έχουν γίνει ψωμοτύρι, δεν υπήρχαν ούτε ως υποψία. Ο λόγος που η πρωτότοκη κόρη του οδοντιάτρου Μάρκο Φεράνι και της συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Μαρίνα Ντι Γουάρντο απέκτησε μια αναπόδραστη σχέση με τις φωτογραφήσεις ήταν η μητέρα της. Η Κιάρα τη θυμάται από παιδί να την ακολουθεί κατά πόδας με μια αναλογική μηχανή στο χέρι. Ηθελε να απαθανατίζει κάθε σημαντική ή ασήμαντη στιγμή της, να εγκλωβίζει τη ζωή σε κλικ, κυρίως να επιδεικνύει περήφανη τις φωτογραφίες από τις εξορμήσεις και τις διακοπές της οικογένειας στις αδελφές και τις φίλες της. Ποιος μπορεί να την κακίσει; Με τα φιλμ ποτέ δεν ήξερες τι σου ξημέρωνε.Σήμερα η 34χρονη Φεράνι, που τότε δυσανασχετούσε και με περίσσευμα ραθυμίας ανταποκρινόταν στη φρενίτιδα της μητέρας της, την ευγνωμονεί. Αν δεν είχε μυηθεί στην πόζα από τα γεννοφάσκια της, μπορεί ποτέ να μην τολμούσε τη δημιουργία του The Blonde Salad, κάποτε μικρού βεληνεκούς blog, σήμερα μια μικρή ανεξάρτητη αυτοκρατορία για τη μόδα, την ομορφιά, τα κοινωνικά δίκτυα ή τέλος πάντων ό,τι μπορεί να αυγατίσει την περιουσία της που εκτιμάται στα 10 εκατ. δολάρια. Δεν ήταν βέβαια μόνο η συνήθεια της μητέρας της να την καταδυναστεύει με τη φωτογραφική της μηχανή - αυτό είναι μάλλον μια ριζωμένη παιδική ανάμνηση σε μυριάδες σημερινούς ενήλικες. Η Κιάρα είχε τη διορατικότητα αλλά και την αυτοπεποίθηση όχι μόνο να μπει, αλλά και να επιβληθεί στο παράλληλο τότε σύμπαν των κοινωνικών δικτύων. Και το 2009 είναι η χρονιάορόσημο που καθιστά τη fashion blogger παλαιότερη και από το Instagram, το οποίο λανσαρίστηκε έναν χρόνο αργότερα. Η συνταγή της; Σχεδόν παιδαριώδης.Βέβαια, αρχικά χρειάστηκε να αποχωριστεί το καστανοκόκκινο φυσικό χρώμα των μαλλιών της. Αλλά αυτό ήταν απλώς μια παράπλευρη απώλεια. Αλλωστε η μεταμόρφωσή της απέφερε αμέσως καρπούς. Οπως η ίδια έχει παραδεχτεί, η ζωή της στα fashion shows του Μιλάνου, όπου συνωστιζόταν ανάμεσα στα στίφη των fashionistas φωτογραφίζοντας τους άλλους αλλά κυρίως τον εαυτό της, έγινε χαρισάμενη. Οι πόρτες είχαν αρχίσει να ανοίγουν. Οπως και οι δουλειές του blog της νεαρής τότε φοιτήτριας της Νομικής, η οποία αναρτούσε δημοσιεύσεις με ατάκτως ερριμμένες φωτογραφίες από τα fashion shows. Το The Blonde Salad ήταν αυτό ακριβώς που υποστήριζε το όνομά του, μια σαλάτα, ένα συνονθύλευμα, μια συρραφή φωτογραφικών στιγμιοτύπων, μια προσέγγιση στη μόδα, και δη στη Μέκκα της, που άλλοι λάτρεψαν και άλλοι αντιμετώπισαν με καχυποψία, σαν καινό δαιμόνιο. Ολα αυτά ωστόσο έγιναν καύσιμη ύλη ώστε η Κιάρα Φεράνι μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια να δρέψει δάφνες οικουμενικής διασημότητας και να φύγει για τις. Εννοείται ότι δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις σπουδές της στη Νομική, μολονότι τη χώριζαν μόλις τρεις εξεταστικές περίοδοι για το πτυχίο.. Κυρίως για να ξεφύγει από το αρτηριοσκληρωτικό, ανδροκρατούμενο, πατριαρχικού τύπου και γερασμένο μιντιακό κατεστημένο της Ιταλίας - ναι, το αφήγημα της Φεράνι αντλεί και από τη νεοφεμινιστική ρητορική. Φυσικά πολιτογραφήθηκε μόνιμη κάτοικος Λος Αντζελες, ενώ μέσα σε τρία χρόνια γιγάντωσε τόσο τη φήμη της, ώστε ξεκίνησε να συνάπτει προσοδοφόρες συνεργασίες με brands και οίκους μόδας. Το κορίτσι της διπλανής πόρτας από την Κρεμόνα, την κωμόπολη 100 χιλιόμετρα νότια του Μιλάνου, αναγεννήθηκε σε μούσα της νέας εποχής. Το καλύτερο απ’ όλα; Δεν την προώθησε κανείς περιώνυμος οίκος και καμία εταιρεία, δεν βγήκε από το μυαλό κάποιου δαιμόνιου μαρκετινίστα. Η ίδια επινόησε τον εαυτό της. Και τον επέβαλε δίνοντας το παράδειγμα και στους υπόλοιπους millennials. Το 2014 η Κιάρα Φεράνι είχε πια περάσει στη σφαίρα του φαινομένου, γεγονός που προσυπογράφει το γεγονός ότι η περίπτωσή της έγινε πρώτη ύλη για μελέτη και έρευνα στο Harvard Business School. Εκτός από τη διαδικτυακή διασημότητα την οποία είχε κατακτήσει, πλέον κυκλοφορούσε και την πρώτη σειρά παπουτσιών της, δηλαδή έδινε για πρώτη φορά κάτι χειροπιαστό, όχι απλώς την άυλη φήμη της. Είχε, δε, να χωρέσει δυο καρπούζια κάτω απ’ την ίδια μασχάλη. Σιγά που δεν θα τα κατάφερνε!. Πλέον μπορούσε να χρεώνει 12.000 δολάρια για μια τοποθέτηση προϊόντος στον λογαριασμό της στο Instagram και κυρίως να τα πληρώνεται. Το περιοδικό «Forbes» ήδη της είχε δώσει μια περίοπτη θέση στη λίστα «30 Under 30». Οι επιχειρήσεις της, εκτός από την υπόδηση, την ένδυση και την ομορφιά, επεκτάθηκαν. Η Μιλανέζα ακολουθώντας μια ξεκάθαρα ιμπεριαλιστική τακτική δημιούργησε και ένα πρακτορείο μέσω του οποίου διαθέτει εαυτόν -με το αζημίωτο- για καμπάνιες, συνεργασίες και άλλες εμπορικές χρήσεις, χάρη στις οποίες και τα μηδενικά στον τραπεζικό λογαριασμό της πολλαπλασιάζονται, και η αίγλη της δεν ξεθωριάζει. Οι πόρτες πλέον ανοίγουν άμα τη εμφανίσει της, δεν κλείνουν αναιδώς στο πρόσωπό της, όπως κατά κυριολεξία συνέβαινε στις απαρχές της καριέρας της. Πλέον στη μικρή αυτοκρατορία της απασχολούνται τόσο η μητέρα της όσο και οι δύο μικρότερες αδελφές της. Είναι το Φερανέικο η ευρωπαϊκή απάντηση στις; Γιατί όχι; Αλλωστε όσους τιμητές έχει η Κιμ, άλλους τόσους διαθέτει και η Κιάρα, για την οποία πολλοί επιμένουν να υποστηρίζουν πως δεν κάνει τίποτα παραπάνω απ’ το να πουλάει αέρα. Ακόμα κι έτσι να ’ναι, όμως, ξέρει να τον πουλάει καλά.Την επιστροφή της Φεράνι στα πάτρια εδάφη καθόρισε, αν μη τι άλλο, η γνωριμία της με τον κατά δύο χρόνια μικρότερό της Ιταλό ράπερ Fedez. Γνωρίστηκαν το 2016, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Λεόνε, τον Μάρτιο του 2018, και ένωσαν τις ζωές και τις επιδραστικότητές τους έξι μήνες αργότερα σε έναν γάμο που θα αδικούσε κανείς αν χαρακτήριζε απλώς υπερπαραγωγή. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στα μέρη της μάνας της νύφης, στη Σικελία, και η Κιάρα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να καθρεφτίσει στους τριήμερους εορτασμούς την ισχύ και την επιδραστικότητά της. Οι 160 καλεσμένοι μεταφέρθηκαν με ειδικές ναυλωμένες πτήσεις της Alitalia, το hashtag-κατά το Brangelina- ήταν πανταχού παρόν, όπως και η υπερμεγέθης κούκλα-ομοίωμα της νύφης που ανέλαβε να τη βγάλει ασπροπρόσωπη όσο η ίδια προετοιμαζόταν για την κατά το κλισέ αποκαλούμενη «ωραιότερη ημέρα της ζωής της».Τόσο το νυφικό όσο και τα δύο φορέματά της ήταν του οίκου Dior και τα επιμελήθηκε η εσχάτως γνωστή και στα καθ’ ημάς λόγω της επίδειξης στο Καλλιμάρμαρο καλλιτεχνική διευθύντρια Μαρία Γκράτσια Κιούρι. Ο γάμος έλαβε διαστάσεις και προβολή κοσμικού γεγονότος διεθνούς ακτινοβολίας θέτοντας στο εξής τον πήχη για τις όπου Γης νυφιάτικες φαντασιώσεις.Πριν από τρεις μήνες οι Ferrangez υποδέχτηκαν ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους, μια κόρη την οποία ονόμασαν Βιτόρια. Μάλιστα, λίγο πριν από την έλευσή της στην Ελλάδα σε ένα ρεσιτάλ εκκεντρικότητας η Κιάρα γιόρτασε τους τρεις μήνες ζωής της Βιτόρια με μια τριώροφη ροζ τούρτα και μια ντουζίνα selfies. Πλέον η οικογένεια πατάει σε δύο βάρκες, μοιράζοντας τον χρόνο και τη ζωή της μεταξύ Μιλάνου και δυτικού Χόλιγουντ.Η Φεράνι βλέπει σχεδόν με συμπάθεια την πανιταλική διασημότητα του συζύγου της, ωστόσο δηλώνει ευτυχής για τη διεθνοποίηση του ονόματός της, την οποία πέτυχε με δούρειο ίππο τα κοινωνικά δίκτυα - το 15% του ινσταγκραμικού ποιμνίου της βρίσκεται στις ΗΠΑ. Οσο κοντά ή μακριά από το σπίτι της κι αν είναι, πάντως, η καθημερινότητά της έχει κατά μέσο όρο έξι αναρτήσεις -από τη ζωή της βγαλμένες- στα κοινωνικά δίκτυα. Την άνοιξη του 2020, στη διάρκεια του lockdown το οποίο πέρασε στην Ιταλία, η Κιάρα και ο σύζυγός της ένωσαν τις σοσιαλμιντιακές δυνάμεις τους (απευθύνθηκαν δηλαδή σε 36 εκατομμύρια followers) και κατάφεραν να συγκεντρώσουν 3 εκατ. δολάρια για την ενίσχυση νοσοκομείου του Μιλάνου - οι ίδιοι συνεισέφεραν 100.000 ευρώ. Τους πήρε μόλις 24 ώρες. Ηταν το δίχως άλλο μια κίνηση ανθρωπισμού και ενσυναίσθησης αλλά και ένας χειροπιαστός λόγος προβληματισμού για όσους πεισματικά υποστηρίζουν ότι το εκτόπισμά της δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αέρας κοπανιστός.