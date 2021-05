Βίκυ Καγιά: Ήταν δύσκολο να αποχωριστώ το GNTM

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cb54q4tu6y8h-sf)

μετά την ανακοίνωση πως αποχωρεί από τοκαι αναλαμβάνει το Dancing With The Stars, μίλησε Στη φωλιά των Κου Κου και εξήγησε στο πώς έφτασε σε αυτή την απόφαση.«Είμαι πολύ χαρούμενη. Μιλάμε για μια δημιουργική προσπάθεια, ένα οικογενειακό πρόγραμμα που χαρίζει μόνο χαρά και χαμόγελα. Ανυπομονώ για το νέο μου πόστο.Ξέρω ότι σίγουρα θα πρέπει να χορέψω λίγο. Θα γίνει μια υπερπαραγωγή άλλης εποχής, τα κοστούμια θα γίνουν σε συνεργασία με το BBC, θα είναι ένα υπερθέαμα που όμοιό του δεν θα έχει επαναληφθεί», είπε η Βίκυ Καγιά για το Dancing With the Stars και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο GNTM, λέγοντας:«Τα συναισθήματα ήταν λίγο περίεργα, γιατί ήταν η χαρά από τη μία και η πολύ μεγάλη συναισθηματική δυσκολία να αφήσω το άλλο. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις και αποφασίσαμε από κοινού να κάνουμε αυτό γιατί θα έκανε καλό και σε εμένα και στο κανάλι και σε όλους. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση να αποχωριστώ το GNTM, για το οποίο έχω πονέσει, το αγαπάω κι έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Έχω τη λογική ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι το ένστικτό σου και να ξέρεις να σταματάς. Συζητούσαμε για ένα δίμηνο και μέχρι τελευταία στιγμή που υπογράψαμε, δεν ξέραμε ακόμα».«Δεν άφησα πίσω το GNTM, ό,τι χρειαστούν εκεί θα είμαι», τόνισε η

