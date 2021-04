Πρώτο το ERTFLIX ανάμεσα σε όλες τις ελληνικές ψηφιακές πλατφόρμες τηλεόρασης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η μεγάλη επιτυχία του, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα τηςγια λογαριασμό της ΕΕΤT με θέμα τη χρήση που κάνουν οι πολίτες στις λεγόμενες Over The Top (ΟΤΤ) επιφυείς υπηρεσίες Internet είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Πόσο μάλλον όταν η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ δεν έχει συμπληρώσει ένα χρόνο ζωής -. Η έρευνα της Metron Analysis αφορά τις συνήθειες των Ελλήνων (επισκεψιμότητα, συχνότητα, κ.λπ.) σε σχέση με τις υπηρεσίες ΤV που διανέμονται αποκλειστικά μέσα από το internet σε κάθε τύπου συσκευή. Όπως προκύπτει από την έρευνα:Την πρωτοκαθεδρία φυσικά έχει το NETFLIX . Ωστόσο το ERTFLIX έρχεται δεύτερο, με τις υπόλοιπες 7 πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι Έλληνες να ακολουθούν. Κύρια προτίμηση αποτελεί το NETFLIX σε ποσοστό 85% επί των χρηστών ΟΤΤ υπηρεσιών, ενώ ακολουθεί τοΕντυπωσιακό στοιχείο είναι επίσης η διείσδυση του ERTFLIX σε όλα τα κοινά, με μεγαλύτερη τάση σε αυτά που έχουν ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, στοιχείο που επιβεβαιώνει την ποιότητα και ποικιλία των προγραμμάτων του., ιδιαίτερα μικρές ηλικίες/φοιτητές (πάνω από 80%), επιβεβαιώνοντας έτσι και στην Ελλάδα την παγκόσμια τάση για on demand θέαση.Το γεγονός ότι το ελληνικό κοινό έχει ήδη αγκαλιάσει τις ψηφιακές υπηρεσίες τηλεοπτικού περιεχομένου φαίνεται και από το γεγονός ότι καταγράφεται διάρκεια χρήσης περίπου 2,5 ώρες την ημέρα, με 1 στους 2 χρήστες να είναι τακτικοί, ενώ η υψηλότερη χρήση εντοπίζεται, βέβαια, στους νέους 16-34 ετών και στους φοιτητές., τοετοιμάζεται να βγάλει στον αέρα τον επόμενο μήνα μια εντελώς νέα εικόνα. Έτσι, θα μπορούν να βλέπουν τη δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ στις τηλεοράσεις τους και εκείνοι οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν. Αρκεί να διαθέτουν τη λειτουργία Chromecast της Google, είτε έχοντας τη συσκευή Chromecast συνδεδεμένη με την τηλεόραση, είτε μέσα από την Android TV τηλεόρασή τους -ως ενσωματωμένη λειτουργία- που επιτρέπει στις κινητές smart συσκευές να συνδέονται ασύρματα και να μεταδίδουν την εικόνα που θέλουμε να παρακολουθήσουμε στην τηλεόραση.Ο κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα εισάγοντας (αν το επιθυμεί) το email του να παρακολουθεί τα προγράμματα από το σημείο που τα έχει αφήσει, καθώς τοθα αποκτήσει πλέον μνήμη π.χ. για τα ποια επεισόδια μιας σειράς έχει παρακολουθήσει ο καθένας. Ακόμη, και βάσει των επιλογών του καθενός, θα μπορεί να ενημερώνεται για τις νέες σειρές και ταινίες που θα προστίθενται στην πλατφόρμα. Με άλλα λόγια δηλαδή θα έχει τον προσωπικό του σύμβουλο ψυχαγωγίας!