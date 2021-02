Βίντεο: Δείτε τον Τιμοτέ Σαλαμέ ως... γιο του «Ψαλιδοχέρη» - Και η Γουινόνα Ράιντερ παρούσα!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

Φόρο τιμής σε έναν πολυαγαπημένο χαρακτήρα του κινηματογράφου αποτίει το πρωτότυπο διαφημιστικό για μοντέλο αυτοκινήτου της Cadillac, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο χθεσινό Super Bowl. Ο λόγος για τον, τον κεντρικό χαρακτήρα της ομώνυμης ταινίας τουαπό το 1990, με πρωταγωνιστές τονΣτο φιλμ που σημάδεψε την εν λόγω δεκαετία και εκτίναξε ακόμα περισσότερο την καριέρα του Μπάρτον μετά τονο Ντεπ υποδύεται τον συμπαθή αλλά άτυχο «Έντουαρντ», ένα απομονωμένο μισοτελειωμένο ανθρωποειδές με ψαλίδια αντί για χέρια, που ερωτεύεται την όμορφη έφηβη Κιμ (Γουινόνα Ράιντερ).Παρόλο που το διαφημιστικό δεν περιλαμβάνει την επιστροφή του ίδιου του «Έντουαρντ» (αυτό θα ήταν μάλλον δύσκολο δεδομένης τηςπου περνάει η καριέρα του Τζόνι Ντεπ) βλέπουμε έναν καινούργιο χαρακτήρα που είναι σχεδόν πανομοιότυπος εμφανισιακά.Πρόκειται για τον Έντγκαρ, που όπως αφήνεται να εννοηθεί είναι ο γιος του Έντουαρντ και της Κιμ. Μάλιστα η Γουινόνα Ράιντερ «επιστρέφει» στο σποτ στο ρόλο της στοργικής μαμάς που θέλει το καλύτερο για τον γιο της, και γι΄αυτό του κάνει το καλύτερο δώρο:ιδανική για... Ψαλιδοχέρηδες.Στον ρόλο του Εντγκαρ Ψαλιδοχέρη συναντάμε τον ταλαντούχο, τον νέο αλλά εξαιρετικά ταλαντούχο σταρ του κινηματογράφου που πρωταγωνίστησε στο πολυβραβευμένο «Call me by your name» στο πλευρό τουΣύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο Σαλαμέ πρόκειται σύντομα να ξανασυνεργαστεί με τον σκηνοθέτη του «Call me by your name» στην κινηματογραφική μεταφορά ενός βιβλίου με θέμα... τον κανιβαλισμό. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ταινία με τίτλο «Bones and All» θα ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα που ταξιδεύει ανά τη χώρα αναζητώντας τον πατέρα που δεν γνώρισε ποτέ, «σε μια προσπάθεια να κατανοήσει γιατί αισθάνεται την επιθυμία να σκοτώσει και να φάει τους ανθρώπους που την αγαπούν».Η ανακοίνωση της συνεργασίας και της θεματολογίας του φιλμ προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, δεδομένων των πρόσφατων αποκαλύψεων για τις...ο οποίος πάντως δεν θα συμμετέχει στο νέο πρότζεκτ με τον άλλοτε συμπρωταγωνιστή του.