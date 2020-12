Η νέα μόδα των Χριστουγέννων: Οι σταρ στολίζουν εντυπωσιακά τις εισόδους τους

Η είσοδος του εξοχικού της Αμάντα Χόλντεν στο Γκλοσουστάιρ.

Από τηέχουν ξεκινήσει σχεδόν όλα τα χριστουγεννιάτικα trends και μόδες. Η παράδοση του χριστουγεννιάτικου δέντρου προέρχεται από τη Βρετανία και ξεκίνησε από τη βικτωριανή εποχή στα τέλη του 18 αιώνα. Η βασίλισσα Βικτωρία και ο σύζυγός της Αλβέρτος ήταν λάτρεις των Χριστουγέννων!Την επόμενη χρονιά τους μιμήθηκαν όλοι οι ευγενείς του βασιλείου και την μεθεπόμενη υπήρχε σε όλα τα βρετανικά σπίτια και από ένα στολισμένο δενδράκι. Τώρα από την Βρετανία μας έρχεται και ένα νέο trend. Φέτος για πρώτη χρονιά και με αφορμή τον εγκλεισμό στο σπίτι λόγω του, βρετανοί σταρς στολίζουν φαντασμαγορικά τις εισόδους από τις βίλες και τα αρχοντικά τους.Η Αμάντα Λουίζ Χόλντεν είναι Αγγλίδα ηθοποιός και προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης. Από το 2007, είναι κριτής στο τηλεοπτικό show διαγωνισμού ταλέντων της ITV, Britain's Got Talent είναι Αγγλίδα ηθοποιός και τηλεπερσόνα της βρετανικής τηλεόρασης. Από το 2007, είναι κριτής στο τηλεοπτικό show διαγωνισμού ταλέντων της ITV, Britain's Got Talent. Φέτος στόλισε εντυπωσιακά και την είσοδο του σπιτιού της στηαλλά και στο εξοχικό της στο Γκλοσουστάιρ.







Εντυπωσιακή, αλλά απλή η είσοδος του σπιτιού της Ντάνιελ Λόιντ στο Λονδίνο με τους δύο «φρουρούς» καρυοθραύστες Η Λόιντ είναι μοντέλο και γνωστή τηλεπερσόνα της βρετανικής τηλεόρασης. Ξεκίνησε την καριέρα της ως Μις Αγγλία και στη συνέχεια Μις Βρετανία. Εχασε τον τίτλος της όταν δημοσιεύθηκαν γυμνές της φωτογραφίες στο Playboy.







«Οικολογική» χρωματικά η είσοδος του σπιτιού του Τζέιμι Θικστόουν, διάσημου παρουσιαστή του ΒΒC που παρουσιάζει την πρωϊνή δημοσιογραφική εκπομπή του δικτύου







Πολύχρωμη η είσοδος του σπιτιού της Τζιοβάνα Φλέτσερ. Η Φλέτσερερ είναι βρετανίδα συγγραφέας, ηθοποιός, blogger, vlogger και παρουσιαστής. Από το 2019, παρουσιάζει τη σειρά CBeebies The Baby Club. Κέρδισε την season 20 του I'm a Celebrity ... Get Me Out Out Here.









Kατακόκκινη η είσοδος του σπιτιού του Πίτερ Κράουτς. Ο Κράουτς είναι παλαίμαχος Άγγλος διεθνής ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνιζόταν ως επιθετικός. Έχει πραγματοποιήσει 42 εμφανίσεις με την εθνική Αγγλίας από το 2005 μέχρι το 2010, σκοράροντας 22 φορές και έχει συμμετάσχει σε δύο παγκόσμια κύπελλα.







Εντυπωσιακότατη και η είσοδος της Κόμπερλι Γουάλς, Bρετανίδας τραγουδίστριας, μοντέλου και παρουσιάστριας.







Το λευκό έχει επιλέξει για τη είσοδό της η Στέισι Σόλομον, βρετανίδας τραγουδίστρια και τηλεπερσόνα που διακρίθηκε στο Xfactor. Aν και δεν κέρδισε, το single της «Υοu are not alone» έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts.









H Ροσέλ και ο Μάρβιν Χιούμς είναι ένα δυναμικό ζευγάρι της βρετανικής σόουμπιζ. Εκείνη είναι τραγουδίστρια και παρουσιάστρια του iTV και εκείνος διάσημος dj και ραδιοφωνικός παραγωγός. Την είσοδο του σπιτιού τους την «φυλάει» ένας καρυοθραύστης γίγας







Στα κόκκινα έχει στολίσει την είσοδο του σπιτιού της η Μπίλι Φάιερς, βρετανίδα τηλεπερσόνα, γνωστή στο κοινό από την συμμετοχή της σε δύο ριάλιτι του ITV.

Πολλοί από τους βρετανούς σταρς έχουν επιλέξει να ανεβάσουν τους στολισμούς τους στο instagram

