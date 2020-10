H Josephine έβαλε «φωτιά» στη σκηνή του J2US: Το όργανό μου είναι το κορμί μου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το J2US έκανε πρεμιέρα χθες βράδυ και ηήρθε στο σόου για να βάλει κυριολεκτικά... φωτιά. Η εκρηκτική τραγουδίστρια και ο παρτενέρ τηςερμήνευσαν τοτηςΩστόσο κανείς δεν έμεινε στην ερμηνεία τους αλλά όλοι εστίασαν στην άκρως σέξι και αποκαλυπτική εμφάνιση τηςΗ τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει στην πρεμιέρα τουμια ολόσωμη see-through φόρμα, η οποία δεν άφηνε τίποτα στη φαντασία, καθώς έκρυβε μονάχα τα επίμαχα σημεία του κορμιού της.H Josephine έβαλε φωτιά και στο Instagram της με τις φωτογραφίες που ανέβασε., έγραψε στη λεζάντα που συνόδεψε τις φωτογραφίες.H Joshephine φέτος συμμετέχει στο Just the 2 of us ως coach του Νάσου Παπαργυρόπουλου.Γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1990 στην ΑθήναΕίναι 30 χρονώνΤο ύψος της είναι 1,66Η μητέρα της Ζόζεφιν έχει καταγωγή από το Λίβανο, ενώ ο πατέρας της από τη ΓερμανίαΤο πραγματικό της όνομα είναι Τζέσικα Ζόζεφιν Βέντελ - Jessica Josephine WendelΈχει υπογράψει συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρία Panik RecordsΤο Μάρτιο του 2013, κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι, με τίτλο "Για Μια Ακόμα Φορά" σε στίχους και μουσική του ράπερ OGEΤο 2013 κυκλοφόρησε συνολικά 3 τραγούδια το "Πίσω Αν Γύριζα Το Χρόνο" με τους Unique, το "Radio" με τους Lunatic & RiskyKidd και το "Όλα Αλλάζουν" με τον SnikΤο 2014 συμμετείχε στα προκριματικά για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovison, με το τραγούδι "Dancing Night" σε στίχους/μουσική του Mark Angelo, όπου τελικά έχασε τη θέση από τους Freaky Fortune και RiskyKidd με το τραγούδι "Rise Up"Τον Ιούλιο του 2014 κυκλοφόρησε το τραγούδι της "Δρόμος Αγάπης" σε συνεργασία με τους Dj Kass και OGEΤο Νοέμβριο του 2014 συνεργάστηκε με τον DJ Pitsi για το τραγούδι "Turn Off The Lights".Το 2015 άρχισε να τραγουδά στο νυχτερινό κέντρο "Apotheke" με την Καίτη Γαρμπή και παράλληλα, μέσα στη χρονιά κυκλοφορεί δύο νέα τραγούδια. Το "Προσεχώς" σε μουσική/στίχους Γαβριήλ Γαβριηλίδη και το "Εσύ Κι Εγώ" σε μουσική Τέο Τζήμα και μουσική Δημήτρη ΜπερήΤο 2016 συμμετείχε στο επιτυχημένο τηλεοπτικό show μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1, Your Face Sounds Familiar.To 2017 άρχισε να τραγουδά στο νυχτερινό μαγαζί BOX Athens με τα συγκροτήματα OtherView και MelissesΤο Μάρτιο του 2017 κυκλοφόρησε ένα τραγούδι, με τίτλο "Cocktail"Το 2017 συμμετείχε στο MadWalk - The Fashion Music Project, σε συνεργασία με την Κόνι Μεταξά που ερμηνεύουν το νέο τους τραγούδι "Sha La La (Αμάξι)".Το Νοέμβριο του 2017 κυκλοφόρησε το τραγούδι της "Δυό Σταγόνες Νερό" σε στίχους των OtherView, με τους οποίους έκανε και εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο "Fantasia Live" τη χειμερινή σεζόν 2017-2018Το Φεβρουάριο του 2018, ξεκίνησε τη δική της κολεξιόν αθλητικών κολάν σε συνεργασία με την εταιρία ρουχισμού Type Of Love, η οποία ολοκληρώθηκε σύντομαΤο καλοκαίρι του 2018 κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι, "Μάγια" σε στίχους/μουσική Λεωνίδα Σώζου, ενώ έκανε και κάποιες live εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη με τους Κόνι Μεταξά και Λευτέρη ΠανταζήΤη χειμερινή σεζόν 2018-2019 εμφανιζόταν στα νυχτερινό κέντρο "Αθηνών Αρένα" με τους Νίκο Οικονομόπουλο, Άννα Καμαρινού, Αναστάσιο Ράμμο και Στέλιο Λεγάκη, ενώ πρωταγωνιστεί και στη μουσική επιθεώρηση "Κάνω Καμπάκ" των Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου, μαζί με τους Φώτη Σεργουλόπουλο, Τζένη Διαγούπη και Κωνσταντίνο Φραντζή, στο Shamone ClubΣτις 17 Ιανουαρίου 2019, κυκλοφόρησε το τραγούδι "Πες Μου Πώς" σε συνεργασία με τον ράπερ Bo και στις 9 Μαρτίου, κυκλοφόρησε το τραγούδι "Τι"Τον Ιούνιο του 2019, εμφανίστηκε στα Mad Video Music Awards με τους Goin' Through και τον Mike, όπου τραγούδησαν μαζί. Επίσης, τον ίδιο μήνα συμμετείχε στο Color Day Festival και ξεκίνησε την καλοκαιρινή της περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο. Το Σεπτέμβριο του 2019, ξεκίνησε την αμερικανική της περιοδεία "JSPN Tour" σε Φλόριντα, Μαϊάμι, Φιλαδέλφεια & Νέα ΥόρκηΣτις 13 Οκτωβρίου η Ζόζεφιν, κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι, "Δεν Έχω Σήμα"Την σεζόν 2019-2020 εμφανίζονταν στο νυχτερινό μαγαζί Κέντρο Αθηνών μαζί με τους Νίκο Οικονομόπουλο και Αναστάσιο Ράμμο. Το καλοκαίρι του 2020 εμφανίζεται στο Romeo Club με τους Θοδωρή Φέρρη, Κατερίνα Λιόλιου και Χρήστο Ζώτο ενώ κυκλοφόρησε τα τραγούδια, "Φήμη" μαζί με τον MadClip, "Εγώ" και "Portofoli"Τη σεζόν 2020-2021 συμμετέχει στο σόου "Just the 2 Of Us" ως coach του Νάσου Παπαργυρόπουλου