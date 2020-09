Μπρους Σπρίνγκστιν και The E Street Band επιστρέφουν με νέο single με τίτλο «Letter To You»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επέστρεψε!Ο Αμερικανός τραγουδιστής-τραγουδοποιός κυκλοφόρησε το «Letter to You», το τραγούδι από το ομώνυμο άλμπουμ με την E Street Band.Στο βίντεο του τραγουδιού προβάλλονται ασπρόμαυρα στιγμιότυπα και εικόνες από τον Σπρίνγκστιν στο στούντιο με τη μπάντα να ηχογραφούν το τραγούδι.«Λατρεύω τη συναισθηματική φύση του« Letter To You » λέει ο τραγουδιστής. «Και λατρεύω τον ήχο των E Street Band να παίζουν ζωντανά στο στούντιο, με έναν τρόπο που δεν έχουμε δοκιμάσει ποτέ πριν και χωρίς προσθήκες στην αρχική ηχογράφηση. Ηχογραφήσαμε το άλμπουμ σε μόλις πέντε ημέρες και αποδείχθηκε μια από τις μεγαλύτερες εμπειρίες ηχογράφησης που είχα ποτέ» ανέφερε.Το άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου περιγράφεται ως ροκ που τροφοδοτείται από τον συνταρακτικό house-rocking σήμα κατατεθέν ήχο της μπάντας.Στο άλμπουμ «Letter to You» περιλαμβάνονται εννέα τραγούδια που έγραψε πρόσφατα ο Μπρους Σπρίνγκστιν, καθώς και τρεις ακυκλοφόρητες συνθέσεις από τη δεκαετία του ‘70.