Γνωρίστε τέσσερις από τις καλλονές που θα διεκδικήσουν τον «Bachelor» του Alpha

To «Τhe Bachelor» έρχεται την Πέμπτη στις 22.00 στον Alpha.

είναι ο πρώτος Έλληνας Bachelor! 20 γυναίκες που ξέρουν τι θέλουν, τον διεκδικούν σθεναρά, ενώ εκείνος ψάχνει τη γυναίκα των ονείρων του, εκείνη που θα του “κλέψει” το μυαλό, την καρδιά και θα τον κατακτήσει με τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα της. Ένα reality που μοιάζει με παραμύθι, μια συγκλονιστική εμπειρία αγάπης με κινηματογραφικά locations, και συναισθήματα που ξυπνούν σε κάθε ένα από τα ονειρεμένα ραντεβού.Μέχρι την Πέμπτη που θα αποκαλυφθούν όλες οι γυναίκες που θα διεκδικήσουν την καρδιά τουστην πρεμιέρα του, έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστικά τέσσερις από τις κοπέλες που θα πρωταγωνιστούν στο reality υπερπαραγωγή τουΗ Νικολέττα είναι 21 ετών και μένει στην Θεσσαλονίκη. Έχει πάθος με την ενόργανη γυμναστική και τα τελευταία 3 χρόνια εργάζεται επαγγελματικά ως cheerleader!Έρχεται στο The Bachelor για να ερωτευτεί και να ζήσει την πιο ρομαντική περιπέτεια της ζωής της. Δηλώνει ζηλιάρα, άκρως ανταγωνιστική και παρορμητική. Δεν την τρομάζει ο ανταγωνισμός, ξέρει να κλέβει τις εντυπώσεις, να διεκδικεί με τον δικό της τρόπο και είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να κατακτήσει την καρδιά του Παναγιώτη.Η Μαρίνα είναι 20 ετών, κατάγεται από την Ιταλία και μένει μόνιμα στην Πάτρα. Σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων ενώ εργάζεται κι ως μοντέλο. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που πηγαινοέρχεται στην Αθήνα. Διαφορετικά δεν θα άφηνε ποτέ την Πάτρα και τις κολλητές της! Δεν έτυχε ποτέ να ερωτευτεί αληθινά μέχρι τώρα και ελπίζει να της συμβεί The Bachelor. Θεωρεί τον εαυτό της δύσκολο και επιλεκτικό. Δεν εκδηλώνει εύκολα τα συναισθήματα της και θέλει ο άντρας να κάνει πάντα το πρώτο βήμα. Ο ανταγωνισμός την τρομάζει γιατί χάνει εύκολα την ψυχραιμία της, γι αυτό και εύχεται οι κοπέλες που θα συγκατοικήσουν μαζί της στη βίλα να μην την φέρουν σε αυτό το σημείο.Είναι 23 ετών, φοιτήτρια Φαρμακευτικής. Οι φίλες της την αποκαλούν “Η φωνή της λογικής”. Δηλώνει ρομαντική, ευαίσθητη και προσγειωμένη. Ό έρωτας και η αγάπη παίζουν σημαντικό ρόλο στην ζωή της και της αρέσει να απολαμβάνει την ασφάλεια και τα πλεονεκτήματα μια σχέσης. Ο ιδανικός άντρας για αυτή είναι ειλικρινής, ευγενικός και επικοινωνιακός. Πιστεύει ότι ο Παναγιώτης θα την ερωτευθεί καθώς διαθέτει το πιο ισχυρό “όπλο” που μπορεί να έχει μια γυναίκα και αυτό είναι: το μυαλό!Η Αναστασία είναι 24 ετών κι εργάζεται ως Αισθητικός. Μέχρι τώρα δεν υπήρξε τυχερή στον συναισθηματικό τομέα. Έχει περάσει δύσκολα καθώς οι σχέσεις την πλήγωσαν. Σε έναν άντρα το μόνο που κοιτάζει είναι η προσωπικότητα και οι τρόποι του. Δεν την ενδιαφέρει η εμφάνιση. Έρχεται στο The Bachelor για να βρει αυτόν που θα την κάνει να χαμογελά! Είναι έτοιμη να κάνει restart, να τα δώσει όλα και να ζησει τον απόλυτο έρωτα!