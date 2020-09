Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Πάρτι με φωτιές στην παραλία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

συνεχίζει τις διακοπές της στα Άχλα της Άνδρου και δεν σταματά να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Το βράδυ της Τρίτης, λοιπόν, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες που έβγαλε με τον σύζυγό της,, στην παραλία, όπου είχαν στήσει ένα πάρτι με φωτιές.Το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο στην αγαπημένη του παραλία με τις φλόγες της φωτιάς και το φεγγάρι στον ουρανό να συνθέτουν ένα ειδυλλιακό σκηνικό. «Love is in the air» , έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποκαλύπτοντας παράλληλα πώς τις εν λόγω φωτογραφίες της έβγαλε ο αδερφός της,. Οι followers της, όπως ήταν αναμενόμενο, έσπευσαν να της χαρίσουν χιλιάδες likes και όμορφα σχόλια.