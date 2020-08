Η Μαρία Μενούνος, το ελληνικό μαγιό και τα χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την αγάπη της για τηνεξέφρασε με τον πιο απόλυτο και ξεκάθαρο τρόπο η ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστριαΜε αφορμή την ονομαστική της εορτή λόγω του Δεκαπενταύγουστου η Μενούνος φόρεσε ένα μαγιό στα ελληνικά χρώματα και φωτογραφήθηκε για τους 931.000 followers της στο«Χρόνια πολλά happy name day to all who celebrate today!» έγραψε χαρακτηριστικά η 42χρονη ελληνοαμερικανίδα.Η ίδια, μάλιστα, φρόντισε να περιγράψει και την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε φέτος να βρεθεί στην Ελλάδα για διακοπές με την ερώτηση: «μπορώ να κουνήσω ένα μαγικό ραβδί και να βρεθώ στην Ελλάδα;».Η αγάπη της Μενούνος για την Ελλάδα είναι γνωστή καθώς το 2018ανταλλάσοντας όρκους αγάπης με τον σύζυγό της Κέβιν Αντεργκάρο.Τότε, μάλιστα, είχε τηρήσει το έθιμο του στησίματος του γαμπρού κάνοντας τον Κέβιν να την περιμένει 1,5 ώρα στα σκαλιά της εκκλησίας.