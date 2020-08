«Greek Style»: H εκρηκτική Μπιγιονσέ απογειώνεται με ελληνικές haute couture δημιουργίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. BLACK IS KING BY THE QUEEN @BEYONCE #blackisking #beyonce #marykatrantzou Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mary Katrantzou (@marykatrantzou) στις 31 Ιούλ, 2020 στις 11:04 πμ PDT

Το πολυαναμενόμενο νέο visual album της «Black is King» μόλις κυκλοφόρησε κι όλοι μιλούν για ένα μοναδικό καλλιτεχνικό δημιούργημα - ύμνο στην μαύρη κουλτούρα.Η 38χρονη Queen B , περήφανη για την καταγωγή της, δίνει «φωνή» στην αφρικανική κοινότητα μέσα από τα κομμάτια της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κατά των διακρίσεων και υπέρ του σεβασμού σε κάθε άνθρωπο αφρικανικής καταγωγής.Το «Black is King» που κυκλοφόρησε αποκλειστικά από το, ουσιαστικά συμπληρώνει τη συμμετοχή της Μπιγιονσέ στον. Πρόκειται για ένα οπτικό άλμπουμ που επικεντρώνεται στη μουσική του, το οποίο είναι το πρωτότυπο soundtrack για το remake της ταινίας της Disneyδήλωσε η Μπιγιονσέ για το τελευταίο της εντυπωσιακό project.Oι στυλιστικές επιλογές της Μπιγιονσέ στη διάρκεια του «Black is King» είναι μικρά έργα τέχνης μόδας. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει, στο τραγούδιτου νέου της άλμπουμ, η θεαματική δημιουργία με πολλά βολάν, σε boho αποχρώσειςτης Ελληνίδας σχεδιάστριας, του οίκου, από τη συλλογή της Φθινόπωρο 2019.Οι χορεύτριες που τη συνοδεύουν, απογειώνοντας το αισθητικό αποτέλεσμα, φορούν επίσης δημιουργίες της Μαίρης Κατράντζου .Με ένα κρυστάλλινο ολόκεντητο φόρεμα με 450.000 Swarovski , εμπνευσμένο από τα χρώματα της Αφρικής, εμφανίζεται η Μπιγιονσέ στο νέο visual album της στο βίντεο κλιπ τουΗ σταρ που συμπληρώνει την εμφάνισή της με έναζευγάρι ψηλές μπότεςεπέλεξε για ακόμα μία φορά δημιουργία Vrettos Vrettakos.Η πρώτη τους προσέγγιση έγινε τοκαι έκτοτε τον έχει εμπιστευτεί πολλές φορές για τις εμφανίσεις της.