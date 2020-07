MTV Video Music Awards: Η Lady Gaga και η Ariana Grande στην κορυφή της κούρσας σε 9 κατηγορίες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα μήνα πριν την τελετή απονομής των βραβείων του MTV, ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι καλλιτέχνες και τα τραγούδια που διεκδικούν τις φετινές διακρίσεις.και η Lady Gaga προηγούνται ανάμεσα στους υπόλοιπους εκπροσώπους της μουσικής βιομηχανίας μεη καθεμία.Ακολουθούν οικαιμεκαι ημεΛόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία, φέτος προστίθενται δύο καινούργιες κατηγορίες βραβείων:καιΗ απονομή των βραβείων έχει ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί τηνστοστομε τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, ωστόσο εξετάζεται η απουσία κοινού.Αναλυτικά οι φετινές υποψηφιότητες των MTV Video Music Awards, είναι:Billie Eilish -- "everything i wanted"Eminem ft. Juice WRLD -- "Godzilla"Future ft. Drake -- "Life Is Good"Lady Gaga with Ariana Grande -- "Rain On Me"Taylor Swift -- "The Man"The Weeknd -- "Blinding Lights"DaBabyJustin BieberLady GagaMegan Thee StallionPost MaloneThe WeekndBillie Eilish -- "everything i wanted"Doja Cat -- "Say So"Lady Gaga with Ariana Grande -- "Rain On Me"Megan Thee Stallion -- "Savage"Post Malone -- "Circles"Roddy Ricch -- "The Box"Ariana Grande & Justin Bieber -- "Stuck with U"Black Eyed Peas ft. J Balvin -- "RITMO (Bad Boys For Life)"Ed Sheeran ft. Khalid -- "Beautiful People"Future ft. Drake -- "Life Is Good"Karol G ft. Nicki Minaj -- "Tusa"Lady Gaga with Ariana Grande -- "Rain On Me"Doja CatJack HarlowLewis CapaldiRoddy RicchTate McRaeYUNGBLUDBTS -- "On"Halsey -- "You should be sad"Jonas Brothers -- "What a Man Gotta Do"Justin Bieber ft. Quavo -- "Intentions"Lady Gaga with Ariana Grande -- "Rain On Me"Taylor Swift -- "Lover"DaBaby -- "BOP"Eminem ft. Juice WRLD -- "Godzilla"Future ft. Drake -- "Life Is Good"Megan Thee Stallion -- "Savage"Roddy Ricch -- "The Box"Travis Scott -- "HIGHEST IN THE ROOM"blink-182 -- "Happy Days"Coldplay -- "Orphans"Evanescence -- "Wasted On You"Fall Out Boy ft. Wyclef Jean -- "Dear Future Self (Hands Up)"Green Day -- "Oh Yeah!"The Killers -- "Caution"The 1975 -- "If You're Too Shy (Let Me Know)"All Time Low -- "Some Kind Of Disaster"FINNEAS -- "Let's Fall in Love for the Night"Lana Del Rey -- "Doin' Time"Machine Gun Kelly -- "Bloody Valentine"twenty one pilots -- "Level of Concern"Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin -- "China"Bad Bunny -- "Yo Perreo Sola"Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul -- "MAMACITA"J Balvin -- "Amarillo"Karol G ft. Nicki Minaj -- "Tusa"Maluma ft. J Balvin -- "Qué Pena"Alicia Keys -- "Underdog"Chloe x Halle -- "Do It"H.E.R. ft. YG -- "Slide"Khalid ft. Summer Walker -- "Eleven"Lizzo -- "Cuz I Love You"The Weeknd -- "Blinding Lights"(G)I-DLE -- "Oh My God"BTS -- "On"EXO -- "Obsession"Monsta X -- "SOMEONE'S SOMEONE"Tomorrow X Together -- "9 and Three Quarters (Run Away)"Red Velvet -- "Psycho"Anderson .Paak -- "Lockdown"Billie Eilish -- "all the good girls go to hell"Demi Lovato -- "I Love Me"H.E.R. - "I Can't Breathe"Lil Baby -- "The Bigger Picture"Taylor Swift -- "The Man"5 Seconds of Summer -- "Wildflower"Ariana Grande & Justin Bieber -- "Stuck with U"blink-182 -- "Happy Days"Drake -- "Toosie Slide"John Legend -- "Bigger Love"twenty one pilots -- "Level of Concern"Chloe x Halle -- "Do It" from MTV's Prom-AthonCNCO -- MTV Unplugged At HomeDJ D-Nice -- Club MTV Presents: #DanceTogetherJohn Legend -- #TogetherAtHome Concert SeriesLady Gaga -- "Smile" from One World: Together At HomePost Malone -- Nirvana TributeBillie Eilish -- "xanny" -- Directed by Billie EilishDoja Cat -- "Say So" -- Directed by Hannah Lux DavisDua Lipa -- "Don't Start Now" -- Directed by NabilHarry Styles -- "Adore You" -- Directed by Dave MeyersTaylor Swift -- "The Man" -- Directed by Taylor SwiftThe Weeknd -- "Blinding Lights" -- Directed by Anton Tammi5 Seconds of Summer -- "Old Me" -- Cinematography by Kieran FowlerCamila Cabello ft. DaBaby -- "My Oh My" -- Cinematography by Scott CunninghamBillie Eilish -- "all the good girls go to hell" -- Cinematography by Christopher ProbstKaty Perry -- "Harleys In Hawaii" -- Cinematography by Arnau VallsLady Gaga with Ariana Grande -- "Rain On Me" -- Cinematography by Thomas KlossThe Weeknd -- "Blinding Lights" -- Cinematography by Oliver MillarA$AP Rocky -- "Babushka Boi" -- Art Direction by A$AP Rocky & Nadia Lee CohenDua Lipa -- "Physical" -- Art Direction by Anna Colomé Nogu ́Harry Styles -- "Adore You" -- Art Direction by Laura Ellis CricksMiley Cyrus -- "Mother's Daughter" -- Art Direction by Christian StoneSelena Gomez -- "Boyfriend" -- Art Direction by Tatiana Van SauterTaylor Swift -- "Lover" -- Art Direction by Ethan TobmanBillie Eilish -- "all the good girls go to hell" -- Darkroom / Interscope Records -- Visual Effects by Drive StudiosDemi Lovato -- "I Love Me" -- Island Records -- Visual Effects by Hoody FXDua Lipa -- "Physical" -- Warner Records -- Visual Effects by EIGHTY4Harry Styles -- "Adore You" -- Columbia Records -- Visual Effects by MathematicLady Gaga with Ariana Grande -- "Rain On Me" -- Streamline / Interscope Records -- Visual Effects by Ingenuity StudiosTravis Scott -- "HIGHEST IN THE ROOM" -- Epic Records / Cactus Jack -- Visual Effects by ARTJAIL, SCISSOR FILMS & FRENDERBTS -- "On" -- Choreography by Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung EunCNCO & Natti Natasha -- "Honey Boo" -- Choreography by Kyle HanagamiDaBaby -- "BOP" -- Choreography by Dani Leigh and CherryDua Lipa -- "Physical" -- Choreography by Charm La'DonnaLady Gaga with Ariana Grande -- "Rain On Me" -- Choreography by Richy JacksonNormani -- "Motivation" -- Choreography by Sean BankheadHalsey -- "Graveyard" -- Edited by Emilie Aubry, Janne Vartia & Tim MontanaJames Blake -- "Can't Believe the Way We Flow" -- Edited by Frank LebonLizzo -- "Good As Hell" -- Edited by Russell Santos & Sofia KerpanMiley Cyrus -- "Mother's Daughter" -- Edited by Alexandre Moors, Nuno XicoROSALÍA -- "A Palé" -- Edited by Andre JonesThe Weeknd -- "Blinding Lights" -- Edited by Janne Vartia & Tim Montana