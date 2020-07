Μέχρι τα ξημερώματα οι πρόβες για το J2US- η επιστροφή της Άσπας και τα προγνωστικά που έπεσαν έξω

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε πυρετώδεις ρυθμούς γίνονται οι προετοιμασίες για τον μεγάλο τελικό του Just The 2 Of Us απόψε το βράδυ. Από το πρωί της Πέμπτης στα Κάπα Στούντιο στα Σπάτα βρέθηκαν όχι μόνο οι 6 φιναλίστ, αλλά και οι 28 παίκτες- μάλιστα στις πρόβες βρέθηκε και η Άσπα Τσίνα που είχε αποχωρήσει από το σόου για λόγους υγείας, με μεγάλη χαρά που η εξέλιξη της πορείας της υγείας της της επιτρέπει να βρεθεί στον τελικό.Τι κι αν είχαν πέσει παρασκηνιακά στοιχήματα πως κάποιοι διαγωνιζόμενοι ενδεχομένως να λείπουν από τον τελικό γιατί είχαν ενοχληθεί με την αποχώρησή τους και τις βαθμολογίες των κριτών, τα προγνωστικά ανατράπηκαν. Ακόμα και η Νικολέτα Καρά -που άγνωστο γιατί δεν είχε μιλήσει πουθενά μετά την αποχώρησή της και ήταν η μόνη παίκτρια που δεν πήγε σε εκπομπή του καναλιού της Παιανίας φεύγοντας από το παιχνίδι- χθες ήταν κανονικότατα στις πρόβες και εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιώδης στα στόρι που ανέβασε η ομάδα των διαγωνιζόμενων. Αν και όλες οι πρόβες έγιναν κεκλεισμένων των θυρών για να μην διαρρεύσουν οι εκπλήξεις, ο Κοκλώνης ξεκάθαρα πάλι κάτι ετοιμάζει -και δεν είναι μόνο η Δέσποινα Βανδή που θα ανέβει στη σκηνή για πρώτη φορά στο Just The 2 Of Us.Ακούγεται πως ακόμα και τα τραγούδια με τα οποία θα επιστρέψουν on stage όσοι έχουν φύγει από το παιχνίδι κρύβουν μια μεγάλη ανατροπή. Και ήταν προφανώς απαιτητικά καθώς παίκτες, επιτροπή και Κοκλώνης έφυγαν από τα Κάπα στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής.