Δείτε πώς είναι σήμερα η «Ζήνα»

Έχουν περάσει 28 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο της σειράς, «Ζήνα: Η πριγκίπισσα του πολέμου» (Xena: Warrior Princess), όσοι όμως παρακολούθησαν τη σειρά, θυμούνται ακόμα την πρωταγωνίστρια, Λούσι Λόουλες.Στην πραγματικότητα, η 54χρονη πλέον ηθοποιός, έχει επιχειρήσει να εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη αρκετές φορές στην καριέρα της. Ως επί το πλείστον, όμως, η Λόουλες κράτησε την καριέρα της επικεντρωμένη στη μικρή οθόνη και συμμετείχε σε κάποια επεισόδια γνωστών σειρών, όπως το Battlestar Galactica, το Spartacus και το Ash vs Evil Dead.Η Λόουλες ζει στη Νέα Ζηλανδία με τον σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά. Έχει δανείσει τη φωνή της στα «Minions: The Rise of Gru», όμως οι δουλειές της έχουν πλέον περιοριστεί.Η ηθοποιός έχει λογαριασμό στο Instagram με σχεδόν 290 χιλιάδες followers, αλλά ακόμη και αυτός δεν είναι τόσο ενεργός τελευταία. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες που μας δείχνουν, πως είναι σήμερα η περίφημη «Ζήνα».