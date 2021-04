Η Jessie J γιόρτασε τα γενέθλιά της με μια... γυμνή φωτογραφία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η τραγουδίστρια και στιχουργός, ή Jessica Ellen Cornish όπως είναι το πραγματικό της όνομα, έκλεισε τις προάλλες τα 33 χρόνια της και αποφάσισε να το γιορτάσει… γυμνή.Η Jessie J γεννημένη και μεγαλωμένη στο Λονδίνο, ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία 11 ετών, με έναν ρόλο στο μιούζικαλ του West End Whistle Down the Wind. Φοίτησε στο BRIT School προτού υπογράψει συμβόλαιο με την Gut Records και προχωρήσει σε συμφωνία με την Sony/ATV Music Publishing. Μετά την υπογραφή συμβολαίου με την Republic Records, η Jessie J απέκτησε φήμη μετά την κυκλοφορία του πρώτου της single "Do It Like a Dude". Εκτοτε παραμένει στα πρώτα ονόματα της σόου μπίζνες.Η βραβευμένη μουσικός μοιράστηκε με τουςστο Instagram μια φωτογραφία στην οποία πόζαρε χωρίς ρούχα στο μπάνιο του σπιτιού της, αφήνοντας ελάχιστα πράγματα στη φαντασία.