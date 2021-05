House of Fame Live: Διπλή αποχώρηση, εκπλήξεις και... Josephine

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα πλούσιο live concert με ανατροπές και εκπλήξεις μας περιμένει απόψε στις 21.00 στο House of Fame La Academia με την λαμπερήΗ πιο άπαιχτη κριτική επιτροπή με τους, θα βρίσκεται εκεί για να παρακολουθήσει τις ερμηνείες των σπουδαστών και να αξιολογήσει τις επιδόσεις τους.Στο πλευρό τους θα είναι, όπως και σε κάθε live concert, οι καθηγητές τους και ο διευθυντής της Ακαδημίας,, εμψυχώνοντας και σχολιάζοντας. Μία έκπληξη περιμένει κοινό και συμμετέχοντες αφού στη σκηνή του House of Fame La Academia θα ανέβει ηδίνοντας ένα συγκλονιστικό performance.είναι εκείνη που θα της αφαιρεθούν 4 βαθμοί από την τελική βαθμολογία ως το πρόσωπο που συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές ψήφους στο σπίτι του House of Fame.Οι εκπλήξεις όμως στο live concert δεν σταματούν καθώς η Ελένη Φουρέιρα έχει να κάνει μία σημαντική ανακοίνωση στους σπουδαστές!Για πρώτη φορά απόψε από το House of Fame La Academia θα αποχωρήσουν δύο σπουδαστές. Οείναι οι τέσσερεις υποψήφιοι προς αποχώρηση. Ποιους θα κρατήσει το κοινό στην Ακαδημία με την ψήφο του;