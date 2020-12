Η Χαρά Βέρρα έζησε την εμπειρία του Style Me Up και ξεσήκωσε την εκπομπή με τα τραγούδια της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Style Me Up Greece (@stylemeupgreece)

Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα και τοτο γιόρτασε με ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Ο Τρύφωνας Σαμαράς έφερε μια πολύ καλή του φίλη και αγαπημένη τραγουδίστρια όλων, την, και το πανηγύρι ξεκίνησε.Φυσικά και οιδιεκδίκησαν την Χαρά. Η ίδια δεν μπόρεσε να επιλέξει κι έτσι πήγαν όλοι μαζί στο Mall, όπου ανάμεσα σε τραγούδια, χορούς και ρούχα επέλεξαν το τελικό outfit.Στο κομμωτήριο του Style Me Up, ο Τρύφωνας Σαμαρά υποδέχτηκε την Χαρά φορώντας τα καλά του, ενώ μεταξύ ψαλιδιού και ντεκαπάζ έπεσαν και οι σπόντες σχετικά με την συμμετοχή του στοΣτην τελική πασαρέλα, ο Τρύφωνας πέρασε ένα σοκ, καθώς άκουσε ότι δεν αρέσουν σε κανέναν τα μαλλιά της Χαράς. Μόλις αποκαλύφθηκε, όμως, ότι πρόκειται για φάρσα όλοι ξέσπασαν σε δυνατά γέλια.Αφού, λοιπόν, η Χαρά Βέρρα είδε στον καθρέφτη το λαμπερό look της, ενθουσιάστηκε και έπειτα πήρε το μικρόφωνο για να ερμηνεύσει δύο επιτυχίες της, αλλά κι ένα ντουέτο με τον Τρυφωνα.