Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αυτοί θα είναι (και επίσημα) οι συνεργάτες της

Την πιο «value for money» προσφορά για ετήσια συνδρομή γυμναστικής διαθέτει προς το κοινό φέτος ο μεγαλύτερος όμιλος γυμναστηρίων στην Ελλάδα, τα Yava Fitness Centers.

Μετά από φήμες, διαρροές και δημοσιεύματα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου , την πρεμιέρα του Pop Up και τους συνεργάτες της εκπομπής. Το δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής:«Τολμηροί, διαφορετικοί κι ειλικρινείς, καθρεφτίζουν το τηλεοπτικό κοινό και λένε ό,τι πραγματικά σκεφτόμαστε όλοι!Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μαζί με την Αφροδίτη Γραμμέλη, τη Φωτεινή Πετρογιάννη, τον Κωνσταντίνο Ντάφλο και τον Παναγή Τζωρτζάτο βάζουν άφοβα τους τηλεθεατές στην καθημερινότητά τους, κάνουν αληθινές συζητήσεις για τις προσωπικές τους εμπειρίες, τα νέα της ημέρας, την ομορφιά, τη μόδα, τη γυναίκα, την οικογένεια, τις σχέσεις. Ανατρέπουν τις καθιερωμένες συνήθειες και χρησιμοποιούν την ενέργεια και το πάθος τους αποδεικνύοντας ότι το POP UP είναι «ένα έργο σε εξέλιξη».Pop Up! με την Ηλιάνα ΠαπαγεωργίουΠρεμιέρα, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου στις 13:50 στον Alpha και κάθε μεσημέρι στις 13:50.Σε αναμονή, λοιπόν, να δούμε αυτό το «έργο σε εξέλιξη».