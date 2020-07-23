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Ευρυδίκη Παπαδοπούλου My Style Rocks Γάμος Σκύλος

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου του «My Style Rocks» φόρεσε νυφικό και... παντρεύτηκε τη σκυλίτσα της

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Δείτε το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους

Την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου το κοινό τη γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks. Η παίκτρια του ριάλιτι μόδας είναι ιδιαίτερα δραστήρια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από την καθημερινότητά της. To μοντέλο αποκάλυψε πως παντρεύτηκε τη σκυλίτσα της και μάλιστα με συμβολαιογραφική πράξη!

Συγκεκριμένα, ανάρτησε φωτογραφίες της, στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει με νυφικό δίπλα στη σκυλίτσα της: «Ο 1 ΟΜΟΦΥΛΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑΔΑ …. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ …. ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Κ ΕΣΥ ΣΚΥΛΙ; ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ ΑΓΑΠΗ . ΔΕΝ ΣΕ ΓΕΝΝΗΣΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ . ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΒΡΗΚΑΜΕ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΑΜΕΝΗ . ΣΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΩΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η ´ΡΑΤΣΑ ´ ΣΑΣ Κ ΠΩΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ . ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΟ . ΠΕΙΝΟΥΝ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ Κ ΔΙΨΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ !!! ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΑ . 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κ ΠΟΣΑ ΜΗ … ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ Κ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ . ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Κ ΟΙ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΝ ΤΙΣ ΞΕΧΝΑΜΕ. ΣΤΑΛΙΤΣΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ Κ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΘΕ ΖΩΑΚΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ ΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΓΗ».

Μάλιστα όπως αποκάλυψε η φωτογράφηση έγινε στα βασιλικά κτήματα Τατοΐου.
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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

🌈1Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - ΨΥΧΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑΔΑ .... ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ .... ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Κ ΕΣΥ ΣΚΥΛΙ? ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ ΑΓΑΠΗ . ΔΕΝ ΣΕ ΓΕΝΝΗΣΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ . ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΒΡΙΚΑΜΕ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΑΜΕΝΗ . ΣΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΩΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η ´ΡΑΤΣΑ ´ ΣΑΣ Κ ΠΩΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ . ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΝΑ ΙΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΟ . ΠΕΙΝΟΥΝ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ Κ ΔΙΨΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ !!! ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΑ . 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κ ΠΟΣΑ ΜΗ ... ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ Κ ΤΗΝ ΙΟΘΕΣΙΑ . ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Κ ΟΙ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΝ ΤΙΣ ΞΕΧΝΑΜΕ ΣΤΑΛΙΤΣΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ Κ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΘΕ ΖΩΑΚΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ ΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΓΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΥΣ @roula_mandelou_st_couture @vag_papajim @weddingbox.gr @kkoliousis Κ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΤΕ 🤍

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ε Υ Ρ Υ Δ Ι Κ Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (@papadopoulou_evridiki) στις




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