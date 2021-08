Μόσιαλος - Πώς η απόσυρση ενός τεστ για τον κορωνοϊό στις ΗΠΑ φούντωσε τη συνωμοσιολογία στην Ελλάδα

Το φαινόμενο της πεταλούδας: αποσύρεται παλιό μοριακό τεστ στις ΗΠΑ και εμφανίζεται νέο σενάριο συνωμοσιολογίας στην... Posted by Ηλίας Μόσιαλος on Tuesday, August 3, 2021





Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και στην Ελλάδα, τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) απέσυραν το μοριακό τεστ που χρησιμοποιούνταν για τη διάγνωση του. Όσοι τα κυκλοφορούν ισχυρίζονται πως σύμφωνα με την οδηγία του CDC το τεστ που χρησιμοποιούνταν για να επιβεβαιώσουν τα κρούσματα του COVID-19 αποσύρεται γιατί δεν μπορούσε να διακρίνει μεταξύ της νόσου που προκαλεί ο κορωνοϊός και της γρίπης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα δημοσιεύματα, το ότι το 2020 δεν είχαμε υψηλά ποσοστά γρίπης αλλά και το ότι είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά κρουσμάτων του κορωνοϊού, δεν οφείλεται στο ότι φορούσαμε μάσκες και είχαμε πανδημία αλλά αποδίδεται σε λάθος διαγνώσεις λόγω των μη έγκυρων τεστ.Βέβαια όπως όλοι έχουμε δυστυχώς ακούσει, οι αρνητές της πανδημίας θεωρούν πως και τα λόκνταουν δεν είχαν καμία χρησιμότητα και ήταν απλά αντισυνταγματικά και κατασταλτικά. Διαφωνούν επίσης με το ότι η μείωση της κινητικότητάς αποτελεί μέτρο δημόσιας υγείας για τη μείωση της μετάδοσης, και επίσης ξεχνούν την παντελή έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού, φαρμάκων και εμβολίων στις αρχές της πανδημίας.Ο στόχος του μαζικού εμβολιασμού είναι η προστασία της υγείας μας από τον κορωνοϊό και η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Η σταδιακή άρση των μέτρων όμως και η αυξημένη κινητικότητα, μαζί με την πιθανή έξαρση της εποχικής γρίπης μπορεί να επιβαρύνουν επιπλέον τον διαγνωστικό φόρτο στα συστήματα υγείας. Έτσι στις 21 Ιουλίου 2021 εκδόθηκε η νέα οδηγία των Αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) προς τα εργαστήρια που διενεργούν μοριακά τεστ για τον κορωνοϊό ( www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html ).Η σύσταση προς τα εργαστήρια είναι να περάσουν από τις αρχές του επόμενου έτους στη χρήση ενός τεστ που θα διευκολύνει την ταυτόχρονη διάγνωση και του ιού της γρίπης και του κορωνοϊού. Ο λόγος που η οδηγία ανακοινώθηκε 6 μήνες πριν βέβαια, είναι ώστε να τα προμηθευτούν τα εργαστήρια αλλά και να προλάβουν οι εταιρείες που φτιάχνουν τα τεστ να τα παράγουν.Είναι να απορεί όμως κάποιος, πραγματικά. Πως μια τόσο απλή, έγκαιρη και λογική οδηγία που μπορεί να γλυτώσει εργατοώρες και αντιδραστήρια και ταυτόχρονα να βοηθήσει την επιδημιολογική επιτήρηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους αντιεμβολιαστές ή τους, ώστε να συνωμοσιολογήσουν εκ νέου;Και όμως πολλοί επιτήδειοι, σιγοντάρισαν αυτά τα παντελώς αβάσιμα δημοσιεύματα με αναδημοσιεύσεις. Προφανώς μιλάμε για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πως η ταυτόχρονη μοριακή διάγνωση πολλών διαφορετικών γονιδίων ή και πολλών διαφορετικών παθογόνων (μέσω της πολυπλεκτικής PCR) αποτελεί εργαστηριακή ρουτίνα.Να προσθέσω και κάτι ακόμη εδώ. Αν διαβάσει κάποιος την οδηγία, βλέπει πως αποσύρεται ένα από τα μοριακά διαγνωστικά τεστ που είχε πάρει έκτακτη άδεια χρήσης από το FDA. To τεστ είχε το όνομα ‘2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel’. Από το όνομα και μόνο κάποιος καταλαβαίνει πως είναι ένα από τα πρώτα τεστ που εγκρίθηκαν, γιατί ο ιός αναφέρεται ως ‘2019 nCoV’ και όχι ως ‘SARS-COV-2’.Να θυμίσω εδώ πως γνωρίζαμε την γενετική αλληλουχία του κορωνοϊού από τις 10 Ιανουάριου αλλά το όνομα άλλαξε σε SARS-COV-2 αφού ο ιός χαρακτηρίστηκε και αναγνωρίστηκε η συγγένεια του με τον πρώτο ιό SARS, στις 11/2/20.Επίσης να εξηγήσω εδώ πως για να σχεδιαστεί, να φτιαχτεί και να στανταριστεί ένα νέο μοριακό τεστ (για τον τότε νέο κορωνοϊό για παράδειγμα) και δεδομένου του ότι πρόκειται για γνωστή μεθοδολογία, οι ερευνητές και οι εταιρείες δεν χρειάζονταν τίποτα επιπλέον από τη γενετική αλληλουχία του ιού. Δηλαδή γνωρίζοντας την αλληλουχία τα τεστ σχεδιάστηκαν να αποδείχθηκαν έγκυρα στην αποκλειστική ανίχνευση του τότε νέου κορωνοϊού.Επίσης, αναφορικά με την απόσυρση, η εκπρόσωπος του CDC, Jasmine Reed, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters ( https://www.reuters.com/article/factcheck-covid19-pcr-test-idUSL1N2P42U5 ) πως "το 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel ικανοποίησε μια σημαντική ανάγκη όταν αναπτύχθηκε και δεν είχε κανένα πρόβλημα απόδοσης». Πρόσθεσε πως η ζήτηση για το τεστ μειώθηκε με την εμφάνιση άλλων - εγκεκριμένων μετέπειτα- τεστ που αφορούσαν για παράδειγμα τη χρήση πολυπλεκτικής μοριακής διάγνωσης".Για να το πούμε για άλλη μια φορά. Το CDC δεν απέσυρε το τεστ επειδή δεν κατάφερνε να κάνει διάκριση μεταξύ COVID-19 και γρίπης. Όπως ανέφερα, η οδηγία αναφέρει πως συστήνει τη χρήση τεστ που μπορούν να διαγνώσουν ταυτόχρονα τον κορωνοϊό και τον ιό της γρίπης για εξοικονόμηση χρόνου και πόρων.