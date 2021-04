Lockdown: Από Δευτέρα με self test λιανεμπόριο, δικαστήρια και σχολές οδηγών - «Δύσκολη εξίσωση» το Πάσχα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με «δίχτυ ασφαλείας» τα τεστ αυτοδιάγνωσης (self test) επανεκκινεί το λιανεμπόριο και στην Κοζάνη από την προσεχή Δευτέρα, αλλά μόνο με την μέθοδο του click away. Στις οικονομικές δραστηριότητες προστίθεται πανελλαδικά και η επαναλειτουργία των Σχολών Οδήγησης, με την υποχρέωση του εβδομαδιαίου self testing κατά τη λογική που ισχύει ήδη για τους εργαζομένους στην εστίαση (όταν ανοίξουν), το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια, τα δικαστήρια, τις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε, οι σχολές οδηγών θα λειτουργούν με τους εξής κανόνες:Αρνητική ήταν ωστόσο η εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για το άνοιγμα των μεγάλων εμπορικών κέντρων (mall και εκπτωτικά χωριά), λόγω της εύθραυστης σταθεροποίησης του επιδημιολογικού φορτίου και της διασποράς του κορωνοϊού στην κοινότητα.Στο βαθύ κόκκινο μπαίνουν από αύριο Σάββατο η Θάσος, οι δήμοι Ρεθύμνου και Φαιστού, ο δήμος Μαρώνειας Σαπών, η Κύθνος, το Διδυμότειχο, ο δήμος Πίδνας Κολινδρού, ο δήμος Καβάλας, ο δήμος Βόλου, ο δήμος Συντικής Σερρών και ο δήμος Βόρειων Τζουμέρκων. Ενώ βγαίνουν από το επίπεδο του πολύ υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, από τη Δευτέρα, η Μύκονος, η Λέρος και οι δήμοι Καρύστου και Κύμης-Αλιβερίου, η Σκύρος, ο δήμος Λοκρών, το Αγκίστρι, τα Κύθηρα και η Ύδρα.Άρα πλέον στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο «βαθύ κόκκινο» βρίσκονται οι εξής περιοχές: Η Περιφέρεια Αττικής, πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων και Ύδρας, οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Κοζάνης, Λέσβου, Ζακύνθου, Κω και Θάσου. Καθώς και οι Δήμοι Καλυμνίων, Ρόδου, Χίου, Ρεθύμνου, Ανωγείων, Χανίων, Φαιστού, Καβάλας, Καρδίτσας, Γρεβενών, Κύθνου, οι Δήμοι Ιωαννιτών, Κόνιτσας και Βόρειων Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οι Δήμοι Σερρών, Αμφίπολης και Σιντικής, ο Δήμος Βέροιας, οι Δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ο Δήμος Λαμιέων, ο Δήμος Ήλιδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, οι Δήμοι Χαλκιδέων, Ερέτριας και Διρφύων-Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ο Δήμος Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο Δήμος Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, καθώς και η Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.Το «Πάσχα στο χωριό» παραμένει προς το παρόν μια «δύσκολη εξίσωση» για επιστήμονες και κυβερνητικό επιτελείο, οι οποίοι αναμένουν τις επόμενες ημέρες για να επαναξιολογήσουν την κατάσταση.Όπως, μάλιστα, απάντησε σε σχετική ερώτηση του protothema.gr και ygeiamou.gr ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης στην απογευματινή συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υγείας, «το σύστημα υγείας είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή, πιέζεται όπως είναι προφανές και από τον αριθμό των θανάτων και αυτόν των διασωληνωμένων. Είναι στοιχεία που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας αλλά δεν έχει γίνει συζήτηση ακόμα, αυτό θα το δουν οι εμπειρογνώμονες τις επόμενες ημέρες».Τα αυξημένα κατά 320 σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή 3.067 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) κινούνται πλέον σε επίπεδα σχεδόν αναμενόμενα για τους ειδικούς, οι οποίοι, όμως, παρατηρούν τους «σκληρούς δείκτες» της πανδημίας να ανεβαίνουν συνεχώς βάζοντας «θηλιά» στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).Ο δείκτης θετικότητας μειώθηκε στο 5,3% λόγω και του αυξημένου αριθμού διαγνωστικών ελέγχων που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες -65.209 το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 19.874 μοριακοί και 45.335 rapid- και ο συνολικός αριθμός ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια καταγράφει επίσης μείωση στα 26.000, αλλά ο δείκτης αναπαραγωγής της νόσου εξακολουθεί πάνω από τη μονάδα (Rt 1,02). Είναι, λοιπόν, εμφανές πως η όποια χαλάρωση θα αυξήσει και πάλι άμεσα το επιδημιολογικό φορτίο.«Η αποκλιμάκωση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) θα καθυστερήσει ακόμα τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες», σημείωσε χαρακτηριστικά κατά την συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υγείας η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής, Βάνα Παπαευαγγέλου, αναφερόμενη στην εικόνα από τα νοσοκομεία της χώρας. Πράγματι, η κατάσταση εκεί μοιάζει αποκαρδιωτική, με τις νοσηλείες ασθενών να ξεπερνούν πλέον τις 5.500, τις εισαγωγές σε κλίνες COVID-19 να ανέρχονται σε 550/ημέρα κατά μέσο όρο και τον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών να σπάει καθημερινά νέα ρεκόρ.Σήμερα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 547 και οι διασωληνωμένοι έφτασαν τους 824, ξεπερνώντας το φράγμα των 820 ασθενών. Οι ειδικοί, πάντως, εκτιμούν ότι πρόκειται για αναμενόμενη τάση, δεδομένου ότι η μέση διάρκεια νοσηλείας στις ΜΕΘ υπολογίζεται σε 17 ημέρες και ότι ο αριθμός των διασωληνώσεων εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερος από τις αποσωληνώσεις. Την ίδια στιγμή, αυξάνονται και οι θάνατοι -91 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο- εικόνα που θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα λόγω του υψηλού αριθμού των διασωληνωμένων.Η επιβάρυνση των ΜΕΘ την τελευταία εβδομάδα αυξήθηκε κατά 6%, με την κάλυψή τους στην επικράτεια να ανέρχεται πλέον στο 86% και στο 91% για Αττική και Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται, πάντως, ότι παρατηρείται μείωση των εισαγωγών ηλικιωμένων ανθρώπων στις ΜΕΘ (άνω των 75 ετών), με τους ειδικούς να υποστηρίζουν αδιάλλακτα ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται στους εμβολιασμούς. Ειδικότερα, η μέση ηλικία των ασθενών στις ΜΕΘ είναι πλέον τα 69 έτη, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό νοσηλειών κατέχουν οι ηλικίες 65-74. Το ανησυχητικό, όμως, είναι ότι το 1/4 των ασθενών είναι νεότεροι των 55 ετών.Δειλά σημάδια εύθραυστης βελτίωσης καταγράφονται στην Αττική, όπου το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 1.398 νέες λοιμώξεις από COVID-19. Το κέντρο της Αθήνας συνεχίζει να κρατά τα σκήπτρα με 379 κρούσματα, ενώ πάνω από 300 παραμένουν και σήμερα στις δυτικές περιοχές του λεκανοπεδίου (308 συνολικά). Με την συρρίκνωση της πανδημίας στην Περιφέρεια να μειώνεται πλέον κατά 5%, σημειώθηκαν 201 νέες διαγνώσεις στον νότιο τομέα της Αθήνας, 192 στον Πειραιά, 165 στα βόρεια, 146 στα ανατολικά και 12 στα νησιά της Αττικής. Στα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου, πάντως, νοσηλεύεται περίπου το 45% των ασθενών τις τελευταίες εβδομάδες, με 2.538 ασθενείς έως χθες, οι 2.108 εκ των οποίων σε απλές κλίνες και οι 430 διασωληνωμένοι, εντός κι εκτός ΜΕΘ.Λιγότερο ενθαρρυντική η κατάσταση στη βόρεια Ελλάδα, όπου καταγράφεται μεν μια σταθεροποίηση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (425 νέα κρούσματα σήμερα), αλλά ανησυχητική αύξηση παρατηρείται σε άλλες περιοχές όπως η Καβάλα (73), η Πέλλα (50), οι Σέρρες (37), το Κιλκίς (35) και η Θάσος (13). Το ΕΣΥ εξακολουθείι να πιέζεται έντονα, αφού μέχρι χθες νοσηλεύονταν 1.471 ασθενείς, με τους 223 διασωληνωμένους, στους οποίους προστέθηκαν το περασμένο 24ωρο περίπου 200 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της Μακεδονίας και της Θράκης – ενδεικτικά 66 στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη και 14 σε εκείνο της Καβάλας.Από τις άλλες μεγάλες Περιφερειακές Ενότητες που ξεχωρίζουν σήμερα στον επιδημιολογικό πίνακα του ΕΟΔΥ παρατείνοντας την ανησυχία των ειδικών, το νήμα κόβει η Λάρισα με 99 νέα κρούσματα και ακολουθούν η Αχαΐα (81), το Ηράκλειο (70), η Μαγνησία (45), η Εύβοια (39), ο Έβρος (32) και τα Χανιά (30).