Κορωνοϊός: Κοντά στα 4.000 σήμερα τα κρούσματα - Στα ύψη οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

Όλο και πιο δύσκολη γίνεται η κατάσταση με τον, παρά το γεγονός ότι καθημερινά διενεργούνται πάνω από. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται σήμερα να ανακοινωθούν πάνω από, αλλά και μεγάλος αριθμός νεκρών από την επιδημία. Παράλληλα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν πλέον ρεκόρ εισαγωγών καθημερινά -και η πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας εντείνεται.Χθες ο(ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε 1.606 νέα κρούσματα, τα οποία βρίσκονται σε αναμενόμενα κατά τους ειδικούς επίπεδα... Δευτέρας, καθώς σχετίζονται με τον παραδοσιακά χαμηλό αριθμό των τεστ της Δευτέρας. Ωστόσο, αποτυπώνουν μια σχετική σταθεροποίηση χωρίς σημάδια περαιτέρω επιδείνωσης. Για την ακρίβεια, οι μειωμένες κατά 260 χθεσινές διαγνώσεις σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη Δευτέρα (5/4) υποδεικνύουν κάποια αμυδρά στοιχεία υποχώρησης. Από το σύνολο των μολύνσεων, οι 716 εντοπίστηκαν στην Αττική και οι 218 στη Θεσσαλονίκη. Οσον αφορά στις υπόλοιπες «κατακόκκινες» περιοχές, η Αχαΐα κατέγραψε 74 περιστατικά και η Κοζάνη 47.Την ίδια στιγμή, όμως, οι «» και η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία ολόκληρης της χώρας είναι τα στοιχεία που απαγορεύουν οποιαδήποτε ανακούφιση ή εφησυχασμό.έφτασε χθες τους 781 ενώ παράλληλα καταγράφηκαν 76 θάνατοι, με το συνολικό αριθμό των θανάτων να ανέρχεται στους 8.961, λίγο πριν τους 9.000. Μόνο μέσα στον Απρίλιο έχουν καταλήξει 870 ασθενείς λόγωΣτον ίδιο ασφυκτικό ρυθμό κινήθηκαν χθες και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Άλλοι 504 ασθενείς με σοβαρή νόσο λόγω του κορωνοϊού χρειάστηκε να εισαχθούν στα νοσοκομεία όλης της χώρας, με τους 222 από αυτούς να εισάγονται στα νοσοκομεία της Αττικής.Συνολικά χθες το βράδυ οι νοσηλευόμενοι έφθαναν τους 5.718, με τους 4.462 να βρίσκονται σε απλές κλίνες και οι 2.631 σε κλίνες Μονάδων.Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή των ασθενών, περίπου οι μισοί, 2.631 ασθενείς, νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου, με τους 419 να είναι διασωληνωμένοι.Άλλοι 1.471 νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας, η οποία βρίσκεται σταθερά τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο μικροσκόπιο των επιστημονικών και υγειονομικών αρχών, δεχόμενη τεράστια πίεση στο σύστημα υγείας. Ήδη από το Σαββατοκύριακο έσπασε το «φράγμα» των 200 διασωληνωμένων, χθες ανέρχονταν στους 204. Είναι ενδεικτικό ότι από το υπουργείο Υγείας προγραμματίζεται εκ νέου επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη κλιμακίου αρμόδιων με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, κ.Στηπαρατηρείται μια οριακή σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα, με τις νέες λοιμώξεις του τελευταίου 24ωρου να ανέρχονται σε 218. Την κατάσταση, όμως, επιδεινώνει η εξίσου ανησυχητική εικόνα που παρουσιάζουν και οι γύρω περιοχές, με την Κοζάνη (47 κρούσματα), το Κιλκίς και την Πέλλα (28), τις Σέρρες (27), την Ημαθία (18) την Πιερία (14), και την Χαλκιδική (10), καθώς αφενός «συντηρούν» τη μελανή επιδημιολογική εικόνα, αφετέρου «στέλνουν» πολλούς ασθενείς τους στα ήδη γεμάτα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.Χθες πραγματοποιήθηκε και η, με το νέο όπλο των self test να δείχνει ήδη τη δυναμική του, εντοπίζοντας 613 θετικούς στον ιό ανθρώπους (359 μαθητές και 254 εκπαιδευτικούς) σε σύνολο 245.093 self test. Δεδομένου ότι πρόκειται ως επί το πλείστον για ασυμπτωματικούς φορείς, που δεν θα ήταν εντοπίζονταν εγκαίρως χωρίς τη διάθεση των self test, θεωρείται από τους ειδικούς κέρδος για τη διαχείριση του τρίτου επιδημικού κύματος, ιδίως σε αυτή τη φάση που γίνονται βήματα επανεκκίνησης.Ο έλεγχος μαθητών και εκπαιδευτικών στα Λύκεια όλης της Ελλάδας δύο φορές την εβδομάδα και η ενσωμάτωση των θετικών διαγνώσεων στο σύνολο μετά την επιβεβαίωση του αποτελέσματος από δεύτερο (μοριακό ή rapid) τεστ σε ιατρικό εργαστήριο -κάτι που θα συμβεί από αύριο Τρίτη- αναμένεται να αυξήσει τον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων, συμβάλλοντας όμως ταυτόχρονα στη διαμόρφωση μιας πιο ξεκάθαρης επιδημιολογικής εικόνας και κατά συνέπεια στην καλύτερη διαχείριση της πανδημίας.