Κορωνοϊός: Στο 88,4% των δειγμάτων η βρετανική μετάλλαξη το διάστημα 2 Φεβρουαρίου ως 9 Μαρτίου

Ολοκληρώθηκε από τογια τις, η γονιδιωματική ανάλυση σεπου αφορούν στην περίοδο. Τα δείγματα προέρχονται από τιςΑπό τον έλεγχο των 482 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικάμε στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 9 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI). Από ταμε στελέχη VOC, ταβρέθηκανκαιμε τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ από τα 9 δείγματα με στελέχη VUI, τα 8 βρέθηκαν με το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) και ένα με το στέλεχος Β.1.525 (Variant _B.1.1.7 + E484K).Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σεπου αφορούν στην περίοδοΤα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Από τον έλεγχο των 238 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 6 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC). Από τα 6 στελέχη, τα 3 βρέθηκαν με τηΒ.1.1.7/UK ineage (Variant VOC_202012) και 3 δείγματα ήταν θετικά για Variant with deletion in S Gene.Συνολικά έχουν ταυτοποιηθείγια την παρουσία βρετανικής μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) καιγια την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας τουγια τις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα. Τα 55 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής και 1 από την Περιφέρεια Κρήτης.Σημειώνεται πως τα δείγματα για γονιδιωματική ανάλυση έχουν επιλεγεί με συγκεκριμένα εργαστηριακά κριτήρια και δεν προσφέρονται στην παρούσα φάση για εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διασπορά των στελεχών στον πληθυσμό.