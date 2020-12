Πανδημία-Βέλγιο: Κατηγορούν τον.... Άγιο Νικόλαο για τον θάνατο 23 ηλικιωμένων σε γηροκομείο

Al 23 bewoners van Mols woonzorgcentrum overleden na bezoek hulpsint: Een corona-uitbraak die volgde op een bezoek van een hulpsint in woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol heeft al aan 23 bewoners het leven gekost. Dat bevestigt de burgemeester. In totaal… https://t.co/nSuWNDIyDH pic.twitter.com/otMWKvH7D7