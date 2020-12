ΗΠΑ: Νεκρός από την έκρηξη 63χρονος ύποπτος για τη βομβιστική ενέργεια στη Νάσβιλ-Δείτε βίντεο

JUST RELEASED by Nashville police: the moment the bomb went off in Nashville on Christmas Day. This is recorded by an police camera at 2nd Ave N & Commerce St.pic.twitter.com/oPaLqDGRWT — David Begnaud (@DavidBegnaud) December 28, 2020

A sigh of relief in Nashville tonight. Nearly 72 hours after a bomb broke the silence of Christmas morning, federal authorities have identified the man they say is responsible, 63 year old Anthony Quinn Warner. Our story for @NBCNightlyNews: pic.twitter.com/qyPAep8sqp — Morgan Chesky (@BreakingChesky) December 28, 2020

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

Moments before the car bomb went off in down town Nashville, Tennessee, a loudspeaker forewarned residents in the area 🤔 pic.twitter.com/WnSg8AEylH — Winston Wolf (@Winston11004677) December 27, 2020

“CBS News has obtained a photo of Nashville bombing suspect Anthony Warner. He is believed to be dead, according to authorities, killed in the bomb blast that he’s suspected of causing.”



📷 via David Begnaud (CBS) pic.twitter.com/cnMQNR3zJE — Shane B. Murphy (@shanermurph) December 28, 2020

Ο 63χρονος ύποπτος για τηνπου συγκλόνισε το κέντρο της(Τενεσί), το πρωί των Χριστουγέννων σκοτώθηκε όταν έγινε η έκρηξη που κονιορτοποίησε τοτου και προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις και δεκάδες σπίτια, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αρχές, δημοσιοποιώντας το όνομά του.Ιατροδικαστικοί του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI) συνέκριναν ανθρώπινους ιστούς που ανασύρθηκαν στον τόπο της καταστροφής με δείγματαπου συλλέχθηκαν στο σπίτι τουστην κοντινή πόλη Άντιοκ το Σάββατο και επαλήθευσαν ότι επρόκειτο για το ίδιο πρόσωπο.«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ένας άνδρας που ονομαζόταν Άντονι Γουόρνερ ήταν ο βομβιστής, ότι ήταν παρών όταν εξερράγη η βόμβα και σκοτώθηκε», ανέφερε ο, ομοσπονδιακός εισαγγελέας στοΑστυνομικοί και δικαστικοί τόνισαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως είναι ακόμη νωρίς για να μιλήσουν σχετικά με τα κίνητρά του.Από την πλευρά του ένας πράκτορας του FBI, ο, σημείωσε ότι προς το παρόν «δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως ενεπλάκησαν άλλα πρόσωπα» στη βομβιστική ενέργεια, αν και πρόσθεσε πως εξετάζονται διάφορα σενάρια.Οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν ο Γουόρνερ είχε ποινικό μητρώο ή αν τις είχε απασχολήσει καθ’ οιοδήποτε τρόπο.Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο ιστορικό κέντρο της, της πρωτεύουσας της μουσικής κάντρι, το πρωί της Παρασκευής, ειδικά σε κτίριο της AT&T και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό εγκατεστημένο σε αυτό. Εκεί λειτουργούσε κέντρο μεταγωγής.Για περίπου 15 λεπτά πριν από την έκρηξη, ακουγότανπου καλούσε τους πάντες να απομακρυνθούν διότι επρόκειτο να εκραγεί βόμβα. Αυτό επέτρεψε στις αρχές να εκκενώσουν έγκαιρα κοντινά κτίρια. Έτσι, παρά την μεγάλη ισχύ της βόμβας, υπήρξαν μόνοΗ Μάρσα Μπλάκμπερν, γερουσιάστρια του Τενεσί, ανέφερε μέσω Twitter ότι ζήτησε από τον αμερικανό απερχόμενο πρόεδρονα κηρύξει κατάσταση καταστροφής στη Νάσβιλ, κάτι που θα επέτρεπε να εκταμιευθούν ομοσπονδιακοί πόροι για την αποκατάσταση των ζημιών.Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έδωσαν οι αρχές, οι αρχές ειδοποιήθηκαν στις 05:30 για πυρά στο κέντρο της Νάσβιλ και αστυνομικοί εντόπισαν τριάντα λεπτά αργότερα «ύποπτο» όχημα. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, άρχισαν να ακούνε την προειδοποίηση, μια γυναικεία φωνή που έμοιαζε να έχει παραχθεί με τη χρήση υπολογιστή.Οι ζημιές στις εγκαταστάσεις της AT&T ήταν εκτενείς και προκάλεσαν πολλά προβλήματα στιςστο Τενεσί, σε περιοχές στην Αλαμπάμα και στο Κεντάκι. Το αεροδρόμιο της Νάσβιλ αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του για ώρες.Ο Γουόρνερ ήταν πληροφορικός και δούλευε ως εξωτερικός συνεργάτης σε κτηματομεσιτική εταιρεία. Ο ιδιοκτήτης της κτηματομεσιτικής, ο Στιβ Φρίντριχ, είπε στην εφημερίδα Tennessean ότι ο άνδρας πήγαινε στα γραφεία της τα τελευταία τέσσερα ή πέντε χρόνια μια φορά τον μήνα μέχρι τον Νοέμβριο, όταν ενημέρωσε τα στελέχη της πως θα πάψει να δουλεύει για αυτή. Δεν εξήγησε το γιατί.«Μας φαινόταν πολύ ευχάριστος — δεν θα περιμέναμε ποτέ κάτι τέτοιο από αυτόν, νομίζω», διαβεβαίωσε ο Φρίντριχ.Ο δήμαρχος της Νάσβιλ, ο, δήλωσε στο CBS News χθες ότι αξιωματούχοι στην πόλη θεωρούν πως η βομβιστική ενέργεια πρέπει να σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με την AT&T.