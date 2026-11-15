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Στον Πυροσβεστικό Σταθμό όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στο Ζεφύρι ο Τουρνάς, συνάντησε τους γονείς του 23χρονου
Στον Πυροσβεστικό Σταθμό όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στο Ζεφύρι ο Τουρνάς, συνάντησε τους γονείς του 23χρονου
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών – Επισκέφθηκε στο 251 ΓΝΑ τον συνάδελφό τους που νοσηλεύεται προληπτικά
Τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, επισκέφθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.
Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός συναντήθηκε και συνομίλησε με τους γονείς του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, στους οποίους εξέφρασε προσωπικά τα συλλυπητήριά του και τη στήριξή του. Παράλληλα, επικοινώνησε με τη θεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλάτσου, εκφράζοντας τη θλίψη του και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια.
Ο κ. Τουρνάς συνομίλησε επίσης με το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού, εκφράζοντας τη στήριξή του στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους.
Στη συνέχεια, ο υπουργός μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου επισκέφθηκε τον πυροσβέστη Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ο οποίος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους μετά το ίδιο περιστατικό.
Ο κ. Τουρνάς ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.
Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός συναντήθηκε και συνομίλησε με τους γονείς του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, στους οποίους εξέφρασε προσωπικά τα συλλυπητήριά του και τη στήριξή του. Παράλληλα, επικοινώνησε με τη θεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλάτσου, εκφράζοντας τη θλίψη του και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια.
Ο κ. Τουρνάς συνομίλησε επίσης με το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού, εκφράζοντας τη στήριξή του στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους.
Στη συνέχεια, ο υπουργός μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου επισκέφθηκε τον πυροσβέστη Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ο οποίος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους μετά το ίδιο περιστατικό.
Ο κ. Τουρνάς ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.
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