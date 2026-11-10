Έσπασαν την πόρτα με πυροσβεστήρα και άδειασαν τις προθήκες σε νάιλον σακούλες: Πώς έγινε η διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο
ΕΛΛΑΔΑ
Ναύπακτος κοσμηματοπωλείo Ληστεία

Έσπασαν την πόρτα με πυροσβεστήρα και άδειασαν τις προθήκες σε νάιλον σακούλες: Πώς έγινε η διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο

Οι τρεις δράστες φορούσαν μαύρα full face, γάντια και είχαν μαζί τους νάιλον σακούλες όπου έβαλαν μέσα τη λεία τους

Έσπασαν την πόρτα με πυροσβεστήρα και άδειασαν τις προθήκες σε νάιλον σακούλες: Πώς έγινε η διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο
Κώστας Στάμου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια κινηματογραφικού τύπου διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Ναυπάκτου με στόχο ένα κοσμηματοπωλείο στο οποίο εισέβαλαν τρεις κουκουλοφόροι και άρπαξαν κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 60.000 ευρώ.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 3 όταν οι διαρρήκτες έφτασαν με ένα κλεμμένο ΙΧ στη λεωφόρο Αθηνών, το στάθμευσαν έξω από το κοσμηματοπωλείο και έκοψαν το ρολό της τζαμαρίας με ένα κόφτη. Στη συνέχεια, πήραν ένα πυροσβεστήρα και έσπασαν τη βιτρίνα και αφού μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος άρχισαν να αδειάζουν τα κοσμήματα από τις προθήκες.

Όπως περιγράφει στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου, οι κακοποιοί φορούσαν μαύρα full face, γάντια και είχαν μαζί τους νάιλον σακούλες για να βάλουν μέσα τη λεία τους.

«Αυτοί έκοψαν το ρολό, έσπασαν την πόρτα στην άκρη με ένα πυροσβεστήρα και έτσι μπήκαν στο μαγαζί. Άδειαζαν τα πάντα, όλα τα κοσμήματα από τα συρτάρια, μαζί με τις προθήκες, και τα έβαζαν επί τόπου σε νάιλον σακούλες. Είναι μεγάλη η ζημιά» τόνισε ο ίδιος.

«Ήταν τρεις, φορούσαν κουκούλες, full face, γάντια και είχαν το αμάξι έξω από το κατάστημα. Το πήραν και έφυγαν. Μετά το έκαψαν κάπου, έξω από την πόλη, και από ό, τι έμαθα ήταν κλεμμένο το αυτοκίνητο από το Αίγιο» πρόσθεσε ο επιχειρηματίας ο οποίος μπήκε το πρωί στο κατάστημα και είδε το πολύτιμο εμπόρευμά του να έχει κάνει «φτερά».

Κατόπιν, οι διαρρήκτες κατευθύνθηκαν προς το Αντίρριο και στη διαδρομή εγκατέλειψαν το κλεμμένο όχημα σε ένα χωράφι βάζοντάς του φωτιά ώστε να σβήσουν τα ίχνη τους.
Κώστας Στάμου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης