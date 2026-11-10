Έσπασαν την πόρτα με πυροσβεστήρα και άδειασαν τις προθήκες σε νάιλον σακούλες: Πώς έγινε η διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο
Έσπασαν την πόρτα με πυροσβεστήρα και άδειασαν τις προθήκες σε νάιλον σακούλες: Πώς έγινε η διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο
Οι τρεις δράστες φορούσαν μαύρα full face, γάντια και είχαν μαζί τους νάιλον σακούλες όπου έβαλαν μέσα τη λεία τους
Μια κινηματογραφικού τύπου διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Ναυπάκτου με στόχο ένα κοσμηματοπωλείο στο οποίο εισέβαλαν τρεις κουκουλοφόροι και άρπαξαν κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 60.000 ευρώ.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 3 όταν οι διαρρήκτες έφτασαν με ένα κλεμμένο ΙΧ στη λεωφόρο Αθηνών, το στάθμευσαν έξω από το κοσμηματοπωλείο και έκοψαν το ρολό της τζαμαρίας με ένα κόφτη. Στη συνέχεια, πήραν ένα πυροσβεστήρα και έσπασαν τη βιτρίνα και αφού μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος άρχισαν να αδειάζουν τα κοσμήματα από τις προθήκες.
Όπως περιγράφει στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου, οι κακοποιοί φορούσαν μαύρα full face, γάντια και είχαν μαζί τους νάιλον σακούλες για να βάλουν μέσα τη λεία τους.
«Αυτοί έκοψαν το ρολό, έσπασαν την πόρτα στην άκρη με ένα πυροσβεστήρα και έτσι μπήκαν στο μαγαζί. Άδειαζαν τα πάντα, όλα τα κοσμήματα από τα συρτάρια, μαζί με τις προθήκες, και τα έβαζαν επί τόπου σε νάιλον σακούλες. Είναι μεγάλη η ζημιά» τόνισε ο ίδιος.
«Ήταν τρεις, φορούσαν κουκούλες, full face, γάντια και είχαν το αμάξι έξω από το κατάστημα. Το πήραν και έφυγαν. Μετά το έκαψαν κάπου, έξω από την πόλη, και από ό, τι έμαθα ήταν κλεμμένο το αυτοκίνητο από το Αίγιο» πρόσθεσε ο επιχειρηματίας ο οποίος μπήκε το πρωί στο κατάστημα και είδε το πολύτιμο εμπόρευμά του να έχει κάνει «φτερά».
Κατόπιν, οι διαρρήκτες κατευθύνθηκαν προς το Αντίρριο και στη διαδρομή εγκατέλειψαν το κλεμμένο όχημα σε ένα χωράφι βάζοντάς του φωτιά ώστε να σβήσουν τα ίχνη τους.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 3 όταν οι διαρρήκτες έφτασαν με ένα κλεμμένο ΙΧ στη λεωφόρο Αθηνών, το στάθμευσαν έξω από το κοσμηματοπωλείο και έκοψαν το ρολό της τζαμαρίας με ένα κόφτη. Στη συνέχεια, πήραν ένα πυροσβεστήρα και έσπασαν τη βιτρίνα και αφού μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος άρχισαν να αδειάζουν τα κοσμήματα από τις προθήκες.
Όπως περιγράφει στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου, οι κακοποιοί φορούσαν μαύρα full face, γάντια και είχαν μαζί τους νάιλον σακούλες για να βάλουν μέσα τη λεία τους.
«Αυτοί έκοψαν το ρολό, έσπασαν την πόρτα στην άκρη με ένα πυροσβεστήρα και έτσι μπήκαν στο μαγαζί. Άδειαζαν τα πάντα, όλα τα κοσμήματα από τα συρτάρια, μαζί με τις προθήκες, και τα έβαζαν επί τόπου σε νάιλον σακούλες. Είναι μεγάλη η ζημιά» τόνισε ο ίδιος.
«Ήταν τρεις, φορούσαν κουκούλες, full face, γάντια και είχαν το αμάξι έξω από το κατάστημα. Το πήραν και έφυγαν. Μετά το έκαψαν κάπου, έξω από την πόλη, και από ό, τι έμαθα ήταν κλεμμένο το αυτοκίνητο από το Αίγιο» πρόσθεσε ο επιχειρηματίας ο οποίος μπήκε το πρωί στο κατάστημα και είδε το πολύτιμο εμπόρευμά του να έχει κάνει «φτερά».
Κατόπιν, οι διαρρήκτες κατευθύνθηκαν προς το Αντίρριο και στη διαδρομή εγκατέλειψαν το κλεμμένο όχημα σε ένα χωράφι βάζοντάς του φωτιά ώστε να σβήσουν τα ίχνη τους.
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