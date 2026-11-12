Με βαριοπούλες και κλεμμένα αυτοκίνητα «ρήμαζαν» κοσμηματοπωλεία στην Αττική, πώς δρούσαν οι δύο συγγενείς που συνελήφθησαν
Με βαριοπούλες και κλεμμένα αυτοκίνητα «ρήμαζαν» κοσμηματοπωλεία στην Αττική, πώς δρούσαν οι δύο συγγενείς που συνελήφθησαν
Έκλεψαν δύο αυτοκίνητα μέσα σε μία νύχτα για να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο στον Πειραιά
Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που πραγματοποιούσε διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων και κλοπές αυτοκινήτων σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η ΕΛΑΣ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς και έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν αναπτύξει συγκεκριμένο τρόπο δράσης, επιλέγοντας κοσμηματοπωλεία σε διάφορες περιοχές της Αττική ενώ χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα για να μετακινούνται στους στόχους τους, ενώ στη συνέχεια τα εγκατέλειπαν, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.
Οι δράστες κινούνταν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες και πραγματοποιούσαν κατόπτευση των καταστημάτων, εξετάζοντας τα μέτρα ασφαλείας και τα αντικείμενα αξίας που βρίσκονταν στο εσωτερικό τους.
Στην συνέχεια και αφού είχαν επιλέξει τον στόχο τους, επέστρεφαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας γάντια. Με τη χρήση βαρέων εργαλείων παραβίαζαν τα προστατευτικά ρολά και τις κεντρικές εισόδους, αποκτώντας πρόσβαση στα κοσμήματα.
Χαρακτηριστική είναι η δράση τους τα ξημερώματα της 3ης Αυγούστου 2026. Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι έκλεψαν αρχικά αυτοκίνητο από περιοχή της Δυτικής Αττικής, ωστόσο το εγκατέλειψαν σε κοντινό σημείο, αφού προηγουμένως προσέκρουσαν σε σταθμευμένο όχημα.
Στη συνέχεια μετέβησαν σε γειτονική περιοχή, όπου αφαίρεσαν δεύτερο αυτοκίνητο, με το οποίο κατευθύνθηκαν προς τον Πειραιά. Εκεί επιχείρησαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο χρησιμοποιώντας βαριοπούλα για να παραβιάσουν την κεντρική πόρτα.
Η προσπάθειά τους διακόπηκε όταν έγιναν αντιληπτοί από διερχόμενους πολίτες, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν το σημείο χωρίς να ολοκληρώσουν τη διάρρηξη ενώ το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο σε άλλη περιοχή της Δυτικής Αττικής.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για αντίστοιχα αδικήματα και τελούσαν ήδη υπό περιοριστικούς όρους, δεν διέθεταν νόμιμο εισόδημα, ενώ ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν, η κατανομή των ρόλων και η μεθοδολογία τους καταδεικνύουν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εμπειρία στη διάπραξη κλοπών.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν αναπτύξει συγκεκριμένο τρόπο δράσης, επιλέγοντας κοσμηματοπωλεία σε διάφορες περιοχές της Αττική ενώ χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα για να μετακινούνται στους στόχους τους, ενώ στη συνέχεια τα εγκατέλειπαν, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.
Οι δράστες κινούνταν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες και πραγματοποιούσαν κατόπτευση των καταστημάτων, εξετάζοντας τα μέτρα ασφαλείας και τα αντικείμενα αξίας που βρίσκονταν στο εσωτερικό τους.
Στην συνέχεια και αφού είχαν επιλέξει τον στόχο τους, επέστρεφαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας γάντια. Με τη χρήση βαρέων εργαλείων παραβίαζαν τα προστατευτικά ρολά και τις κεντρικές εισόδους, αποκτώντας πρόσβαση στα κοσμήματα.
Χαρακτηριστική είναι η δράση τους τα ξημερώματα της 3ης Αυγούστου 2026. Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι έκλεψαν αρχικά αυτοκίνητο από περιοχή της Δυτικής Αττικής, ωστόσο το εγκατέλειψαν σε κοντινό σημείο, αφού προηγουμένως προσέκρουσαν σε σταθμευμένο όχημα.
Στη συνέχεια μετέβησαν σε γειτονική περιοχή, όπου αφαίρεσαν δεύτερο αυτοκίνητο, με το οποίο κατευθύνθηκαν προς τον Πειραιά. Εκεί επιχείρησαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο χρησιμοποιώντας βαριοπούλα για να παραβιάσουν την κεντρική πόρτα.
Η προσπάθειά τους διακόπηκε όταν έγιναν αντιληπτοί από διερχόμενους πολίτες, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν το σημείο χωρίς να ολοκληρώσουν τη διάρρηξη ενώ το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο σε άλλη περιοχή της Δυτικής Αττικής.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για αντίστοιχα αδικήματα και τελούσαν ήδη υπό περιοριστικούς όρους, δεν διέθεταν νόμιμο εισόδημα, ενώ ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν, η κατανομή των ρόλων και η μεθοδολογία τους καταδεικνύουν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εμπειρία στη διάπραξη κλοπών.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.
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