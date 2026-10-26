Έρευνα της ΑΑΔΕ για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της στην υπόθεση της Pizza Fan
Έρευνα της ΑΑΔΕ για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της στην υπόθεση της Pizza Fan
Ο διοικητής Γιώργος Πιτσιλής ζήτησε να πληροφορηθεί εγγράφως αν προκύπτει ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στις καταγγελίες περί φερόμενης ενημέρωσης των ελεγχόμενων για επικείμενο έλεγχο στην επιχείρηση
Με εντολή του Γιώργου Πιτσιλή, η διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ ζήτησε εγγράφως σήμερα (26/10) από τις αρμόδιες διευθύνσεις της ΕΛΑΣ, να πληροφορηθεί αν προκύπτει από την έρευνά τους ή από στοιχεία, που έχουν στην κατοχή τους, για ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στις καταγγελίες περί φερόμενης ενημέρωσης των ελεγχόμενων για επικείμενο έλεγχο στην κατηγορούμενη για φοροδιαφυγή επιχείρηση εστίασης Pizza Fan.
Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα του βρώμικου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων. Ειδικότερα, η εντολή δέσμευσης καταλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες που διαθέτουν κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με την Pizza Fan.
Ωστόσο, ο κ. Βουρλίωτης από την εντολή δέσμευσης εξαιρεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας του προσωπικού ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των εργαζομένων.
Οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Pizza Fan οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Σε βάρος των συλληφθέντων για την απάτη των δεκάδων εκατομμυρίων με τις πειραγμένες αποδείξεις έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος.
Ειδικότερα, σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, της άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και της ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Αύριο Τρίτη την ίδια διαδρομή αναμένεται να κάνει ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας και ο Δημήτρης Ηλιόπουλος μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους (λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων). Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 126 κατηγορούμενοι.
Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα του βρώμικου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων. Ειδικότερα, η εντολή δέσμευσης καταλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες που διαθέτουν κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με την Pizza Fan.
Ωστόσο, ο κ. Βουρλίωτης από την εντολή δέσμευσης εξαιρεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας του προσωπικού ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των εργαζομένων.
Οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Pizza Fan οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Σε βάρος των συλληφθέντων για την απάτη των δεκάδων εκατομμυρίων με τις πειραγμένες αποδείξεις έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος.
Ειδικότερα, σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, της άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και της ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Αύριο Τρίτη την ίδια διαδρομή αναμένεται να κάνει ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας και ο Δημήτρης Ηλιόπουλος μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους (λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων). Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 126 κατηγορούμενοι.
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