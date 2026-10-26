Στα «κάγκελα» εργαζόμενοι της Pizza Fan: «Κύριε Αντάρα τα κάνατε μαντάρα, έχουμε παιδιά και δεν ξέρουμε τι να τα ταΐσουμε»

«Θα περιμένουμε να ανοίξει η εταιρεία; Θα πάμε αλλού για δουλειά; Θα πάμε στο ταμείο ανεργίας; Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε», λέει ο Γιάννης, διανομέας επί τέσσερα χρόνια στην αλυσίδα