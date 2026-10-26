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Pizza Fan: Συνάντηση των εργαζομένων με το νομικό σύμβουλο της εταιρίας
Pizza Fan: Συνάντηση των εργαζομένων με το νομικό σύμβουλο της εταιρίας
Το συνδικάτο επισιτισμού θα ζητήσει πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης και το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των τμημάτων και των καταστημάτων
Συνάντηση θα έχουν η εκπρόσωποι των εργαζόμενων με το νομικό σύμβουλο της αλυσίδας Pizza Fan στις 14.00 το μεσημέρι στα γραφεία της εταιρίας στο Χαλάνδρι στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχουν προγραμματίσει .
Το συνδικάτο επισιτισμού θα ζητήσει πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης και το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των τμημάτων και των καταστημάτων, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, καταβολή μισθών και ασφαλιστική κάλυψη των 2.500 εργαζόμενων στην εταιρία, εκφράζοντας την αγωνία του προσωπικού για την επόμενη μέρα. Παράλληλα, διεκδικεί το πάγωμα των οφειλών των εργαζομένων προς τράπεζες, παρόχους ενέργειας και άλλους οργανισμούς.
Από τις απαντήσεις , θα κριθούν οι προθέσεις της εταιρίας όσον αφορά την προσπάθεια άμεσης εγκατάστασης νέου τηλεφωνικού κέντρου και λογισμικού ώστε να αποκατασταθεί το σύστημα παραγγελιών , κομβικό σημείο για την συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.
Την ίδια ώρα εξελίσσονται παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές για την πιθανή εξαγορά της αλυσίδας η οποία μπορεί να επλήγη από την αρνητική δημοσιότητα , θεωρείται ωστόσο από παράγοντες της αγοράς ότι διαθέτει ισχυρό brand, εκτεταμένο δίκτυο, σημαντική πελατειακή βάση και υποδομή, μέσω της οποίας διεκπεραιωνόταν πάνω από το 30% των παραγγελιών της, περιορίζοντας την εξάρτηση από τρίτες πλατφόρμες.
Το συνδικάτο επισιτισμού θα ζητήσει πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης και το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των τμημάτων και των καταστημάτων, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, καταβολή μισθών και ασφαλιστική κάλυψη των 2.500 εργαζόμενων στην εταιρία, εκφράζοντας την αγωνία του προσωπικού για την επόμενη μέρα. Παράλληλα, διεκδικεί το πάγωμα των οφειλών των εργαζομένων προς τράπεζες, παρόχους ενέργειας και άλλους οργανισμούς.
Από τις απαντήσεις , θα κριθούν οι προθέσεις της εταιρίας όσον αφορά την προσπάθεια άμεσης εγκατάστασης νέου τηλεφωνικού κέντρου και λογισμικού ώστε να αποκατασταθεί το σύστημα παραγγελιών , κομβικό σημείο για την συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.
Την ίδια ώρα εξελίσσονται παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές για την πιθανή εξαγορά της αλυσίδας η οποία μπορεί να επλήγη από την αρνητική δημοσιότητα , θεωρείται ωστόσο από παράγοντες της αγοράς ότι διαθέτει ισχυρό brand, εκτεταμένο δίκτυο, σημαντική πελατειακή βάση και υποδομή, μέσω της οποίας διεκπεραιωνόταν πάνω από το 30% των παραγγελιών της, περιορίζοντας την εξάρτηση από τρίτες πλατφόρμες.
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