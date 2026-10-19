Κλείνει για τέσσερις μήνες το αεροδρόμιο της Χίου: Αντιδράσεις και κινητοποιήσεις από φορείς, κατεβάζουν ρολά τα καταστήματα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στην πλατεία Βουνακίου – Αντιδράσεις για τις επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομία και τις μετακινήσεις – Τι ζητούν οι φορείς του νησιού

τετράμηνο κλείσιμο του αεροδρομίου «Όμηρος», από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, προκειμένου να πραγματοποιηθούν



Φορείς, επαγγελματίες, εργαζόμενοι και σύλλογοι του νησιού προχωρούν σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, σε κινητοποιήσεις, ζητώντας την επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος και τη διασφάλιση της συγκοινωνιακής σύνδεσης της Χίου.







Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται κυρίως στις δυσκολίες μετακίνησης των κατοίκων, στην πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και στις επιπτώσεις που αναμένεται να έχει το κλείσιμο στην οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.







Ιατρικός, Φαρμακευτικός και Οδοντιατρικός Σύλλογος: Ανησυχία για τις αεροδιακομιδές Οι τρεις επιστημονικοί σύλλογοι της Χίου συμμετέχουν στην κινητοποίηση, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις συνέπειες της παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου στη δημόσια υγεία.



«Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της τετράμηνης πλήρους διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου προκαλεί έντονη ανησυχία για τις σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία», αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους.



Κλείσιμο



Δικηγορικός Σύλλογος: Αποχή από τα καθήκοντα Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου στηρίζει την κινητοποίηση, ανακοινώνοντας αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους σήμερα από τις 12:00 και μετά.



Στην ανακοίνωσή του γνωστοποιεί τη συμμετοχή του στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με αφορμή την αναστολή λειτουργίας του κρατικού αερολιμένα για τέσσερις μήνες.



ΕΛΜΕ Χίου: Δίωρη στάση εργασίας Σε δίωρη στάση εργασίας, από τις 12:00 έως τις 14:00, προχωρούν οι εκπαιδευτικοί, έπειτα από απόφαση της ΕΛΜΕ Χίου, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση.



Κύμα αντιδράσεων προκαλεί στη Χίο η απόφαση για το, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες επέκτασης και αναβάθμισης του διαδρόμου απογείωσης και προσγείωσης.Φορείς, επαγγελματίες, εργαζόμενοι και σύλλογοι του νησιού προχωρούν σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, σε κινητοποιήσεις, ζητώντας την επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος και τη διασφάλιση της συγκοινωνιακής σύνδεσης της Χίου.Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Βουνακίου, ενώ τα εμπορικά καταστήματα καλούνται να παραμείνουν κλειστά από τις 11:00 έως τις 15:00. Παράλληλα, έχουν εξαγγελθεί στάσεις εργασίας και αποχή από επαγγελματικά καθήκοντα.Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται κυρίως στις δυσκολίες μετακίνησης των κατοίκων, στην πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και στις επιπτώσεις που αναμένεται να έχει το κλείσιμο στην οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.Οι τρεις επιστημονικοί σύλλογοι της Χίου συμμετέχουν στην κινητοποίηση, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις συνέπειες της παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου στη δημόσια υγεία.«Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της τετράμηνης πλήρους διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου προκαλεί έντονη ανησυχία για τις σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία», αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους.Ζητούν να περιοριστεί το κλείσιμο στον απολύτως αναγκαίο χρόνο και να εξασφαλιστεί η υγειονομική κάλυψη των κατοίκων της Χίου, των Ψαρών και των Οινουσσών.Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου στηρίζει την κινητοποίηση, ανακοινώνοντας αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους σήμερα από τις 12:00 και μετά.Στην ανακοίνωσή του γνωστοποιεί τη συμμετοχή του στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με αφορμή την αναστολή λειτουργίας του κρατικού αερολιμένα για τέσσερις μήνες.Σε δίωρη στάση εργασίας, από τις 12:00 έως τις 14:00, προχωρούν οι εκπαιδευτικοί, έπειτα από απόφαση της ΕΛΜΕ Χίου, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση.

«Η λειτουργία του αεροδρομίου είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας και για την εκπαιδευτική κοινότητα της Χίου. Η παρουσία όλων μας κρίνεται επιβεβλημένη», επισημαίνει η ΕΛΜΕ.



Εμπορικός κόσμος: Κλειστά καταστήματα για τέσσερις ώρες Σε στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 καλούνται να προχωρήσουν οι επαγγελματίες της τοπικής αγοράς, συμμετέχοντας στη διαμαρτυρία.



«Η απομόνωση της Χίου πλήττει την τοπική οικονομία και την καθημερινότητα όλων μας», τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα.



Ένωση Γονέων: «Η Χίος δεν είναι ένα νησί δεύτερης κατηγορίας» Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η παρέμβαση της Ένωσης Γονέων, η οποία ζητά άμεση επανεξέταση της απόφασης, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών και αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης.



«Η αναβάθμιση του αεροδρομίου είναι αναγκαία. Ο αποκλεισμός, όμως, της Χίου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια αναπόφευκτη συνέπεια, για την οποία κανείς δεν οφείλει να λογοδοτήσει», υπογραμμίζει.



«Η Χίος δεν είναι ένα νησί δεύτερης κατηγορίας», προσθέτει, καλώντας τους κατοίκους να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση.



Σωματείο Οικοδόμων: «Το έργο πρέπει να προχωρήσει χωρίς να μείνει η Χίος αποκλεισμένη» Το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Χίου καλεί τα μέλη του να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση.



Αναγνωρίζει την ανάγκη αναβάθμισης του αεροδρομίου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πολύμηνη διακοπή λειτουργίας δημιουργεί προβλήματα στους εργαζόμενους, τους φοιτητές και τους ασθενείς.



«Το έργο πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να μείνει η Χίος συγκοινωνιακά αποκλεισμένη και χωρίς οι εργαζόμενοι και η τοπική κοινωνία να επωμιστούν μόνοι τους τις συνέπειες», αναφέρει.



Παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ: «Η υγεία και η αξιοπρεπής μετακίνηση είναι δικαιώματα, όχι πολυτέλεια» Τη συμμετοχή του στην κινητοποίηση έχει ανακοινώσει και ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν άτομα με αναπηρία και χρονίως πάσχοντες.



«Δεν δεχόμαστε να μπαίνουν εμπόδια στην πρόσβασή μας στην υγεία και να μετατρέπονται οι αναγκαίες και ζωτικής σημασίας μετακινήσεις σε πολυτέλεια!», σημειώνει.



Μεταξύ άλλων, ζητά ενίσχυση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, δωρεάν μετακινήσεις για λόγους υγείας, σταθερή λύση για τις αεροδιακομιδές και ενίσχυση του νοσοκομείου Χίου.



Σύλλογος Νεολαίας «ΕνισΧίω»: Να περιοριστεί το κλείσιμο σε δύο μήνες Ο Σύλλογος Νεολαίας Χίου «ΕνισΧίω» ζητά να τηρηθεί ο αρχικός προγραμματισμός, ώστε το αεροδρόμιο να παραμείνει κλειστό μόνο από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027.



Παράλληλα, προτείνει εναλλακτικές αεροπορικές συνδέσεις μέσω Λέσβου, αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων και μειωμένα εισιτήρια για κατοίκους και ευάλωτες ομάδες.



«Η Χίος δεν είναι μια κουκκίδα στην άκρη του χάρτη της Ελλάδας. Οι ακρίτες αποτελούμε την καρδία της Ελλάδας», τονίζει ο σύλλογος.



Επιπλέον, ζητά πλήρη οικονομικό απολογισμό του έργου και τεχνική διερεύνηση των προβλημάτων που, όπως καταγγέλλει, παρουσιάστηκαν στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.



Τι προβλέπεται για τις εργασίες και τις αεροδιακομιδές Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το κλείσιμο κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών επέκτασης του διαδρόμου προς τα βόρεια, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του αεροδρομίου.



Ο προγραμματισμός προβλέπει τετράμηνη αναστολή των τακτικών πτήσεων, ώστε οι κρίσιμες εργασίες να ολοκληρωθούν πριν από την τουριστική περίοδο του 2027.



Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος προβλέπεται δυνατότητα προσγείωσης και απογείωσης ελικοπτέρων για επείγουσες αεροδιακομιδές και κρατικές επιχειρήσεις.



Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς ζητούν συγκεκριμένες εγγυήσεις για την ασφαλή μεταφορά ασθενών και τη διασφάλιση των συγκοινωνιακών συνδέσεων.



Κοινός παρονομαστής των αντιδράσεων είναι η απαίτηση να προχωρήσει η αναβάθμιση του αεροδρομίου χωρίς να οδηγηθεί το νησί σε πολύμηνη συγκοινωνιακή απομόνωση, με τους φορείς να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα, περιορισμό της διάρκειας των εργασιών και ουσιαστικά μέτρα στήριξης των κατοίκων.